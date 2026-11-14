Nicușor Dan salută victoria definitivă a României în cazul Roșia Montană: A devenit simbol al spiritului civic, al verticalității și al promovării unor conduite bazate pe valori, nu pe interese ilegitime

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a salutat victoria definitivă a României în procesul de arbitraj internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană, afirmând că decizia închide ultima cale extraordinară de atac împotriva țării noastre și o scutește de plata unor despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

„Este o decizie finală în favoarea țării noastre, care închide, practic, ultima cale extraordinară de atac împotriva României și ne scutește, astfel, de plata unor despăgubiri imense, în valoare de 6,5 miliarde de dolari”, a transmis șeful statului, într-o postare pe Facebook.

 

În mesajul său, Nicușor Dan a criticat proiectul minier de la Roșia Montană, pe care l-a descris drept „o încercare de a distruge iremediabil mediul natural și patrimoniul național, parte a patrimoniului UNESCO, printr-o uriașă afacere de corupție”.

Președintele a subliniat că semnificația Roșiei Montane depășește dimensiunea protecției mediului, devenind un simbol al mobilizării societății civile împotriva unor decizii cu impact major asupra României.

„Roșia Montană înseamnă cu mult mai mult decât reglementarea corectă a unei probleme de mediu. Înseamnă și o mișcare civică și socială, un manifest al societății civile mature și capabile să se coalizeze pentru a stopa decizii fundamental greșite, cu impact politic, economic și social major în România”, a afirmat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, Roșia Montană a devenit „simbol al spiritului civic, al verticalității și al promovării unor conduite bazate pe valori, nu pe interese ilegitime”.

În final, șeful statului le-a mulțumit și i-a felicitat pe cei care au susținut demersul de apărare a României încă de la început, într-o luptă despre care a spus că „părea să nu aibă sorți de izbândă”.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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