Nicușor Dan salută promulgarea de către Zelenski a legii privind dreptul minorităților la educație în limba maternă: Ucraina își consolidează candidatura la UE

Președintele Nicușor Dan a salutat marți promulgarea de către omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a modificărilor legislative privind dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă, apreciind că noile prevederi consolidează poziția Ucrainei de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, proces susținut ferm de România.

Într-o postare publicată pe Facebook, șeful statului a precizat că noile dispoziții consolidează cadrul legal pentru educația în limbile minorităților recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii Europene, alături de limba ucraineană.

“Considerăm că, în acest fel, Ucraina își consolidează poziția de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, un proces pe care România îl sprijină ferm”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele arată că noile dispoziții legale clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanțele, nu doar în timpul orelor.

“Vom lucra în continuare alături de comunitatea noastră şi de autoritățile ucrainene pentru ca implementarea legislației să ofere copiilor români posibilitatea de a învăța în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal. Pentru etnicii românii din Ucraina și pentru familiile lor, această chestiune nu este una abstractă. Este vorba despre limba în care copiii învață, despre păstrarea identității și despre transmiterea unei moșteniri culturale de generații”, a insistat el.

Nicușor Dan a indicat că România va continua dialogul onest cu Ucraina, cu convingerea că rezultatele cooperării bilaterale vor fi din ce în ce mai bune, în beneficiul ambelor țări.

“România își promovează activ interesele, între care drepturile românilor de pretutindeni ocupă un rol preeminent”, a conchis președintele.