Nicușor Dan salută acordul Israel-Hamas mediat de Trump, Egipt, Qatar și Turcia: România rămâne angajată pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu

Președintele Nicușor Dan a salutat, joi, acordul dintre Israel și Hamas privind încetarea focului și eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza, transmițând că România își menține angajamentul de a sprijini eforturile pentru realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu.

“Salut cu căldură acordul privind încetarea focului și returnarea în siguranță a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza. Apreciez eforturile și leadershipul valoros al președintelui Donald Trump, precum și al Egiptului, Qatarului, Turciei și al tuturor partenerilor implicați în asigurarea acestui important progres în negocieri. Acest lucru aduce speranța atât de necesară pentru pace și stabilitate în regiune. România rămâne angajată să sprijine eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, a scris Nicușor Dan, pe X.

I warmly welcome the agreement for a ceasefire and the safe return of all Israeli hostages from Gaza. I commend the efforts and valuable leadership of President @realDonaldTrump, as well as of Egypt, Qatar, and Türkiye and all the partners involved in securing this important… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 9, 2025

După doi ani de război, Israelul și Hamasul palestinian au convenit joi dimineață asupra unui armistițiu în Gaza în cadrul planului președintelui american Donald Trump de a stabili o pace “durabilă” în regiune.

Într-un mesaj pe rețeaua sa Truth Social, președintele american a declarat că este “mândru să anunțe că Israelul și Hamas au fost de acord cu prima fază” a planului său de pace pentru Gaza, în cadrul negocierilor indirecte din Egipt.

Donald Trump, care își dorește Premiul Nobel pentru Pace care va fi anunțat vineri, a precizat că acest acord “înseamnă că toți ostaticii vor fi eliberați foarte curând și că Israelul își va retrage trupele pe linia convenită, primii pași către o pace puternică, durabilă și eternă”.

Și Uniunea Europeană, prin președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a salutat anunțul privind acordul care securizează o încetare a focului și eliberarea ostaticilor din Gaza, pe baza propunerii prezentate de președintele american Donald Trump.