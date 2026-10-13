Nicușor Dan salută promulgarea de către Zelenski a legii privind dreptul minorităților la educație în limba maternă: Ucraina își consolidează candidatura la UE

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in1 min.
© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a salutat marți promulgarea de către omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a modificărilor legislative privind dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă, apreciind că noile prevederi consolidează poziția Ucrainei de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, proces susținut ferm de România.

Într-o postare publicată pe Facebook, șeful statului a precizat că noile dispoziții consolidează cadrul legal pentru educația în limbile minorităților recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii Europene, alături de limba ucraineană.

“Considerăm că, în acest fel, Ucraina își consolidează poziția de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, un proces pe care România îl sprijină ferm”, a subliniat Nicușor Dan.

 

Președintele arată că noile dispoziții legale clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanțele, nu doar în timpul orelor.

“Vom lucra în continuare alături de comunitatea noastră şi de autoritățile ucrainene pentru ca implementarea legislației să ofere copiilor români posibilitatea de a învăța în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal. Pentru etnicii românii din Ucraina și pentru familiile lor, această chestiune nu este una abstractă. Este vorba despre limba în care copiii învață, despre păstrarea identității și despre transmiterea unei moșteniri culturale de generații”, a insistat el.

Nicușor Dan a indicat că România va continua dialogul onest cu Ucraina, cu convingerea că rezultatele cooperării bilaterale vor fi din ce în ce mai bune, în beneficiul ambelor țări.

“România își promovează activ interesele, între care drepturile românilor de pretutindeni ocupă un rol preeminent”, a conchis președintele.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Calitatea locurilor de muncă, o prioritate pentru UE. Roxana Mînzatu: „Ne dorim ca munca să fie echitabilă, sigură și bine remunerată”
Calitatea locurilor de muncă, o prioritate pentru UE. Roxana Mînzatu: „Ne dorim ca munca să fie echitabilă, sigură și bine remunerată”
Articolul următor
Acordul SUA–Rusia privind motorina ar face parte din eforturile Washingtonului de a readuce Moscova la masa negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina (surse)
Acordul SUA–Rusia privind motorina ar face parte din eforturile Washingtonului de a readuce Moscova la masa negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina (surse)
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare