Nicușor Dan și-a numit noua garnitură de consilieri la Cotroceni, între care Marius Lazurca – politică externă, Valentin Naumescu – afaceri europene, Ludovic Orban – politică internă, Eugen Tomac – consilier onorific

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni noua garnitură de consilieri prezidențiali de la Palatul Cotroceni și care vor compune Administrația Prezidențială a noului șef al statului, dintre aceștia remarcându-se Marius Lazurca, Ludovic Orban și Valentin Naumescu, în vreme ce europarlamentarul Eugen Tomac va fi consilier onorific.

Șeful statului “a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale remis CaleaEuropeană.ro.

“Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte”, arată sursa citată.

Noile numiri sunt următoarele:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025. Cu o experiență diplomatică care a cuprins și pozițiile de ambasador al României la Vatican, în Ungaria, Republica Moldova și Mexic, Lazurca este și propunerea lui Nicușor Dan pentru șefia Serviciului de Informații Externe, însă pentru care nu a întrunit un consens cu partidele din coaliția guvernamentală.

Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025. Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în perioada în care România semna tratatul de aderare la UE, Naumescu are un profil diplomatic și academic conturat, fiind profesor universitar la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. În 2019 a fondat think tank-ul Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) sub deviza “României europene”. Premiul anual al ICDE a fost acordat în decembrie 2024 lui Nicușor Dan, moment în care ICDE a lansat în premieră invitația ca acesta să fie candidat la alegerile prezidențiale.

Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025. Un liberal cu o carieră politică de peste trei decenii, a fost președinte al PNL între 2017 și 2021 și prim-ministru al României în perioada 2019-2020. În 2020, l-a propus pe Nicușor Dan candidat comun PNL-USR pentru Primăria Capitalei. În acel an, Nicușor Dan a câștigat alegerile și a devenit primarul general al Capitalei. Cariera politică a lui Orban s-a separat de PNL în 2021, când a pierdut alegerile interne din partid în favoarea lui Florin Cîțu, susținut de președintele de atunci Klaus Iohannis. Orban a fondat atunci Partidul Forța Dreptei. A candidat la alegerile prezidențiale din 2024, dar s-a retras pe finalul cursei electorale în favoarea Elenei Lasconi. La alegerile din 2025 l-a susținut pe Nicușor Dan.

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Președinte al Partidului Mișcarea Populară, Tomac este membru al Parlamentului European din 2019, fiind reales în 2024 în cadrul unei alianțe cu USR. El a mai fost membru al echipei Administrației Prezidențiale în ultimul mandat al președintelui Traian Băsescu, care este mentorul său politic.

Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025.

Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.

Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.

Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025.

Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025.

Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025.

Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

“Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”, conchide sursa citată.