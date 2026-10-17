Nicușor Dan și Dacian Cioloș, discuție la Bruxelles cu Macron despre candidatura României la șefia Francofoniei

GENERAL
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a discutat cu omologul său francez, Emmanuel Macron, despre consolidarea securității la Marea Neagră, după atacurile recente cu drone asupra navelor comerciale, dar și despre candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, la care a participat și candidatul României, consilierul prezidențial Dacian Cioloș.

„Am avut ieri o discuție foarte bună cu Președintele Franței, Emmanuel Macron”, a transmis sâmbătă șeful statului, într-o postare pe Facebook.

 

 

Nicușor Dan a subliniat importanța cooperării bilaterale dintre România și Franța, pe care a descris-o drept „un pilon esențial al securității noastre comune și al cooperării bilaterale”.

În cadrul discuției, președintele României a exprimat îngrijorarea Bucureștiului cu privire la atacurile recente cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și a apreciat sprijinul exprimat de Paris pentru siguranța navigației în regiune.

„Am exprimat profunda îngrijorare a României cu privire la recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și, în acest context, am apreciat solidaritatea și sprijinul exprimate de Franța pentru siguranța navigației în regiune”, a precizat Nicușor Dan.

Totodată, cei doi lideri au continuat dialogul privind candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

Întâlnirea are loc în contextul în care România a solicitat sprijinul aliaților pentru consolidarea securității la Marea Neagră, până la sosirea echipamentelor militare comandate prin programul european SAFE. Franța s-a oferit deja să ajute România cu echipamentele necesare, a anunțat anterior președintele Nicușor Dan, la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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