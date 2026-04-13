Nicușor Dan salută “victoria istorică” a lui Peter Magyar: Să construim un nou capitol în relațiile româno-ungare bazat pe valorile europene și euro-atlantice

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat duminică seara pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile parlamentare din Ungaria, subliniind că votul exprimat reflectă o opțiune clară a electoratului din țara vecină.

„Felicitări Peter Magyar și Tisza pentru victoria voastră istorică! Poporul maghiar a vorbit cu o voce clară și puternică. România și Ungaria sunt vecini, parteneri și membri ai UE și NATO”, a scris șeful statului pe platforma X.

„Aștept cu nerăbdare să construim un nou capitol în relațiile româno-ungare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis și angajamentul nostru comun față de valorile europene și euroatlantice. Există oportunități extraordinare de a colabora în domeniul securității regionale, cooperării economice și bunăstării popoarelor noastre. Felicitări! Gratulalok!”, a continuat Nicușor Dan.

🇭🇺🇷🇴 Congratulations @magyarpeterMP and Tisza Party on your landmark victory! The Hungarian people have spoken with a clear and powerful voice. Romania and Hungary are neighbours, partners and fellow EU and NATO members. I look forward to building a new chapter in… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 12, 2026

Peter Magyar, liderul opoziției și fondatorul partidului Tisza, a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria, potrivit rezultatelor, după ce premierul în exercițiu Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pentru victorie.

Formațiunea Tisza a obținut o majoritate de două treimi în Parlamentul de la Budapesta, fapt care îi va permite să modifice elemente-cheie ale sistemului construit de Viktor Orban în ultimul deceniu și jumătate, inclusiv controlul asupra justiției, companiilor de stat și mass-mediei.

Cu peste 98% din voturi numărate, Tisza a obținut 138 de locuri în parlamentul ungar, care numără 199 de locuri, după ce a strâns aproximativ 53,5% din voturi, ceea ce înseamnă peste 3 milioane de alegători.

Partidul naționalist Fidesz al prim-ministrului în exercițiu Viktor Orban — care a guvernat anterior timp de 16 ani consecutivi — este pe cale să obțină 55 de locuri în parlament cu 37,95% sau 2,2 milioane de voturi, devenind astfel cel mai mare partid de opoziție.

Mișcarea de extremă dreapta „Patria noastră” (MHM) va obține 6 locuri, cu aproape 5,8% din voturi. Coaliția Democratică de centru-stânga (DK) și Partidul satiric al Câinelui cu două cozi din Ungaria (MKKP) au obținut 1,2% și, respectiv, 0,8%, cu mult sub pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Scrutinul a fost marcat de o participare record la vot în Ungaria, prezența la urne ajungând la 77,8% și contribuind la încheierea epocii Orban în Ungaria, după 16 ani neîntrerupți la putere și 20 de ani în total.