Nicușor Dan și Ilham Aliyev au discutat, la Dublin despre proiectele care conectează Marea Caspică și Marea Neagră: Azerbaidjanul este un partener important pentru securitatea energetică

Președintele Nicușor Dan a discutat, joi, la Dublin, cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, despre consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Azerbaidjan și dezvoltarea cooperării în domenii precum energia și conectivitatea.

„Azerbaidjanul este un partener important pentru România și pentru securitatea energetică a Europei. Proiectele care conectează Marea Caspică de Marea Neagră oferă oportunități importante de cooperare, cu beneficii atât pentru țările noastre, cât și pentru întreaga regiune”, a transmis șeful statului într-o postare pe Facebook.

Întrevederea a avut loc în marja celei de-a noua reuniuni a Comunității Politice Europene, găzduită de Irlanda, la Dublin.

Președintele Nicușor Dan participă, joi și vineri, la Dublin, la cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene și la reuniunea informală a Consiliului European, discuțiile urmând să vizeze principalele provocări de securitate și competitivitate ale continentului, consolidarea sprijinului european pentru Ucraina și Republica Moldova, combaterea amenințărilor hibride și a traficului de droguri, precum și poziționarea Uniunii Europene în competiția globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Reuniunea Comunității Politice Europene, găzduită de Irlanda joi, 12 noiembrie 2026, are tema „Europa: Puternică, sigură, conectată” și reunește lideri din întreaga Europă pentru discuții privind principalele provocări cu care se confruntă continentul, cu accent pe securitate, competitivitate și reziliență.

În sesiunea plenară, președintele va evidenția importanța unui răspuns european coordonat la provocările comune de securitate și competitivitate și va pleda pentru consolidarea conectivității strategice și a rezilienței democratice.

O atenție deosebită va fi acordată de președintele Nicușor Dan Flancului Estic, inclusiv Mării Negre, regiunile cele mai expuse amenințărilor de securitate. Totodată, va sublinia importanța cooperării în domeniile infrastructură de transport, energie și conectivitate, cu accent pe dezvoltarea legăturilor cu Ucraina și Republica Moldova.