Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au discutat rolul României în reconstrucția Ucrainei, cu accent pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre”

România, prin poziția sa geografică, poate să contribuie la reconstrucția Ucrainei, i-a transmis președintele Nicușor Dan, luni, președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei întrevederi pe care au avut-o la Constanța și la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu.

Șeful statului i-a urat bun venit Ursulei von der Leyen “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța. Șefa executivului european s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“.

“Am vorbit puțin și de reconstrucția Ucrainei, și România, prin poziția sa geografică, poate să contribuie la acest proces. Portul Constanța, care este cel mai mare port la Marea Neagră, și Dunărea care îl conectează cu vestul Europei și oferă o modalitate ieftină de transport care va fi foarte utilă în momentul reconstrucției Ucrainei“, a declarat Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe comune de presă.

La începutul lunii august, cu prilejul unei vizite a ministrului de externe Oana Țoiu la Kiev, prim-ministrul ucrainean Yulia Svyrydenko a invitat România și companiile românești să participe la reconstrucția Ucrainei și să realizeze investiții în această țară. După vizita respectivă, șefa diplomației române a lansat un apel către companiile românești să se implice în reconstrucția Ucrainei, deși președintele Nicușor Dan a avertizat că România “nu stă deloc bine” la scanarea firmelor care ar putea participa la procesul de reconstrucție. Subiectul a fost abordat și cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, când România a fost reprezentată la Kiev de ministrul apărării naționale și de șeful Cancelariei premierului.

Totodată, în contextul vizitei lui von der Leyen, șeful statului a precizat că România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră.

Președinta Comisiei Europene s-a aflat de vineri până luni într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.