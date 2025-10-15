CONSILIUL EUROPEAN
Nicușor Dan și Antonio Costa au discutat despre “apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, sancțiunile contra Rusiei și competitivitatea UE” în pregătirea summitului Consiliului European
Președintele Nicușor Dan a avut miercuri o discuție „productivă” cu președintele Consiliului European, António Costa, în pregătirea summitului Consiliului European de săptămâna viitoare, potrivit unui mesaj publicat de șeful statului pe platforma X.
„Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și stimularea competitivității UE prin simplificarea birocrației și tranziția verde și digitală”, a scris președintele Nicușor Dan.
Șeful statului a precizat că a subliniat „necesitatea unor politici climatice echitabile și echilibrate, care să nu împiedice creșterea economică și competitivitatea”.
Totodată, președintele a salutat „viitorul Plan european pentru locuințe la prețuri accesibile”, un proiect aflat pe agenda socială a Uniunii Europene și sprijinit de noua Comisie Europeană.
Discuția dintre cei doi lideri are loc în contextul pregătirilor pentru summitul Consiliului European, care va aborda teme precum securitatea și apărarea Uniunii, sprijinul continuu pentru Ucraina și consolidarea competitivității economice a Europei în fața provocărilor globale.
Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.
În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.
Pe dimensiunea de apărare europeană, liderii vor analiza progresele realizate de la reuniunile informale de la Egmont și Copenhaga, cu scopul de a adopta decizii concrete privind proiectele de capabilități și mecanismele de guvernanță. Un punct central al discuției îl va reprezenta foaia de parcurs „Defence Readiness 2030”, elaborată de Comisie și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, document menit să consolideze pregătirea colectivă europeană în fața amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice și incursiunilor aeriene neautorizate. Costa insistă că este nevoie de o „accelerare a eforturilor pentru atingerea unei capacități comune de apărare europene până în 2030”.
Liderii vor discuta, de asemenea, măsuri pentru stimularea competitivității europene în contextul tranziției verzi și digitale. Printre priorități se numără reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, asigurarea unui cadru echilibrat între obiectivele climatice și creșterea economică, precum și consolidarea suveranității digitale a Uniunii.
O altă temă majoră va fi accesul la locuințe la prețuri accesibile, problemă identificată de Costa drept o preocupare socială și economică tot mai mare în multe state membre. Liderii vor discuta modalitățile prin care Uniunea poate sprijini inițiativele naționale, regionale și locale, oferind totodată orientări pentru viitorul Plan european pentru locuințe accesibile, aflat în pregătire la nivelul Comisiei Europene.
Summitul va include și o reuniune a zonei euro, la care vor participa președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe. Discuțiile vor viza situația economică generală, rolul internațional al monedei euro și perspectivele introducerii euro-ului digital.
Pe plan extern, liderii europeni vor evalua perspectivele unui acord de pace durabil în Fâșia Gaza, după doi ani de conflict, și vor analiza contribuția Uniunii la reconstrucția regiunii, pe baza principiului soluției celor două state. De asemenea, migrația rămâne pe agenda reuniunii, Comisia Europeană urmând să transmită o scrisoare de actualizare a progreselor în dosarele prioritare.
UE va sprijini cu 1,6 mld. euro redresarea și reconstrucția Gazei, a anunțat președintele Consiliului European în Egipt
Uniunea Europeană va sprijini financiar redresarea și reconstrucția Gazei, printr-un pachet de 1,6 miliarde de euro destinat Autorității Palestiniene pentru perioada 2025-2027, a anunțat președintele Consiliului European, Antonio Costa, la finalul summitului internațional pentru pace găzduit de SUA și Egipt, informează un comunicat oficial al Consiliului European.
„Uniunea Europeană este pe deplin angajată să colaboreze activ cu toate părțile implicate în punerea în aplicare a acestui plan de pace. Suntem pregătiți să participăm la Consiliul internațional pentru pace și să sprijinim toate procesele – guvernanța de tranziție, redresarea și reconstrucția. (…) Am alocat 1,6 miliarde EUR Autorității Palestiniene pentru perioada 2025-2027 și vom continua să contribuim, inclusiv cu expertiza noastră în domeniile care vor fi fundamentale în Gaza postconflict”, a declarat Costa, subliniind că Uniunea Europeană este cel mai mare donator umanitar pentru poporul palestinian.
Liderul european a precizat că sprijinul financiar și logisitc al UE va contribui la stabilizarea și reconstrucția Gazei posconflict, inclusiv prin reluarea minisiunilor europene EUBAM Rafah și EUPOL COPPS, care vor sprijini formarea forțelor de ordine și securitatea frontierelor.
De asemenea, liderul european a reafirmat angajamentul Uniunii de a colabora cu toate părțile pentru implementarea planului de pace mediat de SUA, Qatar, Egipt și Turcia, menit să conducă la o soluția bazată pe coexstiența a două state, Israel și Palestina, în pace și securitate.
Summitul de la Sharm el-Sheikh. UE va fi reprezentată de președintele Consiliului European: Începe un lung drum spre pace. Ne angajăm să contribuim la procesele de tranziție, redresare și reconstrucție
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va participa luni, 13 octombrie, la „Summitul pentru pace de la Sharm el-Sheikh” în numele Uniunii Europene, la invitația președintelui Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, și a președintelui Statelor Unite, Donald J. Trump.
„Mâine începe în Egipt un lung drum spre pace. Comunitatea internațională este unită în angajamentul său pentru un viitor în care palestinienii și israelienii să trăiască împreună în pace și siguranță. Pentru prima dată după mult timp, există o speranță reală. Speranța eliberării tuturor ostaticilor, a încetării focului și a accesului umanitar fără restricții în Gaza. Speranța unei păci juste și durabile și a unui viitor mai luminos, bazat pe soluția celor două state. Împreună, vom ajuta la reconstrucția Gazei și la vindecarea rănilor. Nu vom uita evenimentele îngrozitoare din 7 octombrie 2023, care nu ar trebui să se repete niciodată”, a subliniat Costa într-un comunicat al Consiliului European.
Citiți și: Donald Trump și președintele egiptean vor prezida luni un summit pentru pace în Gaza. Emmanuel Macron, Keir Starmer și Giorgia Meloni, așteptați la evenimentul care va avea loc în Sharm el-Sheikh
Președintele va participa la ceremonia de la Sharm El-Sheikh și va asista la semnarea acordului de încetare a conflictului din Gaza, care va fi semnat de mediatori și de președintele Trump.
Acordul privind prima fază a planului de pace pentru Orientul Mijlociu, negociat de SUA, Egipt, Qatar și Turcia, reprezintă un progres crucial pentru a pune capăt războiului din Gaza și pentru a stabili un acord permanent de încetare a focului, a asigura eliberarea tuturor ostaticilor și a permite restabilirea deplină a accesului ajutorului umanitar în Fâșia Gaza.
UE se angajează să contribuie la procesele de guvernanță tranzitorie, de redresare și de reconstrucție pentru a se asigura că „ziua de după” va fi un succes, inclusiv prin continuarea sprijinului acordat Autorității Palestiniene.
Aceste eforturi ar trebui să pregătească terenul pentru o stabilitate pe termen lung, bazată pe soluția celor două state, cu Israelul și Statul Palestinian conviețuind în pace și securitate, consideră UE.
Vizita inițial planificată a președintelui Costa la Dublin și întâlnirea cu Taoiseach Micheal Martin, prevăzute pentru luni, 13 octombrie, vor fi reprogramate pentru o dată ulterioară.
“Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre”
Victoria convingătoare a Partidului Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova a fost aplaudată la scenă deschisă de liderii europeni reuniți joi, la Copenhaga, la summitul Comunității Politice Europene.
Vorbind în deschiderea reuniunii, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a evocat o victorie zdrobitoare a forțelor democratice și europene, subliniind că aceasta reprezintă și o victorie “a Europei noastre”.
“Mai întâi, vreau să o felicit pe Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, pentru victoria zdrobitoare pe care forțele democratice și pro-europene au obținut-o duminica trecută în Moldova. Această victorie nu este doar o victorie a Moldovei, este o victorie a democrației, care și-a demonstrat capacitatea de a rezista manevrelor de ingerință ale forțelor străine, și o victorie a libertății moldovenilor de a spune că vor să își aleagă și pot să își aleagă destinul. Și este, de asemenea, o victorie a Europei noastre, pentru că alegerea a fost foarte clară în direcția europeană a Moldovei”, a afirmat Costa, potrivit unui video difuzat pe Facebook pe consilierul președintei Maia Sandu, Igor Zaharov.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate de majoritatea liderilor occidentali, între care liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola -, președintele francez Emmanuel Macron, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele român Nicușor Dan, premierul român Ilie Bolojan și premierul polonez Donald Tusk.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
