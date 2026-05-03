Nicușor Dan și Maia Sandu au călătorit împreună cu aeronava Spartan la summitul Comunității Politice Europene din Erevan

Președintele Nicușor Dan și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au călătorit împreună cu aeronava Spartan a Ministerului Apărării Naționale la summitul Comunității Politice Europene din Armenia, potrivit unor imagini difuzate de cei doi șefi de stat pe rețelele de socializare.

Cei doi lideri vor participa, în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene din Erevan, la Grupul pentru Republica Moldova, înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței.

“În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna Președintă, Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene. Înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova. Mâine voi organiza o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

“Împreună cu președintele Nicușor Dan, suntem în drum spre capitala Armeniei, Erevan, unde mâine are loc summitul Comunității Politice Europene”, a scris și Maia Sandu.

Potrivit altor imagini difuzate, cei doi președinți apar acompaniați de consilierul prezidențial pentru afaceri europene, Valentin Naumescu, de fostul ministru de externe al R. Moldova, Nicu Popescu, și de Dacian Cioloș, candidat din partea României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

Președintele Nicușor Dan participă duminică și luni la cea de-a opta reuniune a Comunității Politice Europene (CPE), care va avea loc la Erevan, în Armenia, șeful statului urmând să co-prezideze o masă rotundă privind reziliența democratică și să găzduiască o discuție privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale.

Reuniunea de la Erevan se desfășoară sub egida temei „Construind împreună viitorul: unitate și stabilitate în Europa” și continuă tradiția organizării în alternanță a Summiturilor între state membre UE și state partenere, Armenia asumând la această iterație rolul de gazdă.

Comunitatea Politică Europeană este un forum de dialog la nivel de șefi de stat și de guvern, inițiat în 2022 de Franța, cu scopul de a promova cooperarea politică dintre statele europene care împărtășesc valori comune. Platforma reunește atât state membre UE, cât și state partenere și se concentrează pe teme de securitate, stabilitate și prosperitate continentală.