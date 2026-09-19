Nicușor Dan și Zelenski, împreună la primul Forum Economic al Carpaților: România aduce proiecte în derulare și viziune, Ucraina anunță acorduri de 1 miliard de dolari

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au participat vineri, la Bukovel, în Ucraina, la primul Forum Economic al Carpaților, dedicat proiectelor transfrontaliere și atragerii de investiții în regiunea Carpaților. Nicușor Dan a pledat pentru intensificarea cooperării în infrastructură, energie, turism și industrie, în timp ce Zelenski a anunțat că sunt deja încheiate acorduri în valoare de 1 miliard de dolari și a subliniat interesul pentru noi investiții în Carpații ucraineni.

„Am avut o discuție mai concentrată asupra proiectelor concrete și am încurajat toți actorii participanți să fie activi și deschiși cooperării transfrontaliere în toate domeniile relevante – conexiuni de infrastructură și energie, energie regenerabilă, agricultură, turism, ecologie, reziliență, apărare cibernetică și cooperare industrială”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe X.

Our discussions on #CarpathianIntegration continued today in #Bukovel, during the initiative’s Economic Forum.

We had a more focused discussion on concrete projects, and I encouraged all participating stakeholders to be active and open to cross-border cooperation in all relevant… pic.twitter.com/WGDUp9COpk — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 18, 2026

Președintele român a subliniat importanța infrastructurii de frontieră pentru dezvoltarea economică regională. „Granițele sunt locul în care economiile noastre se întâlnesc. Vom continua eforturile pentru a deschide noi puncte de trecere a frontierei, pentru a extinde infrastructura și conectivitatea de la frontieră și pentru a moderniza infrastructura rutieră critică”, a precizat acesta.

Nicușor Dan a arătat că România își va continua, în paralel, cooperarea cu statele din regiune în Marea Neagră și pe Dunăre, subliniind rolul infrastructurii portuare românești pentru economia Ucrainei.

„Porturile României au fost și vor rămâne esențiale pentru tranzitul exporturilor ucrainene către piețele internaționale, precum și pentru aprovizionarea Ucrainei cu materialele esențiale necesare pentru susținerea economiei și societății sale în aceste vremuri de război și, la momentul potrivit, pe parcursul reconstrucției”, a transmis președintele.

Potrivit lui Nicușor Dan, România a venit la Forumul Economic Carpathian atât cu proiecte aflate deja în derulare, cât și cu o viziune pentru dezvoltarea viitoare a regiunii. „România aduce la acest Forum proiecte care sunt deja în derulare, precum și o viziune pentru dezvoltarea ulterioară – cu instrumente funcționale pentru o regiune în care merită să se investească acum”, a afirmat acesta.

La Forum a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a evidențiat interesul investitorilor pentru regiunea carpatică și rezultatele obținute în urma primului summit „Carpathian 8”.

„Eu și președintele României, Nicușor Dan, am participat la primul Forum Economic Carpathian. Forumul include și o zonă EXPO dedicată investițiilor, unde fiecare dintre țările Carpathian Eight își prezintă oportunitățile de investiții din regiune”, a transmis Zelenski.

President of Romania @NicusorDanRO and I took part in the first Carpathian Economic Forum. The forum also features a dedicated investment EXPO zone, where each country of the Carpathian Eight is showcasing its investment opportunities in the region. Nine Ukrainian companies are… pic.twitter.com/z6AKEQR6DB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2026

Președintele ucrainean a precizat că nouă companii ucrainene prezintă proiecte în domeniile energiei, industriei, transporturilor și logisticii, precum și în sectorul agroalimentar.

„Acesta este doar începutul și avem deja câteva rezultate foarte bune în urma primului summit. Un număr mare de companii sunt implicate în realizarea acestui obiectiv. Avem deja acorduri în valoare de 1 miliard de dolari”, a afirmat Zelenski.

Potrivit liderului ucrainean, există o cerere puternică pentru investiții în Carpații ucraineni, iar următorul domeniu vizat este turismul. „Există o cerere puternică pentru investiții în Carpații ucraineni. Următorul pas este investiția în turism”, a transmis Zelenski.

După forum, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au vizitat împreună expoziția de proiecte și oportunități investiționale.