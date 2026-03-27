Nicușor Dan și Robert Fico au discutat despre interesul comun România-Slovacia de a găsi un echilibru între tranziția verde și competitivitate la nivelul UE

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost primit, vineri, la Palatul Cotroceni, de către preşedintele Nicuşor Dan, cei doi lideri purtând convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale axate pe colaborarea militară, tranziția la energia verde și competitivitatea Uniunii Europene.

“Avem o relaţie bilaterală interesantă şi cred eu cu perspective de creştere economică în beneficiu reciproc şi mă bucur că industria militară este în preocupările dumneavoastră. Există oportunităţi bilaterale, în special în acest sector, pentru că România are o tradiţie şi aici cred că interesul nostru comun este ca pe partea de competitivitate să găsim o modalitate în care banii pe competitivitate să meargă şi spre ţările mai puţin dezvoltate şi de asemenea este important să găsim bunul echilibru între tranziţia verde şi competitivitate, să reuşim să încetinim şi să facem mai prietenoasă cu economia această aspiraţie de tranziţie verde a Uniunii”, a scris preşedintele pe pagina sa de Facebook.

El a spus că a discutat cu Fico despre agenda europeană şi am analizat împreună impactul crizelor internaţionale actuale, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu.

“Am convenit că prioritatea noastră este să ne protejăm economiile şi cetăţenii de efectele negative ale acestor conflicte. Securitatea europeană şi cooperarea noastră bilaterală în domeniul apărării au fost, de asemenea, teme importante pe care le-am abordat. Din ianuarie 2025, militari români fac parte din Grupul de luptă multinaţional NATO din Slovacia, un exemplu concret al angajamentului nostru pentru securitatea europeană”, a adăugat Nicușor Dan.

Premierul slovac efectuează joi o vizită în România. După întrevederea cu președintele Nicușor Dan, Fico s-a întâlnit la sediul Guvernului cu premierul Ilie Bolojan.