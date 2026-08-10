Nicușor Dan sesizează CCR în cazul legii ANI, jalon în PNRR: “Un obiectiv legitim nu poate justifica prevederi neconstituționale”

Președintele Nicușor Dan a decis să sesizeze Curtea Constituțională a României cu privire la legea de modificare și completare a unor acte normative în domeniul integrității, argumentând că unele dintre prevederile adoptate de Parlament sunt neconstituționale și riscă să compromită chiar obiectivul urmărit de actul normativ.

Șeful statului susține, într-un comunicat remis de Administrația Prezidențială, că actualizarea legislației în domeniul integrității este necesară pentru creșterea transparenței și credibilității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, România având și un astfel de angajament în cadrul PNRR. În opinia sa, însă, atingerea acestui obiectiv nu poate justifica introducerea unor prevederi care încalcă principiile constituționale.

„Actualizarea legislației în domeniul integrității este necesară. Avem nevoie de mai multă transparență și credibilitate în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, iar România și-a asumat acest angajament ca jalon în PNRR. Dar un obiectiv legitim nu poate justifica introducerea unor prevederi arbitrare și flagrant neconstituționale, care ar sabota tocmai scopul urmărit. Din acest motiv, Președintele României a decis să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la legea ANI”, arată Palatul Cotroceni.

Unul dintre motivele sesizării vizează extinderea obligației de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese de la titularul funcției publice la „soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”.

Președintele consideră că această modificare nu respectă criteriile constituționale, întrucât extinde răspunderea contravențională asupra unor persoane care nu dețin funcții publice și nu exercită prerogative de autoritate.

„Extinderea directă a răspunderii contravenționale asupra unor persoane pentru simpla lor legătură afectivă cu un demnitar reprezintă o formă agravată a viciului de constituționalitate deja constatat de Curte în 2025”, se arată în argumentele prezentate de președinte.

Potrivit sesizării, o asemenea obligație reprezintă și o ingerință în viața privată care depășește limitele stabilite de jurisprudența europeană în materia conflictelor de interese.

Nicușor Dan critică, de asemenea, formularea „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”, pe care o consideră lipsită de repere obiective și susceptibilă să conducă la aplicarea inegală a legii, pe baza unor aprecieri subiective.

„Publicarea averii partenerilor de viață poate fi o decizie personală, așa cum Președintele României și doamna Mirabela Grădinaru au considerat că este firesc. Însă introducerea unei prevederi legislative în acest sens nu se poate face dacă nu sunt respectate niște criterii care să o facă aplicabilă”, transmite Administrația Prezidențială.

Un alt motiv de neconstituționalitate invocat de președinte se referă la interdicția de trei ani de a ocupa o funcție publică. Potrivit sesizării, noua lege transformă această interdicție, care se aplica până acum pentru viitor, într-o încetare automată a unei funcții sau a unui mandat aflat deja în exercitare.

Președintele susține că această prevedere încalcă principiul neretroactivității legii, consacrat de Constituție, întrucât o nouă reglementare ar urma să producă efecte asupra unor mandate dobândite anterior intrării sale în vigoare.

În cazul funcțiilor obținute prin alegeri, Nicușor Dan consideră că o asemenea sancțiune ar anula retroactiv voința exprimată de cetățeni la scrutinul în cadrul căruia mandatul a fost obținut.

„România are nevoie de o soluție solidă din punct de vedere constituțional, nu de un text vulnerabil, construit pe calcule și interese politice conjuncturale, care riscă să fie desființat mai târziu și să creeze un vid legislativ în zona integrității”, mai transmite președintele.

Sesizarea de neconstituționalitate privind legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale și poate fi consultată integral aici.