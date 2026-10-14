Nicușor Dan: România și Bulgaria vor cere măsuri mai ferme de contracarare a dronelor la nivelul UE și NATO, după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră

România și Bulgaria vor colabora pentru promovarea unor măsuri mai ferme de contracarare a dronelor la nivelul Uniunii Europene și al NATO, în vederea asigurării siguranței navigației comerciale în Marea Neagră. Anunțul a fost făcut miercuri de președintele Nicușor Dan, după o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Iliana Iotova, privind atacurile recente asupra navelor comerciale din regiune.

„Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, cu privire la recentul atac cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în largul coastelor Bulgariei, precum și la celelalte incidente care au afectat navigația și infrastructura din apele teritoriale românești”, a scris șeful statului pe pagina sa de X.

I had a very good phone call with President Iliana Iotova of Bulgaria regarding the recent drone attack on commercial ships in the Black Sea off the Bulgarian coast, as well as the other incidents that affected shipping and infrastructure in Romanian waters.

These drone attacks are direct consequences of Russia’s war of aggression against Ukraine and endanger not only shipping in our region but also vital agricultural supplies to other continents.

We agreed that Romania and Bulgaria will work closely together to push for stronger counter-drone measures within the EU and NATO in order to ensure safe commercial shipping in the Black Sea. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 14, 2026

Președintele a subliniat că atacurile cu drone reprezintă consecințe directe ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei și amenință atât navigația maritimă, cât și aprovizionarea cu produse agricole.

„Aceste atacuri cu drone sunt consecințe directe ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pun în pericol nu doar navigația maritimă din regiunea noastră, ci și aprovizionarea cu produse agricole esențiale a altor continente”, a afirmat Nicușor Dan.

„Am convenit că România și Bulgaria vor colabora îndeaproape pentru a promova măsuri mai ferme de contracarare a dronelor, la nivelul Uniunii Europene și al NATO, în vederea asigurării siguranței navigației comerciale în Marea Neagră”, a adăugat președintele.

Marți, nava de mărfuri generale Chelsea 3, sub pavilion maltez, a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră, la aproximativ 15 mile marine de orașul bulgar Biala, a anunțat Biroul de presă al Administrației Regionale din Varna. Premierul bulgar Rumen Radev a declarat că două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre, iar una dintre ele s-a scufundat.