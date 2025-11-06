NATO
Nicușor Dan și Mark Rutte au deschis Forumul NATO pentru industria de apărare: Reînarmarea nu este o alegere a NATO sau a României, ci o necesitate. România este mai apărată ca oricând
Toate amenințările și provocările din prezent arată că pacea și securitatea nu sunt garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate, a afirmat președintele Nicușor Dan, joi, la București, unde a deschis alături de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, Forumul NATO pentru industria de apărare, găzduit în premieră de România.
În discursul de deschidere a secțiunii publice a Forumului, șeful statului a arătat că România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic și pentru propria securitate.
“Tema ediției actuale, reînarmarea NATO, inovare, accelerare, susținere, este deosebit de relevantă, având în vedere contextul din ultima perioadă, care, din păcate, ne obligă să vorbim tot mai mult despre reînarmare. Toate amenințările și provocările cu care ne confruntăm în prezent, de la războiul din Ucraina până la amenințările cibernetice și războiul hibrid, toate acestea ne amintesc că pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate. De aceea, reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Și nu este o alegere a NATO, sau a României, sau a celorlalte state membre a NATO, ci o necesitate“, a afirmat Nicușor Dan, în discursul său.
El a indicat că rolul Alianței este de a proteja pacea, iar responsabilitatea noastră este de a descuraja orice potențială agresiune și de a ne asigura că forțele noastre armate sunt capabile și bine pregătite să contracareze amenințările cu care ne confruntăm.
“Avem o continuare a războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, chiar la granița României. Pentru asta, și pentru ceilalți aliați de pe Flancul Estic, dar și pentru NATO în ansamblul său, agresivitatea Rusiei dincolo de Ucraina, prin încălcările recente ale spațiului aerian Aliat, precum și prin intensificarea și diversificarea atacurilor hibride, reprezintă o dovadă în plus că trebuie să facem mai mult pentru a fi pregătiți să ne apărăm. Trebuie să rămânem uniți și să asumăm o poziție de forță printr-o postură solidă și credibilă. Angajamentul Alianței este de apărare colectivă, așa cum este prevăzut în Articolul 5 al Tratatului. Avem încredere deplină că NATO și Aliații de pe ambele maluri ale Atlanticului sunt angajați să apere fiecare centimetru al Alianței”, a continuat președintele.
Nicușor Dan a subliniat că aliații europeni trebuie să își asume responsabilități crescute în apărarea continentului și pentru a spori capabilitățile militare și de apărare.
“Pentru asta, este absolut necesar să consolidăm industria de apărare națională, cea europeană, precum și cea transatlantică”, a menționat președintele.
Șeful statului a invitat industria europeană și transatlantică prezentă la forum să se informeze “cu privire la industria românească de apărare, care are o puternică tradiție”.
“A fost, poate ca în multe alte locuri, neglijată în ultimii ani, dar există un potențial extraordinar. Avem companii care au toate condițiile, utilitățile pentru ca, în condițiile unui management interesant, să poată să fie folosite în necesitatea viitorilor ani de a crește producția industrială de apărare în Europa”, a insistat președintele.
Nicușor Dan a făcut trimitere și la deciziilor de la summitul NATO de la Haga din acest an, respectiv aceea de a crește semnificativ investițiile în apărare pentru a atinge ținta de 5% din produsul intern brut până în 2035.
“România are 2,24% în 2025 și va cheltui acești bani, și vom menține tendința ascendentă direct corelată cu amenințările de securitate. Însă această decizie reprezintă doar un prim pas pentru a ne atinge scopul. Trebuie să avem bani și trebuie să îi și cheltuim pentru a produce echipamente militare De asemenea, un element cheie pentru a asigura descurajări credibile și apărări eficiente este să lucrăm împreună, să producem în cooperare echipamentele de care forțele armate Aliate au nevoie, să colaborăm între state, între guverne și mediul privat pentru o industrie de apărare care favorizează inovația și valorifică tehnologiile emergente, să asigurăm împreună și alături de partenerii noștri lanțuri de aprovizionare trainice și interoperabilitatea sistemelor pe care le utilizăm”, a detaliat președintele.
Șeful statului a precizat că un alt obiectiv “este să dezvoltăm mobilitatea militară pe axa Nord-Sud a Flancului Estic ca parte a unei abordări coerente și integrate de la Marea Baltică la Marea Neagră, atât de necesară în contextul de securitate actual, să consolidăm capabilitățile cu dubla utilizare – căi ferate, facilități portuare la Marea Neagră și la Dunăre, precum și alte elemente de infrastructură critică”.
El a precizat că acesta este contextul în care evenimente precum NATO-Industry Forum capătă o relevanță sporită, prin rolul de a aduce împreună toți actorii implicați în acest proces – NATO, statele aliate, industria – și de a facilita dialogul direct dintre Alianță și sectorul industrial.
“România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic și pentru propria sa securitate“, a conchis președintele.
Secretarul general al NATO Mark Rutte a efectuat miercuri și joi prima vizită în România de la numirea sa în funcție. Înaltul oficial aliat s-a întâlnit miercuri cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și cu liderii celor două camere ale legislativului, iar joi a deschis împreună cu șeful statului român Forumul NATO pentru industria de apărare, găzduit de România și desfășurat sub patronajul secretarului general al Alianței.
Forumul NATO pentru Industrie este un eveniment la nivel strategic care facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industrie. Tema ediției din 2025 a Forumului NATO pentru Industrie este „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Sustenabilitate”.
Forumul se bazează pe decizia luată de șefii de stat și de guvern la summitul NATO de la Haga din iunie de a crește semnificativ investițiile în apărare și își propune să contribuie la definirea modului în care sunt investite aceste fonduri pentru a se asigura că aliații dezvoltă și furnizează capacitățile necesare pentru a continua să descurajeze și să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar.
Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare.
NATO
România, reconfirmată ca partener de încredere în NATO. Ministrul Economiei: Să fim nu doar beneficiar de securitate, ci și producător de securitate
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a reafirmat miercuri rolul activ al României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în contextul vizitei la București a secretarului general al NATO, Mark Rutte. Întâlnirea din 5 noiembrie a reconfirmat, potrivit ministrului, statutul României de „aliat serios și angajat în asigurarea securității colective”.
Mark Rutte a subliniat că România își respectă angajamentele asumate și continuă să investească constant în apărare, alocând peste 2% din PIB pentru securitatea națională — un semn clar al responsabilității și implicării țării în cadrul NATO.
Citiți și
Nicușor Dan și Mark Rutte au deschis Forumul NATO pentru industria de apărare: Reînarmarea nu este o alegere a NATO sau a României, ci o necesitate. România este mai apărată ca oricând
Nu există apărare puternică fără o industrie puternică, afirmă Mark Rutte la Forumul NATO pentru industrie de la București: Rusia nu mai produce mai multă muniție decât aliații NATO la un loc
Dacă Rusia ar ataca “în mod special România” întregul NATO, 31 de aliați, ar veni în ajutorul României, afirmă secretarul general NATO la București: Suntem absolut de neînvins
Nicușor Dan, după întâlnirea cu secretarul general NATO: “România are aliați și este protejată corespunzător față de orice potențială amenințare”
Grindeanu a discutat cu Rutte despre întărirea prezenței NATO pe flancul estic și propunerea României de a găzdui Hubul European de Securitate Maritimă la Marea Neagră
România este o țară sigură și protejată de NATO, i-a asigurat Mark Rutte pe președintele Senatului Mircea Abrudean și pe senatorii români
Rutte l-a asigurat pe Bolojan, în contextul “repoziționării unor trupe americane”, că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO contribuie la protejarea României
În cadrul discuțiilor, instituțiile românești implicate — Președinția, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului — au transmis un mesaj comun, afirmând că România acționează unitar și consecvent pentru consolidarea securității regionale și pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare.
„Ca ministru al Economiei, lucrez pentru ca România să nu fie doar un beneficiar de securitate, ci și un producător de securitate. Avem șansa, dar și responsabilitatea, de a folosi fondurile europene din domeniul apărării pentru a dezvolta industria locală, pentru a crea locuri de muncă și capacități de producție moderne aici, în țară. România știe cine este. Și știe ce are de făcut”, a declarat Radu Miruță, prezent la eveniment.
Declarațiile ministrului vin în contextul intensificării cooperării României cu partenerii NATO și al demersurilor de modernizare a industriei de apărare, menite să consolideze rolul țării ca pilon de stabilitate în regiunea Mării Negre.
NATO
Nu există apărare puternică fără o industrie puternică, afirmă Mark Rutte la Forumul NATO pentru industrie de la București: Rusia nu mai produce mai multă muniție decât aliații NATO la un loc
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a subliniat joi, la București, importanța colaborării strânse dintre NATO și sectorul industrial, afirmând că „nu există o apărare puternică fără o industrie de apărare puternică”.
Înaltul oficial aliat a deschis alături de președintele Nicușor Dan lucrările Forumului NATO pentru industria de apărare, găzduit în premieră de România.
Rutte le-a mulțumit autorităților române pentru găzduirea forumului și a salutat „publicul impresionant”, afirmând că este „unul dintre cele mai mari evenimente dedicate relației dintre NATO și industrie” din istoria Alianței.
Secretarul general a reamintit că, la summitul NATO de la Haga, liderii Alianței au decis creșterea investițiilor în apărare la 5% din PIB până în 2035. „5% – și știm cu toții că este vorba de sume serioase, de cheltuieli serioase – dar este ceea ce avem nevoie pentru a rămâne în siguranță”, a declarat Rutte.
În discursul său, liderul NATO a evidențiat rolul României, care intenționează să majoreze bugetul apărării la 3,5% din PIB până în 2030, și a precizat că banii nu sunt suficienți: „Avem nevoie de capabilități, echipamente, putere de foc și, desigur, de cea mai avansată tehnologie.”
Referindu-se la contextul de securitate, Rutte a subliniat că „războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei este cel mai evident exemplu al amenințărilor actuale”, dar a avertizat că „pericolul reprezentat de Rusia nu se va încheia odată cu acest război”.
Citiți și Nicușor Dan și Mark Rutte au deschis Forumul NATO pentru industria de apărare: Reînarmarea nu este o alegere a NATO sau a României, ci o necesitate. România este mai apărată ca oricând
El a amintit că Moscova colaborează strâns cu China, Coreea de Nord și Iran, motiv pentru care NATO trebuie „să nu fie naivă” și „să fie pregătită”.
„Președintele Roosevelt a spus, în mod faimos, că dușmanii puternici trebuie învinși și depășiți în producție. Același lucru se poate spune și astăzi. Noi îi spunem pace prin forță”, a spus Rutte.
Înaltul oficial aliat a subliniat trei direcții esențiale pentru consolidarea capacității de apărare a Alianței: „cantitate, creativitate și cooperare”. El a arătat că NATO a început deja să inverseze balanța în domeniul producției de muniție.
„Până de curând, Rusia producea mai multă muniție decât toate statele aliate NATO la un loc. Dar nu mai este cazul”, a spus acesta.
În privința inovării, Rutte a invitat companiile să folosească NATO drept „teren de testare” pentru ideile lor, menționând inițiativele DIANA și Fondul de Inovare NATO, „primul fond de capital de risc multisuveran din lume”.
Cea de-a treia direcție, cooperarea, rămâne esențială, a spus Rutte.
„Reunirea ideilor, resurselor și industriei din 32 de țări din Europa și America de Nord este o forță extraordinară”, a insistat el.
El a subliniat importanța colaborării și cu parteneri precum Uniunea Europeană, Ucraina și statele din Indo-Pacific.
În final, secretarul general a făcut apel la mediul de afaceri să „nu lase frica de o posibilă supracapacitate viitoare să împiedice satisfacerea nevoilor reale de azi”, asigurându-i că „ceea ce produceți va fi cumpărat”.
„Când industria crește producția, rezultatul nu este doar mai multă securitate, ci și mai multă creștere economică și mai multe locuri de muncă. Dividendele apărării sunt reale, iar misiunea noastră nu ar putea fi mai nobilă”, a concluzionat Mark Rutte.
Secretarul general al NATO Mark Rutte a efectuat miercuri și joi prima vizită în România de la numirea sa în funcție. Înaltul oficial aliat s-a întâlnit miercuri cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și cu liderii celor două camere ale legislativului, iar joi a deschis împreună cu șeful statului român Forumul NATO pentru industria de apărare, găzduit de România și desfășurat sub patronajul secretarului general al Alianței.
Forumul NATO pentru Industrie este un eveniment la nivel strategic care facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industrie. Tema ediției din 2025 a Forumului NATO pentru Industrie este „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Sustenabilitate”.
Forumul se bazează pe decizia luată de șefii de stat și de guvern la summitul NATO de la Haga din iunie de a crește semnificativ investițiile în apărare și își propune să contribuie la definirea modului în care sunt investite aceste fonduri pentru a se asigura că aliații dezvoltă și furnizează capacitățile necesare pentru a continua să descurajeze și să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar.
Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare.
NATO
Germania: Cancelarul Merz a prezidat prima reuniune a noului Consiliu de Securitate Națională, axată pe “amenințările hibride” din partea Rusiei
Cancelarul german Friedrich Merz a prezidat miercuri prima reuniune a nou-creatului Consiliu de Securitate Națională, “amenințările hibride” din partea Rusiei fiind principalul subiect de pe agendă, relatează AFP.
Berlinul a acuzat în repetate rânduri Moscova că poartă un război “hibrid”, adică în mare parte neconvențional, care ar putea include acte de sabotaj și campanii de dezinformare.
“Reuniunea s-a concentrat pe adoptarea unui plan de acțiune interministerial pentru contracararea amenințărilor hibride”, a declarat Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al lui Merz, citat într-un comunicat, conform Agerpres.
Acest plan include măsuri în domeniile spionajului și protecției infrastructurii critice, a adăugat el.
“Acesta este răspunsul guvernului la înmulțirea și intensificarea amenințărilor hibride împotriva Germaniei, în special din partea Rusiei”, a adăugat Kornelius.
În ultimele luni, în Germania au fost detectate acțiuni de survolare cu drone deasupra aeroporturilor și a siturilor militare sensibile.
Întâlnirea a abordat, de asemenea, “dependența strategică de materiile prime esențiale”, a subliniat Kornelius.
“Guvernul va elabora un plan de acțiune până la sfârșitul anului pentru diversificarea aprovizionării cu materii prime”, a continuat el.
Germania a marcat la finele lunii august un moment de cotitură pentru politica sa de apărare și securitate, odată cu adoptarea unor măsuri considerate decisive pentru consolidarea rolului său în NATO și în arhitectura europeană de securitate, între acestea aflându-se și faptul că guvernul federal condus de cancelarul Friedrich Merz a aprobat înființarea Consiliului Național de Securitate.
Rusia „este și va rămâne” principala amenințare la adresa libertății, păcii și stabilității în Europa, a avertizat atunci cancelarul Merz, subliniind că Berlinul își adaptează instituțiile, armata și industria de apărare la noua realitate geopolitică.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
România, reconfirmată ca partener de încredere în NATO. Ministrul Economiei: Să fim nu doar beneficiar de securitate, ci și producător de securitate
Donald Trump este „figura care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor, care poate pune capăt conflictului” din Ucraina, susține ministrul britanic al Apărării
ICI București este partener instituțional și contributor științific la evenimentul „Virtual Eating”, sub egida UMF Grigore T. Popa din Iași
Nu există apărare puternică fără o industrie puternică, afirmă Mark Rutte la Forumul NATO pentru industrie de la București: Rusia nu mai produce mai multă muniție decât aliații NATO la un loc
Zelenski cere sprijin internațional sporit pentru protejarea infrastructurii energetice a Ucrainei
Eurodeputatul Dan Motreanu sprijină măsurile Comisiei Europene de reînnoire a generațiilor în agricultură: Va exista o mai bună direcționare a fondurilor în favoarea tinerilor fermieri
Nicușor Dan și Mark Rutte au deschis Forumul NATO pentru industria de apărare: Reînarmarea nu este o alegere a NATO sau a României, ci o necesitate. România este mai apărată ca oricând
Confederația Patronală Concordia organizează vineri, 7 noiembrie, Summit-ul ”Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”
Germania: Cancelarul Merz a prezidat prima reuniune a noului Consiliu de Securitate Națională, axată pe “amenințările hibride” din partea Rusiei
Cătălin Predoiu participă la reuniune ministerială a Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei de la Atena. Acesta va avea întâlniri cu oficiali ai administrației americane
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Trending
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
- U.E.1 week ago
Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte
- NATO1 week ago
Oficial: România și aliații NATO au fost informați de decizia SUA de redimensionare a trupelor în Europa. În jur de 1.000 soldați americani vor rămâne în România
- NATO3 days ago
Mark Rutte vine miercuri și joi în România pentru prima dată ca secretar general NATO. Liderul Alianței și Nicușor Dan vor deschide Forumul NATO pentru industrie
- NATO1 week ago
Ministrul francez al apărării, în România, la o zi după anunțul reducerii forțelor SUA în România: Parisul asigură că apărarea flancului estic va rămâne “fiabilă”. Germania consideră că decizia SUA arată încrederea în capacitatea Europei