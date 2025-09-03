Nicușor Dan și Ilie Bolojan afirmă că prezența lui Năstase și Dăncilă la Beijing “nu angajează sub nicio formă România”: Nu au acționat în numele statului român

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au afirmat miercuri, în declarații separate, că prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o fotografie alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu angajează România, deoarece persoanele respective nu dețin funcții publice.

Precizările cei doi lideri din statul român vin după ce Ministerul Afacerilor Externe, prin vocea șefei diplomației Oana Țoiu, a reacționat dur ca urmare a faptului că foștii prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară organizată la Beijing cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene. Potrivit listei de invitați, la parada militară de la Beijing au mai fost prezenți și vicepremierul Bulgariei, precum și foști prim-miniștri ai Belgiei și Greciei.

“Eu cred că două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință, să se ducă la evenimentele pe care le consideră frecventabile sau la care doresc. Această imagine nu angajează sub nicio formă Româna, pentru că nu au o reprezentare instituțională, într-o funcție publică”, a spus Bolojan în cadrul unei emisiuni la Europa FM.

Președintele Nicușor Dan a transmis la rândul său că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu au acționat în numele statului român prin prezența lor în China, alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin.

“Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acționat în numele statului român”, a comentat șeful statului, întrebat de jurnaliști la finalul unei vizite la Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă.

România nu este reprezentată de politicieni care se așează onorați lângă Putin, transmite MAE după prezența foștilor premieri Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing: "Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor"

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a declarat anterior șefa diplomației române.

Oana Țoiu a subliniat că, deși Năstase și Dăncilă au participat la eveniment în calitate de persoane private, calitatea lor de foști șefi de guvern a fost probabil un criteriu al invitației, ceea ce „indică o intenție de a arăta influența asupra României”.

Totuși, a adăugat ministrul, „Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”.

În mesajul său, Oana Țoiu a reafirmat orientarea fermă a României către valorile occidentale și parteneriatele strategice.

„România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a conchis șefa diplomației române.