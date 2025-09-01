Connect with us

ROMÂNIA

Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au discutat rolul României în reconstrucția Ucrainei, cu accent pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre”

2 hours ago

© Administrația Prezidențială

România, prin poziția sa geografică, poate să contribuie la reconstrucția Ucrainei, i-a transmis președintele Nicușor Dan, luni, președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei întrevederi pe care au avut-o la Constanța și la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu.

Șeful statului i-a urat bun venit Ursulei von der Leyen “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța. Șefa executivului european s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“.

Am vorbit puțin și de reconstrucția Ucrainei, și România, prin poziția sa geografică, poate să contribuie la acest proces. Portul Constanța, care este cel mai mare port la Marea Neagră, și Dunărea care îl conectează cu vestul Europei și oferă o modalitate ieftină de transport care va fi foarte utilă în momentul reconstrucției Ucrainei“, a declarat Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe comune de presă.

La începutul lunii august, cu prilejul unei vizite a ministrului de externe Oana Țoiu la Kiev, prim-ministrul ucrainean Yulia Svyrydenko a invitat România și companiile românești să participe la reconstrucția Ucrainei și să realizeze investiții în această țară.  După vizita respectivă, șefa diplomației române a lansat un apel către companiile românești să se implice în reconstrucția Ucrainei, deși președintele Nicușor Dan a avertizat că România “nu stă deloc bine” la scanarea firmelor care ar putea participa la procesul de reconstrucție. Subiectul a fost abordat și cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, când România a fost reprezentată la Kiev de ministrul apărării naționale și de șeful Cancelariei premierului.

 

Totodată, în contextul vizitei lui von der Leyen, șeful statului a precizat că România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră.

Președinta Comisiei Europene s-a aflat de vineri până luni într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.

Ursula von der Leyen a vizitat Polonia, Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.

Periplul geopolitic al șefei Comisiei Europene pe flancul estic s-a încheiat luni după-amiază în România, alături de președintele Nicușor Dan în portul militar Constanța și la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu. Baza este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO.

COMISIA EUROPEANA

Ursula von der Leyen salută “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României: “Rezistați intimidărilor care fac parte din manualul de acțiune al Moscovei”

Published

46 seconds ago

on

September 1, 2025

By

© Administrația Prezidențială

România a dat dovadă de reziliență impresionantă a democrației și instituțiilor sale, contracarând cu succes tentativele de dezinformare și manipulare care fac parte din manualul de acțiune al Rusiei, a afirmat, luni, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța, de către președintele Nicușor Dan, von der Leyen remarcând că se află în România “pentru prima dată de la inaugurarea” mandatului prezidențial. Președinta Comisiei Europene s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“.

“În ultimele luni, România a demonstrat reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor sale. Ați contracarat cu succes tentativele de dezinformare și manipulare”, a spus von der Leyen, cu referire indirectă la depășirea momentului critic al anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut, pe fondul ingerințelor externe.

Șefa Comisiei Europene a arătat că România este “un susținător ferm, de nădejde și de nezdruncinat ai Ucrainei și Republicii Moldova”.

“Rezistați intimidărilor care fac de obicei parte din manualul de acțiune al Moscovei, iar acest lucru vă face doar mai puternici”, a mai adăugat ea.

Președinta Comisiei Europene s-a aflat de vineri până luni într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.

În acest context, președintele Nicușor Dan a precizat că România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră și a pus accentul pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre” ca atuuri ale țării noastre pentru a contribui la reconstrucția Ucrainei.

Ursula von der Leyen a vizitat Polonia, Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.

Periplul geopolitic al șefei Comisiei Europene pe flancul estic s-a încheiat luni după-amiază în România, alături de președintele Nicușor Dan în portul militar Constanța și la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu. Baza este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.

ROMÂNIA

Ursula von der Leyen, pe țărmul Mării Negre: “Mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei”

Published

5 hours ago

on

September 1, 2025

By

© Administrația Prezidențială

România contribuie la menținerea siguranței Europei în aer și în apele Mării Negre, a transmis marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce încheie în țara noastră un turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene.

Într-o postare pe X, însoțită și de un video, Ursula von der Leyen i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan “pentru primirea în portul militar și la baza aeriană din Constanța”.

“Mai mult ca oricând, țara dumneavoastră este un atu esențial pentru securitatea Europei”, a mai transmis ea.

Președintele Nicușor Dan și președinta Comisiei Europene și-au desfășurat vizita comună la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, urmată de o deplasare în Portul Militar Constanța, cu vizitarea Fregatei „Regele Ferdinand”.

România are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, este mesajul cu care președintele Nicușor Dan a întâmpinat-o luni, pe țărmul Mării Negre, pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene.

“Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic”, a scris președintele, într-o postare pe Facebook însoțită de mai multe fotografii în care șeful statul și șefa Comisiei Europene se află la bordul unui elicopter IAR 330 Puma.

Nicușor Dan a precizat că vizita reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei.

“Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră”, a mai spus președintele având în vedere că România are obiectivul de a găzdui Centrul UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, o propunere cuprinsă în prima abordare strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre, prezentată recent de Comisia Europeană.

“Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul Readiness 2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare”, a conchis el, în condițiile în care România se numără printre cele 18 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe).

Președinta Comisiei Europene se află într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.

Ursula von der Leyen a vizitat Polonia, Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.

Periplul geopolitic al șefei Comisiei Europene pe flancul estic se încheie luni după-amiază în România, unde se va afla alături de președintele Nicușor Dan la Constanța și la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu. Baza este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.

ROMÂNIA

Nicușor Dan i-a urat bun venit Ursulei von der Leyen “pe țărmul Mării Negre” la bordul unui IAR 330 Puma, arătând “importanța strategică a României pentru securitatea europeană și euro-atlantică”

Published

5 hours ago

on

September 1, 2025

By

© Administrația Prezidențială

România are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, este mesajul cu care președintele Nicușor Dan a întâmpinat-o luni, pe țărmul Mării Negre, pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene.

“Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic”, a scris președintele, într-o postare pe Facebook însoțită de mai multe fotografii în care șeful statul și șefa Comisiei Europene se află la bordul unui elicopter IAR 330 Puma.

 

Nicușor Dan a precizat că vizita reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei.

“Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră”, a mai spus președintele având în vedere că România are obiectivul de a găzdui Centrul UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, o propunere cuprinsă în prima abordare strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre, prezentată recent de Comisia Europeană.

“Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul Readiness 2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare”, a conchis el, în condițiile în care România se numără printre cele 18 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe).

 

Președinta Comisiei Europene se află într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.

Ursula von der Leyen a vizitat Polonia, Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.

Periplul geopolitic al șefei Comisiei Europene pe flancul estic se încheie luni după-amiază în România, unde se va afla alături de președintele Nicușor Dan la Constanța și la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu. Baza este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.

