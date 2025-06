Nicușor Dan și Keir Starmer au discutat la summitul NATO despre “relația solidă România – Marea Britanie ca parteneri strategici și aliați”

Premierul britanic Keir Starmer s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce acesta din urmă l-a vizitat pe regele Charles al III-lea la Castelul Windsor, vizită care are loc înainte de summitul NATO de la Haga, unde liderul ucrainean este așteptat să participe, informează France 24.

În încercarea de a-și consolida sprijinul după mai bine de trei ani de la invazia Rusiei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a încheiat cu prim-ministrul britanic Keir Starmer un „acord crucial” pentru schimbul de tehnologie de pe câmpul de luptă, stimulând producția de drone a Ucrainei și făcând legătura între industria de apărare a Regatului Unit și tehnologia de ultimă oră dezvoltată pe frontul din Ucraina.

„Prin valorificarea inovației de pe câmpul de luptă al Ucrainei și prin combinarea acesteia cu forța industrială britanică, nu doar că accelerăm sprijinul pentru apărarea Ucrainei, ci și oferim securitate pentru muncitori prin Planul nostru pentru schimbare. Acest acord nu se referă doar la lupta de astăzi, ci la construirea, împreună, a capacităților de apărare de mâine”, a spus Keir Starmer.

Potrivit unei declarații publicate luni de biroul lui Starmer, cele două țări vor împărtăși „tehnologie de pe câmpul de luptă”, cu „seturi de date de pe linia frontului ucrainean pregătite pentru a fi conectate la liniile de producție britanice, permițând firmelor britanice de apărare să proiecteze și să construiască rapid, la scară largă, echipamente militare de ultimă generație disponibile nicăieri altundeva în lume”.

Today, I had a substantive meeting with UK Prime Minister @Keir_Starmer. Our main objective right now is to stop Russian terror and force Russia into peace.

We discussed the development of defense cooperation. Collaboration in this area will allow Ukraine to receive stable… pic.twitter.com/mjQZtAwpFK

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2025