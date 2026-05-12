Nicușor Dan și Igor Grosu au discutat despre “susținerea consistentă și necondiționată a României pentru parcursul european al R. Moldova”

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat că relația dintre Republica Moldova și România se bazează pe un parteneriat solid și pe obiective comune, în urma unei întrevederi avute la București cu președintele României, Nicușor Dan.

„Republica Moldova și România sunt legate printr-o relație specială, dar și printr-un parteneriat puternic, construit pe încredere, respect reciproc și obiective comune”, a transmis Igor Grosu într-o postare publicată pe Facebook după întâlnire.

Șeful Legislativului de la Chișinău a precizat că discuțiile au vizat securitatea regională, proiectele de infrastructură care conectează cele două maluri ale Prutului, cooperarea economică și sprijinul acordat de România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

„Am discutat despre securitatea regională, proiectele de infrastructură care conectează cele două maluri ale Prutului, cooperarea economică și susținerea consistentă și necondiționată a României pentru parcursul european al Republicii Moldova”, a afirmat Igor Grosu.

Oficialul moldovean a subliniat totodată importanța cooperării dintre cele două state în actualul context european și regional.

„Moldova și România au nevoie una de cealaltă într-o Europă în care securitatea, stabilitatea și dezvoltarea nu mai pot fi privite separat. O Moldovă puternică, democratică și europeană înseamnă și o regiune mai stabilă și o Europă mai unită”, a mai transmis președintele Parlamentului Republicii Moldova.

La București, Grosu a mai avut o întrevedere cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și se va întâlni și cu premierul interimar Ilie Bolojan.