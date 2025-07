Nicușor Dan: Românie susține pe deplin negocierile Comisiei Europene cu SUA pentru un acord până la 1 august în privința taxelor vamale

România susține deplin negocierile Comisiei Europene cu Statele Unite privind impunerea de taxe vamale, a transmis, duminică, pe X, președintele Nicușor Dan, în prima reacție a Bucureștiului după ce președintele american Donald Trump a notificat Uniunea Europeană că Washington-ul va impune taxe vamale de 30% pentru importurile din cele 27 state membre europene și țara vecină, începând cu 1 august.

“România susține pe deplin eforturile Comisiei Europene și ale președintei Ursula von der Leyen pentru continuarea negocierilor astfel încât să ajungă la un acord cu SUA înainte de 1 august. De asemenea, susținem abordarea UE privind o soluție negociată cu SUA, în interesul cetățenilor și afacerilor noastre și al parteneriatului transatlantic”, a scris șeful statului, pe platforma X.

