Nicușor Dan salută acordul SUA-Iran privind instaurarea unui armistițiu: România se află în contact cu partenerii săi și este pregătită să sprijine eforturile în curs

Andreea Radu
© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a salutat acordul dintre Statele Unite și Iran privind instaurarea unui armistițiu și a mulțumit Pakistanului și celorlalți mediatori regionali pentru eforturile depuse.

„Salut acordul dintre Statele Unite și Iran privind instaurarea unui armistițiu și suntem recunoscători Pakistanului și celorlalți mediatori regionali pentru eforturile depuse. Săptămânile de conflict au dus prețurile la energie și alimente la niveluri dureroase pentru familiile și întreprinderile din întreaga lume și din Europa”, a scris Nicușor Dan, pe X.

Șeful statului a subliniat că este momentul respectării tuturor angajamentelor, pentru a permite reluarea negocierilor diplomatice și identificarea unei soluții durabile, care să asigure stabilitatea și securitatea în regiune, inclusiv siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

„România se află în contact cu partenerii săi și este pregătită să sprijine eforturile în curs”, a conchis Nicușor Dan. 

Președintele Donald Trump a anunțat marți seara că Statele Unite au ajuns la un acord de încetare a focului pe o perioadă de două săptămâni cu Iranul, înaintea unui termen limită iminent, evitând astfel ceea ce președintele descrisese anterior ca fiind un atac care ar fi dus la dispariția unei „întregi civilizații”.

Armistițiul a fost anunțat la doar câteva ore după ce prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, l-a îndemnat pe Trump să prelungească termenul limită pentru Iran cu două săptămâni, printr-o postare pe X. 

Sharif a scris că „eforturile diplomatice pentru soluționarea pașnică a războiului în curs din Orientul Mijlociu progresează constant, puternic și cu fermitate, având potențialul de a duce la rezultate substanțiale în viitorul apropiat”.

La scurt timp după anunțul lui Trump, ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, a declarat într-un comunicat că Iranul își va înceta operațiunile defensive „dacă atacurile împotriva Iranului vor fi oprite”.

„Timp de două săptămâni, va fi posibilă trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, prin coordonarea cu Forțele Armate ale Iranului și ținând seama de limitările tehnice”, a adăugat el.

Reacții au venit și din partea Uniunii Europene, care a salutat armistițiul de două săptămâni convenit între Statele Unite și Iran și își exprimat disponibilitatea de a sprijini eforturile pentru o soluție durabilă a conflictului, inclusiv prin abordarea cauzelor care au stat la baza acestuia. În acest context, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, se va deplasa în Arabia Saudită pentru discuții cu liderii regionali.

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Ungaria și Rusia au convenit un plan în 12 puncte pentru consolidarea relațiilor bilaterale (Politico)
Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM: Inovația în sănătate reprezintă motorul unei economii competitive
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

