Nicușor Dan și Dacian Cioloș, discuție la Bruxelles cu Macron despre candidatura României la șefia Francofoniei

Președintele Nicușor Dan a discutat cu omologul său francez, Emmanuel Macron, despre consolidarea securității la Marea Neagră, după atacurile recente cu drone asupra navelor comerciale, dar și despre candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, la care a participat și candidatul României, consilierul prezidențial Dacian Cioloș.

„Am avut ieri o discuție foarte bună cu Președintele Franței, Emmanuel Macron”, a transmis sâmbătă șeful statului, într-o postare pe Facebook.

Excellent entretien avec le Président @EmmanuelMacron. Le partenariat stratégique entre la Roumanie et la France demeure un pilier de notre sécurité commune. Je lui ai fait part de la vive préoccupation de la Roumanie face aux récentes attaques de drones contre des navires commerciaux en Mer Noire et, dans ce contexte, j’ai apprécié la solidarité et le soutien exprimés par la France pour la sécurité de la navigation dans la région. Nous avons également poursuivi nos échanges sur la candidature roumaine au poste de Secrétaire général de l’@OIFrancophonie. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 17, 2026

Nicușor Dan a subliniat importanța cooperării bilaterale dintre România și Franța, pe care a descris-o drept „un pilon esențial al securității noastre comune și al cooperării bilaterale”.

În cadrul discuției, președintele României a exprimat îngrijorarea Bucureștiului cu privire la atacurile recente cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și a apreciat sprijinul exprimat de Paris pentru siguranța navigației în regiune.

„Am exprimat profunda îngrijorare a României cu privire la recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și, în acest context, am apreciat solidaritatea și sprijinul exprimate de Franța pentru siguranța navigației în regiune”, a precizat Nicușor Dan.

Totodată, cei doi lideri au continuat dialogul privind candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

Întâlnirea are loc în contextul în care România a solicitat sprijinul aliaților pentru consolidarea securității la Marea Neagră, până la sosirea echipamentelor militare comandate prin programul european SAFE. Franța s-a oferit deja să ajute România cu echipamentele necesare, a anunțat anterior președintele Nicușor Dan, la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.