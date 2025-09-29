ROMÂNIA
Nicușor Dan salută “demnitatea, maturitatea și curajul basarabenilor” în fața unei presiuni fără precedent: România va continua să ajute Moldova în parcursul european
Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj după alegerile din Republica Moldova, felicitând cetățenii pentru mobilizarea de la urne și pentru opțiunea fermă în favoarea integrării europene.
„Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum. Vreau să-i asigur pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni”, a transmis șeful statului, într-un mesaj video.
Și premierul Ilie Bolojan a transmis luni un mesaj de felicitări pentru cetățenii și autoritățile din Republica Moldova ca urmare a alegerilor legislative în care “votul oamenilor a făcut diferența”. El a arătat că “locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” și a asigurat că “personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”.
În continuare, Nicușor Dan a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru participarea la vot și pentru alegerea clară privind direcția țării.
„Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare, şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră. Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi”, a scris el, pe X.
Nicușor Dan a adresat aprecieri și pentru organizarea scrutinului: „Transmit felicitări și autorităților Republicii Moldova și doamnei Președintă Maia Sandu pentru buna organizare și desfășurare a scrutinului și pentru modul în care au fost gestionate amenințările. România va continua să fie alături de Republica Moldova”.
Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare, şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră.
Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat Pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.
PAS devine al doilea partid din istoria Republica Moldova care reușește să obțină, în mod repetat, o majoritate parlamentară, arată Europa Liberă. În trecut, doar Partidul Comuniștilor a reușit o performanță similară, obținând o majoritate constituțională în 2001 (71 de mandate) și din nou în 2005 (56 de mandate).
Partidul pro-european al Maiei Sandu este urmat la mare distanță de Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță a forțelor pro-rusă, care a obținut 24,19% din voturi și va dobândi 26 de mandate.
PAS spera să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.
Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.
Traian Băsescu, după alegerile din R. Moldova: Urmașii lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Putin că omenirea a inventat votul, mai puternic decât armele
Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele – votul, a transmis, luni, fostul președintele Traian Băsescu, în contextul alegerilor parlamentare care au avut loc în Republica Moldova.
”O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”, a scris pe Facebook, Traian Băsescu.
“Locul R. Moldova este în marea familie europeană și vom fi alături de ea pe acest drum”, asigură Ilie Bolojan după victoria pro-europenilor la alegerile de peste Prut
Premierul Ilie Bolojan a transmis luni un mesaj de felicitări pentru cetățenii și autoritățile din Republica Moldova ca urmare a alegerilor legislative în care “votul oamenilor a făcut diferența”.
“Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană. Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor. În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența”, a scris Bolojan, într-o postare pe pagina Guvernului.
Premierul român a arătat că “locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” și a asigurat că “personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”.
“Felicitări, Republica Moldova!”, a conchis el.
De la tribuna ONU, România avertizează asupra “ingerințelor” Rusiei în “cele mai importante alegeri” din istoria R. Moldova. Oana Țoiu reafirmă sprijinul pentru Ucraina și securitatea Mării Negre
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a susținut sâmbătă spre duminică intervenția națională a României în plenul Adunării Generale a ONU, în cadrul săptămânii de nivel înalt a celei de-a 80-a sesiuni, oficialul român subliniind angajamentul ferm al României pentru multilateralism, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, precum și rolul Mării Negre în arhitectura de securitate europeană și globală.
România reafirmă sprijinul pentru multilateralism
Șefa diplomației române a început prin a evoca semnificația momentului aniversar, arătând că simpla prezență a statelor împreună în aceeași sală reprezintă „o expresie profundă a angajamentului nostru pentru multilateralism”. Ea a precizat că România „stă ferm alături de Națiunile Unite la 80 de ani de la crearea lor și 70 de ani de la aderarea noastră”.
Totodată, ministrul a atras atenția asupra responsabilității colective. „Avem datoria să vedem ce funcționează, să vedem și ce nu funcționează și să acționăm în consecință”, a subliniat Oana Țoiu.
Ucraina și securitatea regională
O temă centrală a intervenției a vizat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
„De aproape patru ani asistăm la un război de agresiune pe scară largă împotriva Ucrainei, declanșat de Rusia, neinvitat și neprovocat, un război care a declanșat cea mai mare criză de securitate din istoria recentă a Europei și care provoacă ordinea internațională bazată pe reguli”, a declarat ministrul român.
Ea a condamnat și ultimele încălcări ale spațiului aerian suveran al Poloniei, Estoniei, Danemarcei și României prin „acțiuni iresponsabile menite să provoace”.
„Orice provocare comună ne unește mai mult. Știm și reafirmăm că suntem mai puternici împreună, că prosperitatea oricăruia dintre noi se bazează pe securitatea tuturor”, a arătat Oana Țoiu.
Ministrul a avertizat că războiul, dus atât prin mijloace convenționale, cât și hibride, „ar putea afecta securitatea maritimă în zona Mării Negre” și a accentuat că ONU trebuie să acționeze „cu convingerea că o pace justă și durabilă în Ucraina este în interesul tuturor”. În acest sens, a salutat „eforturile continue ale liderilor americani și europeni” și a făcut apel la „o încetare imediată, completă și necondiționată a focului”.
Republica Moldova, în centrul atenției
În contextul apropiatelor alegeri din Republica Moldova, șefa diplomației române a avertizat asupra ingerințelor externe. „În Republica Moldova, în aproximativ 12 ore de acum, se deschid secțiile de vot. Este, poate, cea mai importantă alegere legislativă de la independența țării”, a precizat Oana Țoiu.
Ea a denunțat faptul că „în perioada premergătoare acestor alegeri, am văzut rapoarte din Moldova care atestă o ingerință străină malignă și o dezinformare la o scară fără precedent, dirijate de Rusia prin proxy, din interior și din exterior”.
„Intenția este clară, de a le nega alegătorilor moldoveni dreptul legitim de a decide liber viitorul propriei țări. Vecinii noștri sunt o democrație tânără și vibrantă. Au dovedit curaj, reziliență și viziune. Dar acum sunt provocați cu instrumentele puternice ale unui stat autoritar”, a mai adăugat ministrul.
Angajamentul României pentru pace și securitate globală
Ministrul afacerilor externe a evidențiat că sprijinul României pentru Ucraina „a fost substanțial și cu multiple dimensiuni” și că acesta va continua „atât timp cât va fi necesar, pentru că securitatea lor și pacea de acolo sunt legate direct de propria noastră securitate și prosperitate”.
În plan global, Oana Țoiu a pledat pentru reformarea operațiunilor ONU de menținere a păcii și consolidarea încrederii în misiunile organizației. Totodată, a reafirmat sprijinul României pentru soluția celor două state în Orientul Mijlociu și pentru o tranziție energetică justă la nivel internațional.
Ministrul a conchis reamintind că România rămâne un susținător ferm al ONU.
„Puteți conta pe România, iar România contează pe Națiunile Unite”, a încheiat șefa diplomației române.
