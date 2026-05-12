Nicușor Dan și Igor Grosu au discutat despre “susținerea consistentă și necondiționată a României pentru parcursul european al R. Moldova”

Autor: Robert Lupițu
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat că relația dintre Republica Moldova și România se bazează pe un parteneriat solid și pe obiective comune, în urma unei întrevederi avute la București cu președintele României, Nicușor Dan.

„Republica Moldova și România sunt legate printr-o relație specială, dar și printr-un parteneriat puternic, construit pe încredere, respect reciproc și obiective comune”, a transmis Igor Grosu într-o postare publicată pe Facebook după întâlnire.

Șeful Legislativului de la Chișinău a precizat că discuțiile au vizat securitatea regională, proiectele de infrastructură care conectează cele două maluri ale Prutului, cooperarea economică și sprijinul acordat de România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

„Am discutat despre securitatea regională, proiectele de infrastructură care conectează cele două maluri ale Prutului, cooperarea economică și susținerea consistentă și necondiționată a României pentru parcursul european al Republicii Moldova”, a afirmat Igor Grosu.

Oficialul moldovean a subliniat totodată importanța cooperării dintre cele două state în actualul context european și regional.

„Moldova și România au nevoie una de cealaltă într-o Europă în care securitatea, stabilitatea și dezvoltarea nu mai pot fi privite separat. O Moldovă puternică, democratică și europeană înseamnă și o regiune mai stabilă și o Europă mai unită”, a mai transmis președintele Parlamentului Republicii Moldova.

La București, Grosu a mai avut o întrevedere cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și se va întâlni și cu premierul interimar Ilie Bolojan.

Ambasada SUA la București: Suntem alături de cei dedicați păstrării memoriei Holocaustului și asigurării faptului că generațiile viitoare vor înțelege consecințele violenței, urii, intoleranței și extremismului
Oana Țoiu: România susține o abordare integrată între NATO, UE și formatele regionale pentru securitatea la Marea Neagră, cu impact direct asupra prețurilor la energie, comerțului și stabilității euro-atlantice
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

