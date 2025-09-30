ROMÂNIA
Nicușor Dan salută planul lui Trump pentru pacea în Gaza: România rămâne angajată în sprijinirea păcii și stabilității durabile în Orientul Mijlociu
Președintele Nicușor Dan a salutat marți, într-o postare pe X, eforturile depuse de președintele american Donald Trump pentru obținerea păcii în Gaza, în contextul prezentării unui nou plan de pace.
„Salut eforturile semnificative depuse de președintele Trump în vederea realizării păcii în Gaza, astfel cum se reflectă în planul de pace prezentat ieri”, a transmis șeful statului, pe rețeaua socială.
Nicușor Dan a subliniat că inițiativa oferă „o oportunitate reală de a pune capăt războiului din Gaza, asigurând eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și furnizarea de ajutor umanitar vital pentru populația din Gaza”.
I welcome President Trump’s @realDonaldTrump significant effort towards achieving peace in Gaza, as reflected in the peace plan presented yesterday.
This plan offers a real opportunity to end the war in Gaza, ensuring the immediate release of all hostages and the supply of vital…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 30, 2025
Președintele a reiterat angajamentul României pentru pace și stabilitate în Orientul Mijlociu, precizând că Bucureștiul va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii din Uniunea Europeană, Statele Unite și comunitatea internațională.
„România rămâne angajată în sprijinirea păcii și stabilității durabile în Orientul Mijlociu. Vom continua să colaborăm strâns cu toți partenerii din UE, SUA și internaționali în vederea unui angajament constructiv și a unui viitor de securitate și pace pentru toate popoarele din regiune”, a afirmat șeful statului.
Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să-l accepte.
Planul, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.
Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.
La conferința de presă de luni, la Casa Albă, Donald Trump a numit planul „o zi istorică pentru pace”.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Grupul BEI accelerează și simplifică investițiile verzi, stimulând competitivitatea, securitatea energetică și poziția de lider tehnologic pentru Europa
Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) continuă să avanseze cu faza a doua a Foii de parcurs pionieră privind banca climatică, menținându-și poziția de finanțator principal al revoluției industriale ecologice, al securității energetice și al prosperității comune.
Bazându-se pe succesul răsunător al foii de parcurs de la lansarea sa în 2020, faza a doua stabilește prioritățile Grupului BEI până la sfârșitul acestui deceniu, simplificând în același timp radical procedurile sale pentru a accelera investițiile ecologice.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, Consiliul de administrație al BEI a adoptat a doua fază a foii de parcurs împreună cu Orientarea pentru sectorul energetic, consolidând poziția Grupului ca bancă pentru climă. A doua fază se bazează pe trei pârghii principale:
- O concentrare mai puternică pe competitivitate, securitate și prețuri mai mici ale energiei pentru companii și familii, prin asigurarea energiei curate la prețuri accesibile și produse local pentru întreprinderi și gospodării, promovarea soluțiilor inovatoare și consolidarea poziției de lider tehnologic a Europei.
- Dublarea finanțării pentru adaptare la 30 miliarde EUR între 2026 și 2030: Decizia adoptată de Consiliu în această săptămână în Cipru – țara cu cel mai mare deficit de apă din Europa – subliniază importanța adaptării pentru securitatea și prosperitatea colectivă, accentuând totodată beneficiile economice evidente ale acesteia.
- Simplificări radicale: Eliminarea suprareglementării prin recurgerea la autoevaluare, reguli și rapoarte existente, criterii de referință, standarde de reglementare și reguli privind contrapărțile, precum și la utilizarea extinsă a instrumentelor eficiente de evaluare a eligibilității verzi.
„Pe baza succesului remarcabil al Foii de parcurs privind banca climatică, ne concentrăm eforturile asupra tranziției ecologice, deoarece este ceea ce trebuie să facem pentru viitorul nostru și, de asemenea, ceea ce este inteligent să facem pentru economiile noastre. Cu o revoluție energetică aflată în plină desfășurare, menținem direcția pentru competitivitatea și securitatea prezentului și pentru planeta viitorului”, a declarat Nadia Calviño, președinta Grupului BEI.
Competitivitate, securitate și prețuri mai mici ale energiei
De la lansarea Foii de parcurs privind banca pentru climă în 2020, Grupul BEI a sprijinit investiții verzi în valoare de peste 560 miliarde EUR – aproximativ 90 % fiind în Uniunea Europeană (UE) – și este pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini obiectivul principal de a sprijini investiții verzi în valoare de cel puțin 1 000 miliarde EUR în acest deceniu. Cu cea de-a doua fază a foii de parcurs, Grupul BEI își reafirmă angajamentul de a aloca peste jumătate din finanțările sale anuale acțiunilor climatice și durabilității mediului.
În perspectivă, Grupul BEI va intensifica eforturile de consolidare a competitivității Europei, prin sprijinirea tehnologiilor curate, întărirea lanțurilor de aprovizionare, susținerea întreprinderilor în reducerea cheltuielilor cu energia, precum și îmbunătățirea securității energetice, cu produse specializate, cum ar fi finanțarea personalizată pentru contractele de achiziție de energie electrică. Grupul BEI a planificat finanțări noi în valoare record de 11 miliarde EUR pentru rețelele energetice numai în acest an, mobilizând deja 40 % din investițiile totale ale Europei în acest sector în 2024, cu ambiția de a crește cifra și mai mult în acest an.
O nouă inițiativă de 17 miliarde EUR va ajuta 350 000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) europene să investească în economii de energie, iar contragaranțiile pentru producătorii de energie eoliană și de componente de rețele vor asigura o aprovizionare durabilă. Programul TechEU, cea mai mare inițiativă de finanțare a inovării în Europa, își propune să mobilizeze 250 miliarde EUR până în 2027, sprijinul pentru inovatorii în domeniul tehnologiei curate fiind printre prioritățile sale cheie.
Pentru a asigura o tranziție verde echitabilă, BEI sprijină, de asemenea, gospodăriile cu venituri mici prin împrumuturi pentru renovare accesibile și leasing de active de tehnologie curată, cum ar fi vehicule și pompe de căldură, în parteneriat cu băncile locale. Un nou pachet de investiții și consultanță în domeniul egalității de gen în contextul climei va extinde furnizarea de soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de adaptare la schimbările climatice pentru femei, fete și diverse grupuri de populație din întreaga lume.
Dublarea finanțării pentru adaptare la 30 miliarde EUR
Investițiile în adaptare sunt atât esențiale, cât și raționale din punct de vedere economic: fenomenele meteorologice extreme din Europa, numai în această vară, au cauzat pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 miliarde EUR, în timp ce se estimează că fiecare euro cheltuit pentru prevenire și adaptare va economisi între cinci și șapte euro din daune și cheltuieli viitoare de reconstrucție.
Grupul BEI își va dubla finanțarea pentru adaptarea la schimbările climatice la 30 miliarde EUR pentru perioada 2026–2030, în comparație cu cei cinci ani precedenți. Acest sprijin sporit se va concentra pe agricultură, gestionarea ciclului apei, companii, orașe, regiuni și comunități vulnerabile, în strânsă colaborare cu Comisia Europeană și partenerii naționali, regionali și din sectorul privat. Pentru a ajuta clienții să demareze proiectele, Grupul BEI va spori semnificativ asistența tehnică, inclusiv pentru cele mai vulnerabile populații ale lumii, cum ar fi statele insulare mici în curs de dezvoltare, țările cel mai puțin dezvoltate, comunitățile cu venituri mici, popoarele indigene, femeile, migranții, tinerii și persoanele în vârstă.
Simplificări radicale
Grupul BEI își simplifică procesele pentru a accelera accesul la finanțare verde și a reduce sarcinile administrative, în special pentru IMM-uri. Prin valorificarea standardelor de raportare ale UE, cum ar fi Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD), și prin extinderea utilizării instrumentelor digitale cum ar fi Green Checker, Grupul BEI accelerează și simplifică accesul la finanțare și reduce birocrația pentru clienții săi.
Această abordare consolidează sprijinul Grupului BEI pentru inițiativele UE, cum ar fi Busola pentru competitivitate și pachetul omnibus de simplificare. În cadrul celei de-a doua faze a foii de parcurs, Grupul BEI își simplifică cerințele pentru companii, în special pentru cele care accesează produsele sale prin intermediul băncilor partenere, și aliniază cerințele de raportare cu standardele de durabilitate ale UE, cum ar fi CSRD, pentru a reduce și mai mult obligațiile de raportare ale clienților.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
BNR: Investițiile străine directe în România au scăzut cu peste 1 miliard de euro în 2024. 88,7% provin din țările OCDE. Olanda, Germania și Austria, principalii investitori. Franța, devansată de Cipru
Fluxul net al investițiilor străine directe (ISD) a scăzut în 2024 la 5,6 miliarde de euro, de la 6,7 miliarde de euro în anul precedent, potrivit datelor publicate marți de Banca Națională a României (BNR) în raportul anual al investițiilor străine directe care arată că țările membre ale Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) și partenerii-cheie ai acesteia cumulează aproape 90% din totalul ISD. Raportul BNR se suprapune cu avertismentele privind vulnerabilitățile economice consemnată de un raport al Departamentului de Stat al SUA privind climatul investițional, care subliniază că România continuă să fie percepută ca o piață cu potențial pentru investitorii străini, dar imaginea sa este serios umbrită de probleme structurale persistente.
În raportul său anual, BNR precizează că fluxul net de ISD a însumat anul trecut 5,6 miliarde de euro, din care 4,6 miliarde de euro au fost participații la capitalurile proprii, iar 1 miliard de euro au fost instrumente de natura datoriei.
Suma de 4,6 miliarde de euro rezultă din aportul la capital, în valoare de 1,51 miliarde de euro, și profitul reinvestit în întreprinderile cu ISD, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, informează sursa citată.
Instrumentele de natura datoriei au însumat 1 miliard de euro, determinate prin diferența dintre datorii, de 2 miliarde de euro, și creanțe, de 1 miliard de euro, în relația cu investitorii străini direcți și companiile din cadrul grupurilor acestora.
Potrivit raportului, țările membre ale Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) și partenerii-cheie ai acesteia cumulează 88,7% din soldul total ISD, în creștere cu 1,7 puncte procentuale comparativ cu anul 2023.
Astfel, la 31 decembrie 2024, principalele țări prin care capitalul străin a fost investit în România sunt Țările de Jos (20,2% din soldul total al ISD), Germania (13,2%), Austria (13,2%), Cipru (6,9%), Franța (6,9%) și Italia (5,8%).
Repartizarea din raportul BNR a fost realizată în funcție de țara de rezidență a investitorilor care dețin în mod direct cel puțin 10 la sută din capitalul social al întreprinderilor ISD din România.
Majoritatea ISD provin din țările membre ale Uniunii Europene (86,3%), în special din zona euro. În ceea ce privește investițiile realizate de țări din afara Uniunii Europene, principalele țări partenere au fost Elveția, Marea Britanie, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii, Israel și Japonia.
Primele trei poziții au rămas neschimbate, cu Țările de Jos pe primul loc (creștere de 3,9%), urmate de Germania (+11,0%) și Austria (+11,9%). Clasamentul primelor 12 țări, fiecare cu investiții de peste 3 000 milioane euro, s-a menținut relativ stabil față de anul anterior, singura repoziționare fiind înregistrată de Cipru, care a urcat pe locul patru, devansând Franța, pe fondul unei creșteri de +8,1% (+650 milioane euro).
Italia și Elveția și-au consolidat locurile șase și șapte prin creșteri robuste, de +9,3%, respectiv +12,8%; pe ultimele locuri în clasament, Belgia și Grecia au consemnat scăderi (-4,8%, respectiv -16,7%), în timp ce Ungaria și Marea Britanie și-au păstrat pozițiile, în pofida unor ajustări moderate (-1,2%, respectiv -3,1%).
În ceea ce privește evoluția soldului ISD în perioada 2014-2024, Țările de Jos și-au menținut prima poziție în permanență, locul doi fiind ocupat alternativ de Germania și Austria. Dintre țările din afara Uniunii Europene, Elveția rămâne principalul investitor străin, al cărui sold a crescut cu 4,3 miliarde euro (+192%), urmată de Marea Britanie (+1,5 miliarde de euro, +102%), Turcia (creștere modestă, de numai 464 milioane euro, +80%) și Emiratele Arabe Unite (+767 milioane euro, creștere de peste 15 ori a soldului ISD).
ROMÂNIA
ARMO: Comerțul electronic din România va ajunge la 3,5% din PIB în 2025, plasând țara în top 10 la nivelul UE
Comerțul electronic din România este estimat să reprezinte 3,5% din PIB în 2025, ceea ce plasează țara noastră în top 10 state membre ale Uniunii Europene în clasamentul E-GDP (ponderea PIB generată de comerțul online), relevă raportul European E-Commerce 2025, citat de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO).
Potrivit datelor, România ocupă locul 9 la nivel european și locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia. „Suntem în top 10 și avem șansa să valorificăm acest potențial prin sprijinirea digitalizării IMM-urilor și prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru magazinele românești”, a declarat Cristi Movilă, președintele ARMO.
Impactul economic al comerțului online este unul amplu, susțin autorii studiului, cu efecte directe asupra sectoarelor de curierat, software, publicitate digitală și chiar asupra producției locale.
„Comerțul online nu mai este doar conveniență pentru consumatori, ci un motor real de creștere economică și fiscală, care conectează România la Piața Unică europeană”, a subliniat Cristian Pelivan, director executiv ARMO.
Raportul subliniază însă și provocările pentru anul viitor. Printre acestea se numără nivelul scăzut de digitalizare al IMM-urilor – doar 12% dintre firmele mici și mijlocii românești vând online, sub media europeană – și presiunea concurenței extracomunitare asupra retailerilor locali. În acest context, ARMO pledează pentru reforma Codului Vamal al UE și pentru aplicarea principiului „level playing field”, care să asigure condiții echitabile pentru toți jucătorii.
De asemenea, tehnologiile emergente, precum inteligența artificială, sunt deja integrate în activitățile de comerț electronic, fiind folosite pentru crearea de conținut, asistență pentru clienți și prognoze de stocuri. Totodată, logistica verde devine un domeniu prioritar, cu potențial de dezvoltare a rețelelor de lockere, a flotelor electrice și a soluțiilor de sustenabilitate, inclusiv prin mecanismele SGR.
La nivel european, raportul identifică patru tendințe majore: sprijinirea IMM-urilor în transformarea digitală, asigurarea unor reguli echitabile de piață, investiții în logistică verde și simplificarea sarcinilor administrative prin facturare electronică și raportări integrate.
Studiul European E-Commerce 2025 este realizat de Ecommerce Europe și EuroCommerce, pe baza contribuțiilor venite din partea a peste 25 de asociații naționale de profil, inclusiv ARMO.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Friedrich Merz, mesaj în română pentru moldovenii care au optat “ferm pentru pentru democrație în pofida ingerințelor Rusiei”: Sprijinim Moldova pe calea sa în UE
Grupul BEI accelerează și simplifică investițiile verzi, stimulând competitivitatea, securitatea energetică și poziția de lider tehnologic pentru Europa
BNR: Investițiile străine directe în România au scăzut cu peste 1 miliard de euro în 2024. 88,7% provin din țările OCDE. Olanda, Germania și Austria, principalii investitori. Franța, devansată de Cipru
Marea Britanie, Franța, Germania și Suedia vor sprijini Danemarca să-și întărească securitatea după incursiunile dronelor neidentificate
ARMO: Comerțul electronic din România va ajunge la 3,5% din PIB în 2025, plasând țara în top 10 la nivelul UE
Comisia Europeană anunță o strategie privind educația financiară și un plan pentru conturile de economii și investiții, sprijinind astfel prosperitatea în Europa
SUA avertizează: Atractivitatea României pentru investitorii străini, afectată de imprevizibilitatea legislativă, corupția din sistemul public și de blocajele în utilizarea fondurilor europene
Nicușor Dan, criticat de premierul care a semnat aderarea la UE pentru că a afirmat că “acum 20 de ani, România nu era pregătită pentru a intra în UE”
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
Nicușor Dan salută planul lui Trump pentru pacea în Gaza: România rămâne angajată în sprijinirea păcii și stabilității durabile în Orientul Mijlociu
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
Trending
- NATO4 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE7 days ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA4 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU
- COMISIA EUROPEANA5 days ago
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB