ROMÂNIA
Nicușor Dan: România trebuie să contribuie la securitatea regională printr-o cooperare strânsă cu partenerii europeni și cu SUA
România trebuie să fie alături de poporul ucrainean greu încercat și să contribuie la securitatea regională, printr-o cooperare strânsă cu partenerii europeni și cu Statele Unite ale Americii, a subliniat duminică președintele Nicușor Dan, într-un mesaj transmis cu ocazia Serbărilor Naționale de la Țebea.
„Comemorăm astăzi una dintre cele mai reprezentative personalități istorice ale națiunii române. Avram Iancu a rămas în istorie ca o figură legendară, iar numele său a devenit sinonim cu lupta pentru afirmarea identității poporului nostru. Este emoționant că, în fiecare an, ceremoniile organizate pentru „Crăișorul Munților” aduc laolaltă români de toate vârstele care vin la Țebea din întreaga țară pentru a omagia memoria celui care a avut o contribuție atât de importantă la formarea conștiinței noastre naționale”, a precizat șeful statului.
Nicușor Dan a subliniat că în acest fel, tradițiile României sunt protejate și transmise mai departe, iar trecutul devine un reper pentru a ne reaminti că suntem o națiune puternică.
„Prezența numeroasă la aceste Serbări Naționale dovedește că liantul între generații este viu, iar atașamentul pentru valorile naționale este o temelie solidă pe care România să-și continue modernizarea și consolidarea democratică, ca membru important al Uniunii Europene și al NATO”, a adăugat șeful statului.
Mai mult, Nicușor Dan a amintit că idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume în care diviziunile etnice și sociale continuă să existe.
„Privind la contextul internațional dificil de astăzi, putem să înțelegem mai bine puterea exemplului său, curajul de a apăra drepturile, libertatea și demnitatea fiecăruia. Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, chiar la granița țării noastre, reprezintă o amenințare majoră pentru stabilitatea globală. România trebuie să fie alături de poporul ucrainean greu încercat și să contribuie la securitatea regională, printr-o cooperare strânsă cu partenerii europeni și cu Statele Unite ale Americii”, a punctat președintele.
În finalul mesajului său, Nicușor Dan a subliniat că este important să păstrăm vie memoria lui Avram Iancu „nu doar ca pe o filă de istorie semnificativă pentru noi, ci ca pe un îndemn pentru prezent”.
„Avem nevoie să arătăm, prin fapte și decizii, că România este o țară a solidarității, a toleranței și a încrederii în viitor. Moștenirea lui Avram Iancu să ne inspire în efortul de a construi o Românie modernă, puternică și respectată, parte a marii familii europene și a lumii democratice”, a concluzionat șeful statului.
INTERNAȚIONAL
Ministrul Ionuț Moșteanu condamnă atacul aerian rusesc asupra Ucrainei: „Acesta este adevăratul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război”
„Rachetele și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați”, a declarat duminică ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a lansat un nou atac aerian asupra Ucrainei. Ministrul a subliniat că România condamnă „cu toată fermitatea” aceste „atacuri criminale”, care dezvăluie „adevăratul chip al regimului Putin”.
„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Printre ținte – clădirea Guvernului de la Kiev și zone rezidențiale. Rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați. Acesta este adevăratul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război. Nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar”, a scris Moșteanu, pe Facebook.
De asemenea, ministrul Apărării a avertizat că Rusia urmărește să distrugă Ucraina și să intimideze Europa.
„Condamnăm cu toată fermitatea aceste atacuri criminale. În poză, clădirea guvernului avariată după atacul Rusiei”, a adăugat Ionuț Moșteanu.
Rusia a lansat sâmbătă noaptea lovituri aeriene asupra mai multor orașe din Ucraina; unul din atacuri a produs distrugeri mari unor clădiri din Kiev, ucigând trei oameni, printre care un copil de numai un an, relatează dpa. Presa locală a preluat informații ale forțelor armate ucrainene care au raportat un val de sute de drone și rachete de croazieră rusești, informează Agerpres.
ENERGIE
Interesele Ungariei și ale României în domeniul energiei sunt „pe deplin aliniate”, afirmă ministrul ungar de externe: „Vom continua să colaborăm îndeaproape”
Interesele Ungariei și ale României în domeniul energiei sunt „deplin aliniate”, iar cele două țări vor coopera mai strâns în viitor, a declarat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, ministrul ungar de externe și al comerțului, Peter Szijjarto, consemnează agenția MTI, potrivit Agerpres.
După o discuție telefonică cu ministrul român al energiei, Bogdan Ivan, Szijjarto a subliniat importanța crescândă a cooperării între țările vecine în contextul crizelor energetice cu care s-a confruntat Europa în ultimii ani.
„Ungaria și România au avut întotdeauna o bună cooperare în domeniul energiei”, a apreciat ministrul ungar, adăugând că România este un partener „de o importanță cheie” în asigurarea aprovizionării cu energie a Ungariei.
„Am fost pe deplin de acord că ambele țări își pot oferi reciproc multă asistență în această situație, contribuind la asigurarea securității energetice a celeilalte”, a continuat Peter Szijjarto.
El a subliniat că atât Ungaria, cât și România susțin energia nucleară și au convenit să sprijine eforturile de a preveni o discriminare negativă față de energia nucleară în viitor. Șeful diplomației ungare a argumentat în acest sens că energia nucleară oferă o sursă de electricitate „ieftită, sigură și sustenabilă”.
Pe de altă parte, ministrul ungar a menționat că Ungaria și România își extind capacitatea de interconectare a rețelei lor de gaze, oferind astfel Ungariei acces la livrări sporite de gaz natural dinspre sud-est. De asemenea, a completat Szijjarto, capacitatea de interconectare a rețelelor electrice ale celor două țări va crește în curând.
„Capacitatea interconexiunii de energie electrică dintre Ungaria și România va crește în curând, ceea ce va contribui la echilibrarea alimentării cu energie electrică în întreaga regiune. Per ansamblu, se poate constata că interesele Ungariei și ale României în domeniul energiei coincid pe deplin, astfel că vom continua să colaborăm îndeaproape în această direcție și în viitor”, a spus Szijjarto.
ROMÂNIA
MApN: Un grup de drone, detectat la 66 de kilometri nord-est de Sulina. Două aeronave de luptă germane au survolat zona
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina, după ce sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat, în cursul serii de 4 septembrie, un grup de drone aeriene la aproximativ 36 mile marine (66 de kilometri) NE de Sulina.
Potrivit unui comunicat al MApN, la scurt timp de la stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord și ulterior semnalul electronic a dispărut.
Aeronavele Eurofighter Typhoon au continuat misiunea de monitorizare, după care au aterizat la Baza 57 Aeriană.
Forțele Aeriene Germane participă, timp de patru luni, cu un detașament de cinci aeronave de luptă, la misiunea de Poliție Aeriană întărită, pentru protejarea spațiului aerian național și aliat.
Coeziunea și solidaritatea reprezintă fundamentul Alianței Nord Atlantice și constituie garanția fermă că orice provocare la adresa securității va fi întâmpinată printr-un răspuns unitar și hotărât, se arată în comunicatul MApN.
Ministrul ucrainean de externe a discutat cu Kaja Kallas despre pregătirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei
UE condamnă atacul masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei: „Kremlinul își bate joc de diplomație, calcă în picioare dreptul internațional și ucide fără discernământ”
Franța ripostează acuzațiilor SUA privind Gaza: „Recunoașterea statului palestinian nu a dus la eșecul negocierilor privind ostaticii”
Trump amenință UE cu represalii după ce Comisia Europeană a amendat Google: „UE trebuie să înceteze aceste practici împotriva companiilor americane”
UE își propune să renunțe la combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către o energie curată: „Trebuie să închidem definitiv ușa, astfel încât gazul rusesc să nu mai poată intra în UE”
Doi senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă înainte de alegerile din Republica Moldova: „Viitorul său trebuie să fie decis de cetățeni, nu de dezinformarea Moscovei”
Agenția Fitch a revizuit perspectiva asociată ratingului Poloniei la „negativă” din cauza deteriorării finanțelor publice
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
