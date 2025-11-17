Nicușor Dan și Enrico Letta au discutat despre cum România își poate dezvolta propriile firme competitive cu care să contribuie la consolidarea economiei UE în fața SUA și Chinei

Președintele a precizat că țara noastră se află încă în proces de convergență, cu decalaje regionale și provocări în infrastructură, guvernanță și capacitate administrativă, aspecte esențiale care afectează mediul de afaceri și investițiile.

“ Am avut o discuție substanțială despre aplicarea recomandărilor raportului în România și despre cum ne putem alinia strategic la dezvoltarea Pieței Unice “, a scris Nicușor Dan.

Șeful statului a făcut aceste precizări într-o postare pe Facebook ce a urmat unei întrevederi cu Enrico Letta, fost premier al Italiei și autor al raportului „Much More than a Market”, dedicat viitorului pieței unice a Uniunii Europene, pe care l-a primit luni la Palatul Cotroceni. Întrevederea a avut loc într-un context mai larg în care Letta și un alt fost premier italian, Mario Draghi, autor al raportului privind competitivitatea europeană, sunt așteptați în luna februarie la un summit extraordinar al liderilor europeni consacrat problematicii competitivității .

Europa are nevoie de campioni europeni care să poată face față competiției din SUA și din China pentru ca în UE și în România să existe slujbe cât mai bine plătite în industriile viitorului, a transmis luni președintele Nicușor Dan.

“Am abordat cu domnul Letta și oportunitățile de dezvoltare în special în domeniile financiar, telecom și energie, dar am discutat și despre viitorul industriei europene“, a completat președintele Nicușor Dan.

Potrivit șefului statului, un obiectiv central este ca România să participe activ la consolidarea economică europeană și, în același timp, să își dezvolte propriile firme competitive.

“Am discutat cu domnul Letta despre nevoia de a avea mai mulți campioni europeni care să poată face față competiției din SUA și China astfel încât să ne asigurăm că în Europa și în România vom avea în continuare slujbe cât mai bine plătite în industriile viitorului“, a conchis Nicușor Dan.

Enrico Letta a prezentat în luna aprilie 2024 un raport consacrat viitorului pieței unice. Documentul de 147 de pagini s-a aflat pe masa celor 27 de lideri europeni pentru a-i inspira în pregătirea viitoarei agende strategice a UE 2024-2029, adoptată în iunie 2024. Raportul Letta propune, între altele, reguli pentru unificarea și integrarea industriilor telecomunicațiilor, a energiei și a piețelor financiare, un nou cod european pentru întreprinderi, cu o foaie de parcurs pentru realizarea de progrese în fiecare sector până în 2029, și cea de-a 5-a libertate a pieței unice, consacrată inovării. Ca urmare a acelui raport, țările UE au solicitat Comisiei Europene o nouă strategie cuprinzătoare pentru piața unică, subliniind că piața unică este încă fragmentată, iar marii actori își impun propriile reguli.

Raportul lui Letta a fost urmat în luna septembrie a lui 2024 de raportul lui Mario Draghi.

Dacă raportul lui Letta, prezentat liderilor europeni în aprilie 2024, s-a concentrat pe eliminarea barierelor rămase pe piața unică a bunurilor, capitalului, forței de muncă și serviciilor, documentul realizat de Draghi, publicat în septembrie 2024, a fost axat pe competitivitatea europeană și pe deficiențele europene în materie de aprovizionare cu energie accesibilă, decalaj tehnologic și externalizare a securității și apărării, acest raport-fanion devenind în instituțiile UE un fel de “doctrina Draghi“.

La summitul de la Bruxelles din luna octombrie, liderii europeni, între care și președintele Nicușor Dan, au cerut “o schimbare de amploare în acțiunile UE” și și-au asumat angajamentul de a menține “toate aspectele agendei privind competitivitatea și Piața Unică sub monitorizare, întrucât acestea sunt esențiale pentru menținerea prosperității Europei și a modelului său social”.

Recent, autorii celor două rapoarte-fanion privind viitorul integrării europene au transmis mai multe apeluri la acțiune, cu Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecom în piața UE pentru a nu ajunge “o colonie a SUA sau a Chinei” și cu Draghi propunând o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”.

În discursul privind Starea Uniunii din 2025, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat următoarea etapă pentru consolidarea competitivității Europei, inclusiv investiții în tehnologii digitale și curate, noi măsuri pentru reducerea costurilor pentru afaceri și finalizarea uniunii economisirii și investițiilor, o foaie de parcurs a pieței unice până în 2028, care să acopere capitalul, serviciile, energia, telecomunicațiile, „al 28-lea regim” și o nouă „a cincea libertate” pentru cunoaștere și inovare și noi inițiative în inteligența artificială, tehnologia cuantică, baterii și tehnologii curate.