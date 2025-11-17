ROMÂNIA
Nicușor Dan și Enrico Letta au discutat despre cum România își poate dezvolta propriile firme competitive cu care să contribuie la consolidarea economiei UE în fața SUA și Chinei
Europa are nevoie de campioni europeni care să poată face față competiției din SUA și din China pentru ca în UE și în România să existe slujbe cât mai bine plătite în industriile viitorului, a transmis luni președintele Nicușor Dan.
Șeful statului a făcut aceste precizări într-o postare pe Facebook ce a urmat unei întrevederi cu Enrico Letta, fost premier al Italiei și autor al raportului „Much More than a Market”, dedicat viitorului pieței unice a Uniunii Europene, pe care l-a primit luni la Palatul Cotroceni. Întrevederea a avut loc într-un context mai larg în care Letta și un alt fost premier italian, Mario Draghi, autor al raportului privind competitivitatea europeană, sunt așteptați în luna februarie la un summit extraordinar al liderilor europeni consacrat problematicii competitivității.
“Am avut o discuție substanțială despre aplicarea recomandărilor raportului în România și despre cum ne putem alinia strategic la dezvoltarea Pieței Unice“, a scris Nicușor Dan.
Președintele a precizat că țara noastră se află încă în proces de convergență, cu decalaje regionale și provocări în infrastructură, guvernanță și capacitate administrativă, aspecte esențiale care afectează mediul de afaceri și investițiile.
“Am abordat cu domnul Letta și oportunitățile de dezvoltare în special în domeniile financiar, telecom și energie, dar am discutat și despre viitorul industriei europene“, a completat președintele Nicușor Dan.
Potrivit șefului statului, un obiectiv central este ca România să participe activ la consolidarea economică europeană și, în același timp, să își dezvolte propriile firme competitive.
“Am discutat cu domnul Letta despre nevoia de a avea mai mulți campioni europeni care să poată face față competiției din SUA și China astfel încât să ne asigurăm că în Europa și în România vom avea în continuare slujbe cât mai bine plătite în industriile viitorului“, a conchis Nicușor Dan.
Enrico Letta a prezentat în luna aprilie 2024 un raport consacrat viitorului pieței unice. Documentul de 147 de pagini s-a aflat pe masa celor 27 de lideri europeni pentru a-i inspira în pregătirea viitoarei agende strategice a UE 2024-2029, adoptată în iunie 2024. Raportul Letta propune, între altele, reguli pentru unificarea și integrarea industriilor telecomunicațiilor, a energiei și a piețelor financiare, un nou cod european pentru întreprinderi, cu o foaie de parcurs pentru realizarea de progrese în fiecare sector până în 2029, și cea de-a 5-a libertate a pieței unice, consacrată inovării. Ca urmare a acelui raport, țările UE au solicitat Comisiei Europene o nouă strategie cuprinzătoare pentru piața unică, subliniind că piața unică este încă fragmentată, iar marii actori își impun propriile reguli.
Raportul lui Letta a fost urmat în luna septembrie a lui 2024 de raportul lui Mario Draghi.
Dacă raportul lui Letta, prezentat liderilor europeni în aprilie 2024, s-a concentrat pe eliminarea barierelor rămase pe piața unică a bunurilor, capitalului, forței de muncă și serviciilor, documentul realizat de Draghi, publicat în septembrie 2024, a fost axat pe competitivitatea europeană și pe deficiențele europene în materie de aprovizionare cu energie accesibilă, decalaj tehnologic și externalizare a securității și apărării, acest raport-fanion devenind în instituțiile UE un fel de “doctrina Draghi“.
La summitul de la Bruxelles din luna octombrie, liderii europeni, între care și președintele Nicușor Dan, au cerut “o schimbare de amploare în acțiunile UE” și și-au asumat angajamentul de a menține “toate aspectele agendei privind competitivitatea și Piața Unică sub monitorizare, întrucât acestea sunt esențiale pentru menținerea prosperității Europei și a modelului său social”.
Recent, autorii celor două rapoarte-fanion privind viitorul integrării europene au transmis mai multe apeluri la acțiune, cu Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecom în piața UE pentru a nu ajunge “o colonie a SUA sau a Chinei” și cu Draghi propunând o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”.
În discursul privind Starea Uniunii din 2025, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat următoarea etapă pentru consolidarea competitivității Europei, inclusiv investiții în tehnologii digitale și curate, noi măsuri pentru reducerea costurilor pentru afaceri și finalizarea uniunii economisirii și investițiilor, o foaie de parcurs a pieței unice până în 2028, care să acopere capitalul, serviciile, energia, telecomunicațiile, „al 28-lea regim” și o nouă „a cincea libertate” pentru cunoaștere și inovare și noi inițiative în inteligența artificială, tehnologia cuantică, baterii și tehnologii curate.
DIASPORA
Consilierii lui Nicușor Dan, ministrul de externe și ambasadorii în Marea Britanie, Italia, Spania, Germania și Franța s-au întâlnit la Cotroceni pentru a coordona politicile statului român pentru diaspora
Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al președintelui Nicușor Dan, a anunțat luni desfășurarea unei importante ședințe de lucru la Palatul Cotroceni, dedicată coordonării politicilor statului român pentru diaspora, în contextul în care „un sfert din populația României locuiește astăzi în afara granițelor țării”.
Potrivit acestuia, întâlnirea a fost convocată la inițiativa președintelui Nicușor Dan, care „acordă o atenție constantă și prioritară relației cu diaspora, tratând-o ca pe o responsabilitate strategică a statului”.
La discuții au participat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorii României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Italia, Germania, Franța, precum și însărcinatul cu afaceri în Spania – țările care găzduiesc cele mai numeroase comunități românești din Uniunea Europeană.
Tomac a descris reuniunea drept „o discuție necesară și constructivă, bazată pe onestitate și pe recunoașterea nevoii unui dialog interinstituțional real, care să ducă la o coordonare eficientă și coerentă”.
În acest context, el a subliniat că „instituțiile statului au obligația de a acționa împreună, nu în paralel”, astfel încât politicile dedicate românilor din străinătate să fie adaptate nevoilor acestora și implementate cu „profesionalism, responsabilitate și consecvență”.
Consilierul onorific a reiterat angajamentul statului român față de cetățenii aflați peste hotare, afirmând că „românii, oriunde s-ar afla, rămân parte integrantă a națiunii române și vor fi tratați ca atare”.
El a subliniat și potențialul diasporei.
„Ei pot și doresc să contribuie la dezvoltarea României, iar statul român are datoria de a le proteja drepturile și interesele, atât în țară, cât și peste hotare. Rolul nostru este de a crea cadrul în care contribuția lor să fie recunoscută, valorizată și sprijinită în mod real.”, a adăugat Tomac.
ROMÂNIA
Eurostat: În 2023, România și Luxemburg au înregistrat cele mai mici cheltuieli pentru asistența medicală din UE raportate la PIB
Uniunea Europeană a cheltuit 1.720 de miliarde de euro pentru asistența medicală în 2023, reprezentând 10% din PIB-ul UE. Totuși, în România, Luxemburg, Ungaria și Irlanda, cheltuielile pentru asistență medicală au reprezentat mai puțin de 7% din PIB, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.
Germania a înregistrat cel mai ridicat nivel al cheltuielilor curente pentru sănătate dintre statele membre, cu 492 de miliarde de euro în 2023, urmată de Franța (325 miliarde euro), Italia (179 miliarde euro) și Spania (138 miliarde euro).
Raportat la PIB, Germania a consemnat și cea mai mare pondere, cheltuielile pentru sănătate reprezentând 11,7% din PIB. Următoarele cele mai ridicate valori au fost în Franța (11,5%), Austria și Suedia (ambele 11,2%).
În schimb, cheltuielile pentru sănătate au reprezentat mai puțin de 7,0% din PIB în 4 state membre: Luxemburg și România (ambele 5,7%), Ungaria (6,4%) și Irlanda (6,6%).
Cheltuielile curente pentru sănătate în UE au crescut de la 2.668 euro pe persoană în 2014 la 3.835 euro în 2023 (+43,7%). Aceeași tendință a fost înregistrată în toate statele membre ale UE.
Între 2014 și 2023, România a înregistrat cea mai mare creștere a cheltuielilor totale pentru sănătate, cheltuielile medii pe locuitor crescând cu 155,6 %. Acest raport s-a dublat, de asemenea, cel puțin în Bulgaria (+148,9 %), Lituania (+143,8 %), Letonia (+135,8 %), Polonia (+116,6 %), Cehia (+116,2 %), Estonia (+114,6 %) și Croația (+108,9 %). Cea mai mică creștere a fost observată în Suedia (+15,2 %).
COMISIA EUROPEANA
România, beneficiar important al noilor investiții europene pentru decarbonizarea transporturilor: Peste 25 de mil. euro pentru infrastructura electrică de încărcare și modernizarea Portului Constanța
Comisia Europeană a selectat 70 de proiecte pentru a contribui la decarbonizarea transporturilor și la consolidarea competitivității industriilor din UE prin instalarea infrastructurii necesare pentru reîncărcarea sau realimentarea diferitelor moduri de transport. Pentru aceste proiecte, Executivul European alocă peste 600 de milioane de euro prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, pentru a stimula investițiile durabile în zonele urbane, inclusiv în porturi și aeroporturi, precum și de-a lungul secțiunilor rutiere ale rețelei transeuropene de transport (TEN-T).
România se numără printre beneficiarii importanți ai noii serii de investiții europene dedicate decarbonizării transporturilor, Comisia Europeană selectând cinci proiecte majore care vizează dezvoltarea infrastructurii de încărcare electrică și modernizarea operațiunilor din portul Constanța. Finanțările, de peste 25 de milioane de euro cumulat, vor permite instalarea a sute de puncte de reîncărcare rapidă pe principalele rute TEN-T, extinderea rețelelor naționale de stații pentru vehicule ușoare și grele, precum și electrificarea operațiunilor logistice din cel mai mare port al țării.
1. Pan European Network – Electric (BG, RO) Cod: 24-EU-TC-PAN-E
- Coordonator: ELDRIVE HOLDING GmbH (AT)
- Finanțare recomandată: 7.860.000 €
- Descriere: Instalarea a 175 de puncte de încărcare (88 pentru vehicule ușoare – min. 150 kW și 87 pentru vehicule grele – min. 350 kW) în 25 de locații din România și Bulgaria.
2. Extended East Europe Electric Route (RO, GR) Cod: 24-EU-TC-BlueRoute 4E
- Coordonator: PPC Blue Romania SRL
- Finanțare: 3.420.000 € (unit contribution)
- Descriere: Instalarea a 106 puncte de încărcare (98 pentru LDV – min. 150 kW și 8 pentru HDV – min. 350 kW) în 34 de locații în România și Grecia.
3. Dezvoltarea infrastructurii Rompetrol pentru combustibili alternativi Cod: 24-RO-TC-22EV-RFG-KMG-DWS
- Coordonator: Rompetrol Financial Group SRL
- Finanțare: 2.010.000 € (unit contribution)
- Descriere: Instalarea a 52 de puncte de încărcare (37 × 150 kW și 15 × 350 kW) în 22 de locații din România, pe rețeaua TEN-T.
4. Extinderea rețelei EVConnect în România Cod: 24-RO-TC-EVConnect
- Coordonator: Smart Business & Technologies Solutions SRL
- Finanțare: 4.080.000 € (unit contribution)
- Descriere: Instalarea a 76 de puncte de încărcare DC: – 60 × 350 kW pentru vehicule grele (HDV) – 16 × 150 kW pentru vehicule ușoare (LDV) în 32 de locații strategice din România.
5. Electrificarea terminalului DP World – Constanța Cod: 24-RO-TC-TEDPW
- Coordonator: Constanța South Container Terminal SRL
- Cost total eligibil recomandat: 39.646.483 €
- Finanțare CEF: 19.823.241,50 € Descriere: Un proiect major de electrificare a portului Constanța, incluzând: – infrastructură electrică pentru 29 de blocuri de containere – sistem OPS pentru nave (două instalații de 5 MVA) – hub de încărcare pentru camioane terminale electrice – achiziția a 10 Electric Terminal Trucks.
De exemplu, 24 de porturi vor primi fonduri pentru a implementa alimentarea cu energie electrică la mal, pentru a ecologiza operațiunile portuare și pentru a investi în infrastructura de alimentare cu amoniac.
Aceste măsuri vor contribui la tranziția sectorului către combustibili regenerabili și cu emisii reduse de carbon, ceea ce reprezintă o prioritate susținută de recentul Plan de investiții în transportul durabil. Între timp, rețeaua de puncte de încărcare accesibile publicului de-a lungul TEN-T va crește cu peste 500 de locații odată cu introducerea unei noi infrastructuri de încărcare pentru camioane, inclusiv încărcătoare de megawați.
Facilitatea pentru infrastructura combustibililor alternativi (AFIF) este un motor cheie al eforturilor UE de a extinde infrastructura de aprovizionare cu combustibili alternativi în întreaga sa rețea transeuropeană de transport. Aceasta completează regulamentele ReFuelEU Aviation și FuelEU Maritime, care vizează decarbonizarea sectoarelor aviației și maritim. Din cauza epuizării fondurilor, a treia etapă de selecție va fi anulată.
Comisia Europeană va evalua acum potențialele refluxuri și va pregăti ulterior un nou program de lucru și o cerere de propuneri în lunile următoare.
