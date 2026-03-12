Nicușor Dan și Zelenski au semnat o declarație privind producția comună de drone în România, proiect finanțat prin SAFE cu 200 de milioane de euro

Președintele Nicușor Dan, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au anunțat joi, la București, lansarea unui parteneriat pentru coproducția de echipamente de apărare în România, primul proiect vizat fiind localizarea rapidă a producției de drone ucrainene, în cadrul unei cooperări finanțate cu 200 de milioane de euro prin mecanismul european SAFE, menită să sprijine apărarea Ucrainei și să consolideze industria de apărare a celor două state.

Inițiativa este prevăzută într-o declarație comună de intenție semnată de cei doi lideri, care stabilește cadrul pentru producerea în România a unor sisteme și capabilități de apărare dezvoltate de Ucraina, precum și pentru dezvoltarea de proiecte industriale comune în sectorul militar. Cei doi președinți au semnat anterior declarația comună care ridică relațiile bilaterale româno-ucrainene la nivel de Parteneriat Strategic.

“Documentul pe care l-am semnat este foarte important. În document și în discuțiile pe care le-am avut am vorbit despre războiul din Ucraina și despre continuarea sprijinului pe care România îl oferă. Am vorbit despre colaborarea noastră militară și unul dintre documentele semnate vorbește de producția comună de drone în România”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Totodată, România și Ucraina subliniază necesitatea furnizării rapide de armament pentru forțele ucrainene.

„Recunoscând imperativul de a furniza Forțelor de Securitate și Apărare ale Ucrainei armament de cea mai mare prioritate pentru a se apăra împotriva agresiunii armate a Federației Ruse”, cele două state își exprimă intenția de a dezvolta proiecte comune de producție militară.

Potrivit declarației, colaborarea vizează „punerea bazelor pentru colaborarea între companii și realizarea producției în România a sistemelor și capabilităților de apărare ucrainene, cu scopul de a consolida industriile de apărare ale Ucrainei și României”.

Un element central al cooperării îl reprezintă producția de drone în România.

„Localizarea în România, în cel mai scurt timp posibil, a producției de drone va fi considerată de părți drept proiect de primă fază al acestei cooperări, finanțat în special prin Inițiativa SAFE a Uniunii Europene, în valoare de până la 200 de milioane de euro”, se arată în document.

România și Ucraina discută încă de anul trecut cu privire la producția de drone pe teritoriul României pentru armatele ambelor țări, cu finanțare din mecanismul european SAFE.

Cei doi lideri au subliniat că această cooperare are o dimensiune strategică mai amplă, legată de consolidarea securității regionale.

În declarația comună se arată că sprijinirea producției de apărare în cele două state este esențială pentru „construirea unei industrii de apărare reziliente și competitive și pentru consolidarea autonomiei strategice, în vederea asigurării unui viitor sigur și prosper pentru Ucraina, România, continentul european și regiunea Mării Negre”.

Parteneriatul prevede și transfer de know-how și tehnologii din partea Kievului.

Partea ucraineană „va permite, în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile privind controlul exporturilor, partajarea tehnologiilor relevante, a proprietății intelectuale protejate reciproc și a datelor necesare pentru înființarea în România a unor facilități de producție pentru sisteme și capabilități de apărare”.

Autoritățile de la Kiev vor face „toate eforturile” pentru ca entitățile implicate să poată partaja legal tehnologiile necesare pentru dezvoltarea acestor capacități industriale.

În același timp, România se angajează să faciliteze prezența companiilor ucrainene din sectorul apărării pe piața românească.

Conform declarației, partea română „va facilita și va promova înființarea în România a unor companii ucrainene din domeniul apărării și securității, inclusiv prin societăți mixte, parteneriate, acorduri de coproducție și alte forme de investiții între entități ucrainene și române, prin identificarea și reducerea barierelor existente”.

Cele două state intenționează să utilizeze în principal finanțare europeană pentru aceste proiecte, inclusiv prin mecanismele prevăzute în Regulamentul SAFE al Uniunii Europene.

„Această cooperare va fi implementată în principal utilizând resursele de finanțare disponibile, inclusiv în cadrul Regulamentului SAFE al Uniunii Europene. România va sprijini proiecte comune de lungă durată în industria de apărare”, se mai arată în document.

Producția comună de echipamente de apărare ar urma să sprijine direct efortul militar al Ucrainei, dar și să contribuie la dezvoltarea capacităților militare românești.

Declarația prevede că producția realizată în România va fi destinată în principal nevoilor militare ale celor două state.

„Majoritatea sistemelor și capabilităților de apărare produse în România vor fi prioritizate pentru nevoile Forțelor de Securitate și Apărare ale Ucrainei și ale Forțelor Armate Române”, subliniază documentul.

În același timp, materialele produse vor putea fi puse la dispoziția altor destinatari conveniți de cele două părți.

Declarația semnată la București stabilește însă doar cadrul politic al cooperării, fără a crea obligații juridice.

Documentul precizează că „nu constituie un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic, nici în temeiul dreptului internațional, nici al dreptului național”, iar orice angajament concret „va face obiectul unor aranjamente separate, supuse procedurilor naționale de aprobare”.

Inițiativa vine în contextul în care Ucraina a dezvoltat în timpul războiului o industrie extinsă de drone militare, utilizate atât pentru supraveghere, cât și pentru atacuri asupra pozițiilor rusești.

Prin producția în România, Kievul urmărește extinderea capacităților industriale și diversificarea lanțurilor de producție pentru a face față agresiunii ruse, în timp ce Bucureștiul ar putea beneficia de transfer tehnologic și de dezvoltarea propriului sector industrial de apărare. Pentru România, proiectul este prezentat drept un pas în consolidarea cooperării militare cu Ucraina și în întărirea securității în regiunea Mării Negre, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.