Nicușor Dan și Ilie Bolojan afirmă că prezența lui Năstase și Dăncilă la Beijing “nu angajează sub nicio formă România”: Nu au acționat în numele statului român
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au afirmat miercuri, în declarații separate, că prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o fotografie alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu angajează România, deoarece persoanele respective nu dețin funcții publice.
Precizările cei doi lideri din statul român vin după ce Ministerul Afacerilor Externe, prin vocea șefei diplomației Oana Țoiu, a reacționat dur ca urmare a faptului că foștii prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară organizată la Beijing cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.
Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene. Potrivit listei de invitați, la parada militară de la Beijing au mai fost prezenți și vicepremierul Bulgariei, precum și foști prim-miniștri ai Belgiei și Greciei.
“Eu cred că două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință, să se ducă la evenimentele pe care le consideră frecventabile sau la care doresc. Această imagine nu angajează sub nicio formă Româna, pentru că nu au o reprezentare instituțională, într-o funcție publică”, a spus Bolojan în cadrul unei emisiuni la Europa FM.
Președintele Nicușor Dan a transmis la rândul său că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu au acționat în numele statului român prin prezența lor în China, alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin.
“Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acționat în numele statului român”, a comentat șeful statului, întrebat de jurnaliști la finalul unei vizite la Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă.
România nu este reprezentată de politicieni care se așează onorați lângă Putin, transmite MAE după prezența foștilor premieri Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing: "Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor"
„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a declarat anterior șefa diplomației române.
Oana Țoiu a subliniat că, deși Năstase și Dăncilă au participat la eveniment în calitate de persoane private, calitatea lor de foști șefi de guvern a fost probabil un criteriu al invitației, ceea ce „indică o intenție de a arăta influența asupra României”.
Totuși, a adăugat ministrul, „Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”.
În mesajul său, Oana Țoiu a reafirmat orientarea fermă a României către valorile occidentale și parteneriatele strategice.
„România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a conchis șefa diplomației române.
Au început lucrările de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Bogdan Ivan: O investiție strategică pentru securitatea energetică a României
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a participat miercuri la evenimentul care marchează demararea oficială a lucrărilor de retehnologizare a unității 1 de la CNE Cernavodă.
„Astăzi am pornit oficial retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă – o investiție strategică de 3 miliarde de euro pentru securitatea energetică a României! Această lucrare va însemna încă 30 de ani de funcționare pentru reactorul 1, care va continua să furnizeze energie curată, sigură și constantă pentru un milion de locuințe din România”, a subliniat ministrul.
Acesta a amintit că „energia nucleară acoperă deja aproximativ 20% din consumul național de electricitate”, iar retehnologizarea Unității 1 și construirea Unităților 3 și 4, din 2032, va transforma România în „exportator al excedentului de energie”.
„Cernavodă nu este doar un proiect tehnic, ci și un simbol al inteligenței și curajului românilor care au demonstrat că pot construi și opera una dintre cele mai sigure și performante tehnologii din lume”, a continuat ministrul Energiei.
Acesta a mulțumit partenerilor instituționali pentru sprijinul acordat acestui proiect: președintelui Nicușor Dan, președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, premierului Ilie Bolojan, colegilor din Guvernul României și specialiștilor de la NuclearElectrica.
Bogdan Ivan a mulțumit, de asemenea, „partenerilor noștri internaționali din Statele Unite ale Americii, Canada, Italia, Coreea de Sud și tuturor celor care muncesc zi de zi pentru ca România să fie mai puternică și mai independentă energetic!”
„Energia nucleară nu este doar despre prezent – este despre viitorul copiilor noștri, despre o Românie independentă energetic și competitivă economic”, a conchis ministrul Energiei.
În luna decembrie a anului trecut, Nuclearelectrica și consorțiul internațional Candu Energy Inc. format din o companie Atkins Réalis, Ansaldo Nucleare, Canadian Commercial Corporation și Korea Hydro & Nuclear Power Co au semnat contractul de Inginerie, Procurare și Construcție (EPC) pentru avansarea retehnologizării Unității 1 a CNE Cernavodă.
Domeniul principal de aplicare a contractului EPC constă în: elaborarea proiectului detaliat și a detaliilor de execuție, achiziționarea de echipamente și materiale, executarea lucrărilor de retubare și a lucrărilor de retehnologizare, precum și construirea infrastructurii necesare pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 a CNE Cernavodă.
Retehnologizarea Unității 1 de la CNE Cernavodă este un proiect major de investiții al SNN, care va prelungi durata de viață a unității cu 30 de ani, contribuind la atingerea obiectivelor de decarbonizare ale României prin evitarea a 5 milioane de tone de emisii de CO2 anual.
Ministrul Finanțelor, „dialog constructiv” cu misiunea FMI despre „viitorul economic” al țării: „O ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu o delegație a Fondului Monetar Internațional, condusă de șeful misiunii FMI pe România, Joong Shik Kang, despre viitorul economic al României.
„Vizita misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI) la București, condusă de şeful misiunii pe România, Joong Shik Kang, a fost o ocazie excelentă pentru a reitera eforturile noastre de a stabiliza și consolida finanțele publice. Am avut discuții substanțiale, în cadrul acestei vizite pe care Fondul o face periodic țărilor membre, axate pe evoluția economiei românești și pe pachetele de măsuri recente”, a detaliat Nazare.
Acesta a reliefat importanța momentului economic pe care îl traversează România care reclamă responsabilitate pentru a asigura o „economie sănătoasă și rezilientă în viitor”.
Potrivit ministrului, „misiunea FMI a recunoscut eforturile și angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente”.
„Suntem pe o direcție semnificativ îmbunătățită, iar misiunea FMI a recunoscut eforturile și angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente. Reprezentanții FMI au salutat măsurile recente. Deşi acestea generează dezbateri intense, acționăm cu deplină convingere asupra necesității lor. Nu pentru că ne-o spune FMI sau alți parteneri externi, ci pentru că viitorul economic al României depinde de responsabilitatea cu care tratăm acest moment”, a continuat oficialul român.
Ministrul Finanțelor evidențiază că „o ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă”.
„Vrem o economie sănătoasă și rezilientă, iar tot ceea ce facem în această perioadă reprezintă fundația pe care o reconstruim, șubrezită de deficitul nepermis de ridicat și de gestionarea deficitară a finanțelor publice din ultimii ani. Acesta este mesajul pe care l-am transmis și azi reprezentanților FMI și pe care îl vom relua ori de câte ori este necesar”, a conchis oficialul român.
Misiunea Fondului Monetar Internațional în țara noastră vine în contextul nevoilor de ajustare a deficitului bugetar excesiv.
Guvernul și-a angajat deja răspunderea în Parlament pentru cel de-al doilea pachet de măsuri, care cuprinde doar cinci din cele șase proiecte de reforme. după ce primul pachet, ce prevede mai multe măsuri fiscal-bugetare, a intrat în vigoare de la 1 august.
Misiunea FMI se va derula până pe 12 septembrie, urmând ca Fondul Monetar Internațional să prezinte concluziile și recomandările sale.
Ea are loc înainte ca agenția de rating Moody’s să stabilească dacă menține România în zona economiilor recomandate pentru investiții.
La mijlocul lunii august, Fitch a păstrat ratingul României la „BBB minus”, dar a atras atenția asupra deficitelor, datoriilor și polarizării politice.
În iulie, și agenția de evaluate S&P Global Ratings a confirmat ratingurile României pentru datoria pe termen lung și scurt la „BBB minus/ A-3”, dar a menținut perspectiva la una „negativă”.
Energia nucleară este o chestiune de securitate națională, afirmă Nicușor Dan la demararea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă
Președintele Nicușor Dan a participat miercuri, 3 septembrie, la ceremonia de lansare a lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, un proiect în valoare de 3 miliarde de euro.
Șeful statului a subliniat importanța energiei nucleare pentru securitatea energetică și economică a României, dar și pentru consolidarea parteneriatelor strategice ale țării.
„Energia nucleară este importantă. În momentul acesta, ea reprezintă 20% din necesarul de energie electrică al României. Este importantă pentru că este o tehnologie relativ prietenoasă cu mediul, special cu emisiile de carbon”, a declarat președintele.
Acesta a amintit tradiția României în domeniul cercetării nucleare și avantajul competitiv construit de generații de specialiști.
Nicușor Dan a reafirmat sprijinul său pentru toate proiectele nucleare aflate în derulare, inclusiv pentru finalizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și dezvoltarea reactoarelor modulare mici de la Doicești. „Energia nucleară este o chestiune de securitate națională, și atunci tehnologia și partenerii sunt niște parteneri pe care ne putem baza. Vorbesc de Canada, de Coreea, de Italia, de Statele Unite, state care gândesc ca noi în ceea ce privește ordinea internațională”, a precizat șeful statului.
În discursul său, președintele a legat dezvoltarea sectorului energetic de transformările viitoare ale economiei globale, marcate de rolul tot mai mare al inteligenței artificiale. „Vom intra într-o fază în care inteligența artificială va avea o pondere foarte importantă în economia mondială, și inteligența artificială înseamnă energie electrică și minți strălucite. Și, din nou, cred că aici avem un avantaj competitiv”, a adăugat Nicușor Dan.
Șeful statului a încheiat prin a ura succes tuturor celor implicați în retehnologizarea Unității 1 și în proiectele nucleare care consolidează rolul României pe harta energetică și strategică a Europei.
Energia nucleară are o importanță strategică pentru România atât din perspectiva securității energetice, cât și a angajamentelor climatice europene. Prin parteneriatul strategic cu Statele Unite, România derulează proiecte majore de retehnologizare a Unității 1 și de construcție a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, dar și dezvoltarea reactoarelor modulare mici de la Doicești – o premieră în Europa.
În același timp, România, alături de Franța și alte națiuni, au militat pentru includerea energiei nucleare în taxonomia UE a permis accesul la finanțări europene ca „energie verde”, recunoscându-i rolul esențial în tranziția energetică și reducerea emisiilor de carbon.
Cel mai recent, România a pledat ca în acordul comercial dintre Statele Unite și Uniunea Europeană cu privire la tarife să fie ocrotit comerțul liber al tehnologiilor necesare pentru energia nucleară.
