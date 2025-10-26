Nicușor Dan și Maia Sandu, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale a României, alături de Patriarhul Constantinopolului și Patriarhul Daniel

Președinții României și Republicii Moldova, Nicușor Dan și Maia Sandu, au participat duminică, la București, la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cei doi lideri având și o întrevedere cu Patriarhul Daniel și cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului.

Șefa statului moldovean a subliniat, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că evenimentul a fost „un bun prilej de reflecție cu privire la cât de mult ne leagă credința și tradițiile noastre”.

Cu această ocazie, Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat la București pentru ceremonia de sfințire. „Am discutat despre importanța de a apăra pacea și valorile creștine în aceste vremuri tulburi”, a precizat președinta Republicii Moldova.

De asemenea, lidera de la Chișinău a precizat că a discutat cu omologul român Nicușor Dan despre proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, precum și despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu sprijinul constant al României.

Și președintele Nicușor Dan a publicat un mesaj de rețelele de socializare, precizând că a participat alături de familie la sfințirea picturii Catedralei Naționale.

“O construcție născută din visul și credința multor români, care ne amintește cât de importante sunt răbdarea, încrederea și speranța atunci când clădim împreună”, a scris șeful statului.

Pictura în mozaic de tradiție bizantină a Catedralei Naționale a fost sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, relatează Agerpres.

Patriarhul Daniel a afirmat că prezența Sanctității Sale Bartolomeu I Patriarhul Constantinopolului atât la sfințirea Altarului Catedralei Naționale din București în 2018, cât și anul acesta, 2025, la sfințirea picturii Catedralei, este “o mărturie a unității în ortodoxie și a sprijinului constant al Patriarhiei Ecumenice pentru libertatea administrativă și demnitatea bisericilor locale”.

“Dragostea de sfinți a Sanctității Sale apropie mai mult bisericile ortodoxe surori, iar prin cei patru sfinți cuvioși români aghioriți – Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și sfinții cuvioși Petroniu, Nifon și Nectarie Protopsaltul de la Prodromu, pe care Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice i-a inclus în Sinaxarul Bisericii anul acesta, 2025, în ședințele de lucru din luna august și luna octombrie, ne oferă modele concrete de comuniune și cooperare în Domnul Nostru Iisus Hristos”, a spus Părintele Patriarh.

La ceremonie au luat parte președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, președinții Senatului și Camerei Deputaților, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, premierul Ilie Bolojan, împreună cu membri ai Guvernului, foștii șefi ai statului Emil Constantinescu și Traian Băsescu, Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, însoțită de Alteța Sa Radu al României, alături de numeroși demnitari și oficialități, precum și invitați din străinătate.

Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române. În 2025 se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.