Nicușor Dan salută decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră
Președintele Nicușor Dan salută decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților.
„Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, a menționat Nicușor Dan într-o reacție publicată pe rețeaua de socializare Facebook.
Curtea Constituțională a respins, cu majoritate de voturi, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite și a constatat că dispozițiile art.I pct.1, 2 și 4, ale art.III pct.1 și 2, ale art.IV și ale art.V alin.(3)-(7) din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, precum și legea, în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate, arată un comunicat al CCR.
Curtea Constituțională a stabilit că Guvernul și-a angajat răspunderea asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu cu respectarea art.114 din Constituție, întrucât a reglementat un domeniu omogen de relații sociale și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării legii.
Dispozițiile criticate asigură o trecere graduală la noile condiții de vechime și de vârstă necesare obținerii pensiei de serviciu și nu încalcă art.147 alin.(4) din Constituție, prin raportare la Decizia Curții Constituționale nr.467/2023, potrivit comunicatului.
Eliminarea actualizării pensiei de serviciu în raport cu indemnizaţia de încadrare brută lunară pentru judecătorii sau procurorii în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad profesional nu încalcă art.147 alin.(4) din Constituție, prin raportare la Decizia Curții Constituționale nr.467/2023.
Sub aspectul dimensionării cuantumului pensiei de serviciu, dispozițiile legale criticate nu încalcă art.147 alin.(4) din Constituție, prin raportare la Deciziile Curții Constituționale nr.873/2010, nr.900/2020 și nr.467/2023.
De asemenea, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca inadmisibile, solicitările privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu întrebări preliminare.
Decizia CCR, adoptată cu șase voturi pentru și trei împotrivă dintr-un total de nouă, a trecut după cinci runde de amânări.
Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, odată cu această decizie:
- vârsta de pensionare crește treptat până la 65 de ani, pe o perioadă de tranziție de 15 ani;
- pensia va fi, în principiu, 55% din media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă;
- pensionare anticipată este posibilă doar cu minimum 35 de ani vechime și cu o penalizare de 2% pe an până la împlinirea vârstei standard de 65 de ani.
Hotărârea, salutată de Guvernul României, este importantă pentru că de ea depind 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență.
„Chiar și în contextul întârzierii regretabile de peste două luni după termenul-limită de 28 noiembrie, voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale și cele 231 milioane de Euro, bani europeni nerambursabili”, a dat asigurări Dragoș Pîslaru.
După hotărârea de joi, proiectul urmează să ajungă la președintele Nicușor Dan pentru promulgare, ultimul pas legal care trebuie parcurs pentru ca actul normativ să intre în vigoare.
Dragoș Pîslaru va depune „toate eforturile diplomatice, formale și informale” la UE pentru recuperarea celor 231 milioane de euro din PNRR, după decizia CCR privind pensiile speciale
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților reprezintă un moment important atât din perspectiva echității sociale, cât și a relației României cu Comisia Europeană în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), subliniind că Guvernul va transmite oficial Bruxelles-ului dovada finalizării reformei pentru a încerca recuperarea a 231 milioane de euro fonduri nerambursabile aferente cererii de plată numărul 3.
„Prima mea remarcă este că s-a făcut dreptate. Faptul că în sfârșit guvernul și conducerea lui Ilie Bolojan au reușit să taie pensiile speciale este, în primul rând, un act de echitate, de dreptate în societate. În al doilea rând, până la urmă, este exact tipul de reformă pe care îl așteaptă românii ca să poată să înceapă să aibă încredere în modul în care se guvernează țara”, a declarat ministrul, telefonic, la Digi24.
Pîslaru a afirmat că adoptarea definitivă a legii după decizia CCR creează cadrul pentru transmiterea către Comisia Europeană a dovezii îndeplinirii reformei asumate prin PNRR.
„Este un moment de cotitură în societate, în echitatea și sustenabilitatea sistemului de pensii din România. Și da, vă confirm (…) că voi transmite această informare directă și voi intra în discuții cu oficialii europeni de la SG Recover pe acest subiect. Evident, dovada de care avem nevoie este promulgarea din partea președintelui Nicușor Dan și în momentul în care avem această promulgare în Monitorul Oficial, vom trimite formal, deci oficial, ca dovadă adițională”, a spus ministrul.
Într-o reacție publicată ulterior pe Facebook, ministrul a arătat că decizia CCR confirmă una dintre cele mai sensibile reforme asumate de România, subliniind că aceasta introduce creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani, modifică modul de calcul al pensiei și introduce penalizări pentru pensionarea anticipată.
„E o schimbare majoră într-unul dintre cele mai sensibile capitole de reformă și un moment de cotitură în discuția despre echitate și sustenabilitate în sistemul de pensii din România”, a scris Pîslaru, precizând că, după promulgare, autoritățile vor transmite oficial Comisiei Europene documentele necesare și vor solicita reanalizarea cererii de plată nr. 3 din PNRR.
Ministrul a explicat că principala dificultate rămâne depășirea termenului-limită pentru îndeplinirea jalonului, nu conținutul reformei.
„Informal Comisia Europeană a fost de acord cu textul propus de guvern. Deci este strict problema de termen. Dar vedeți că nu e o chestiune de trivialitate. Din moment ce depășești termenul cu peste două luni și ieși din regulament, e foarte complicat să revii în situația de a fi considerată reforma îndeplinită”, a afirmat el.
Pîslaru a precizat că va încerca, prin demersuri diplomatice și tehnice, să convingă Comisia să reevalueze situația, deși precedentul altor state membre arată că penalizările sunt dificil de inversat.
„Chiar și în contextul întârzierii regretabile de peste două luni (…) voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale și cele 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili”, a transmis ministrul.
Reforma pensiilor de serviciu ale magistraților reprezintă unul dintre jaloanele incluse în PNRR, iar neîndeplinirea acestuia la termen a dus la reținerea unei sume de aproximativ 231 milioane de euro din componenta de granturi aferentă unei cererii de plată nr. 3.
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
Premierul Ilie Bolojan a salutat decizia Curții Constituționale a României (CCR) prin care legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarată constituțională, după ce judecătorii constituționali au respins, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi din totalul de 9 judecători ai Curții, după ce pronunțarea fusese amânată de cinci ori.
Potrivit unui anunț transmis de Guvern, „prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților”, apreciind că aceasta „confirmă corectitudinea demersului Guvernului României”.
„Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate. Totodată, din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme”, a declarat premierul.
Decizia CCR a fost salutată și de președintele Nicușor Dan, care a subliniat că reforma pensiilor speciale este „un gest de echitate, așteptat de societatea noastră.”
Legea, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament anul trecut, introduce creșterea graduală a vârstei de pensionare a magistraților până la 65 de ani, printr-o perioadă de tranziție de 15 ani, precum și modificarea modului de calcul al pensiei de serviciu. Noua formulă stabilește un cuantum de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, cu un plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă.
Actul normativ a fost contestat la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a invocat, între altele, posibile efecte asupra independenței justiției, discriminarea față de alte categorii beneficiare de pensii de serviciu și lipsa de claritate a unor prevederi legislative. CCR a respins aceste argumente și a stabilit că legea respectă Constituția.
După pronunțarea deciziei, președinta ÎCCJ, Lia Savonea, a reacționat afirmând că „independența justiției nu este negociabilă, iar ICCJ va folosi toate instrumentele legale și instituționale pentru a o apăra, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”, potrivit Digi24.
Decizia Curții vine după ce, la începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare CCR în care avertiza că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Ilie Bolojan a invocat în scrisoare necesitatea respectării obligațiilor asumate de România în raport cu Uniunea Europeană, în temeiul articolului 148 alineatul (4) din Constituție, subliniind legătura directă dintre adoptarea reformei și absorbția fondurilor europene.
Premierul a explicat că autoritățile române au fost informate într-o întâlnire la care a participat ministrul investițiilor și proiectelor europene că, din perspectiva Comisiei Europene, jalonul privind reforma pensiilor speciale era considerat neîndeplinit, urmând ca o comunicare oficială să fie transmisă la sfârșitul lunii februarie, odată cu evaluarea fondurilor reținute României.
Ilie Bolojan a invocat în scrisoare necesitatea respectării obligațiilor asumate de România în raport cu Uniunea Europeană, în temeiul articolului 148 alineatul (4) din Constituție, subliniind legătura directă dintre adoptarea reformei și absorbția fondurilor europene.
Reforma pensiilor de serviciu reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România în PNRR, iar neîndeplinirea acestuia în termenul stabilit a dus la suspendarea unei sume de aproximativ 231 milioane de euro din componenta de granturi aferentă cererii de plată numărul 3. Guvernul susține că, odată cu decizia CCR și finalizarea procedurilor legislative, România poate relua discuțiile cu Comisia Europeană pentru recuperarea fondurilor.
COMISIA EUROPEANA
România, vizată de noua strategie a UE pentru consolidarea securității și rezilienței economice a regiunilor învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 18 februarie, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Potrivit unui comunicat, consolidarea prosperității și a rezilienței acestor regiuni nu este doar o expresie a solidarității UE în urma invadării Ucrainei de către Rusia, ci și o investiție strategică în securitatea, competitivitatea și stabilitatea viitoare a Europei.
Mai multe regiuni din nouă state membre – Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria – au fost afectate în mod deosebit de războiul hibrid, de migrația ca armă, de perturbările economice și comerciale și de declinul demografic.
De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, UE a extins sprijinul politic, tehnic și financiar acordat regiunilor sale estice pentru a îmbunătăți infrastructura, a stimula reziliența economică, a dezvolta capabilități de apărare, a aborda provocările în materie de energie și conectivitate și a sprijini oportunitățile de ocupare a forței de muncă. În plus, culoarele de solidaritate UE-Ucraina au susținut comerțul. Cu toate acestea, întrucât condițiile economice și de securitate din aceste regiuni continuă să scadă din cauza războiului în curs, este necesar un sprijin suplimentar din partea UE.
Comunicarea de astăzi confirmă angajamentul Comisiei de a continua să sprijine regiunile estice care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Acesta prezintă un set de acțiuni menite să le ajute să abordeze provocările specifice și fără precedent cu care se confruntă, în cinci domenii prioritare:
Securitate și reziliență
- Dezvoltarea Eastern Flank Watch, a inițiativei europene de apărare împotriva dronelor, a scutului aerian european și a scutului spațial european.
- Crearea unei rețele de practicieni pentru a spori gradul de pregătire și a încuraja cooperarea clusterelor în materie de reziliență transfrontalieră.
Creștere economică și prosperitate regională
- Facilitarea accesului la finanțare, inclusiv prin intermediul unei facilități EastInvest pentru a ajuta țările în cauză să acceseze împrumuturi și sprijin consultativ, reunind Grupul Băncii Europene de Investiții, alte instituții financiare internaționale și mai multe bănci naționale și regionale de promovare.
- Cooperarea cu Banca Mondială în cadrul inițiativei Catching-up Regions pentru a stimula dezvoltarea economică în zonele cele mai afectate.
Valorificarea punctelor forte locale
- Acordarea de prioritate integrării energiei electrice a statelor baltice în rețelele europene și dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere pentru hidrogen, cum ar fi coridorul nordic-baltic pentru hidrogen.
- Sprijinirea inițiativelor industriei circulare, inclusiv a văilor de simbioză industrială și a centrelor regionale de bioeconomie.
Conectivitate
- Promovarea conectivității digitale și modernizarea rețelelor de transport, inclusiv a infrastructurii rutiere, feroviare și portuare cu dublă utilizare, precum și a conexiunilor transfrontaliere cu Ucraina și Moldova.
Oameni
- Abordarea depopulării și a deficitului de forță de muncă prin parcursuri de la educație la ocuparea forței de muncă și consolidarea comunităților prin intermediul programului de reziliență a mass-mediei și al combaterii dezinformării.
Pentru a asigura realizarea de progrese, Comisia va iniția un dialog politic anual la nivel înalt care să faciliteze discuțiile cu privire la acțiunile UE și la impactul acestora asupra rezilienței și dezvoltării regiunilor estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina. Primul astfel de eveniment va avea loc la 26 februarie 2026, când instituțiile financiare vor semna o declarație de lansare a mecanismului EastInvest.
