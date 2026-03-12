Nicușor Dan și Zelenski semnează și lansează Parteneriatul Strategic România – Ucraina (surse)

România și Ucraina urmează să semneze un document privind parteneriatul strategic bilateral, potrivit unor surse oficiale, acordul fiind pregătit pentru a fi parafat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de președintele Nicușor Dan, joi, la Palatul Cotroceni.

Sursele citate au precizat că parteneriatul strategic ar urma să includă cooperarea în domeniul industriei de apărare, dezvoltarea relațiilor economice, precum și aspecte legate de minorități și educație, toate solicitările formulate de partea română fiind acceptate de partea ucraineană în cadrul negocierilor.

Potrivit acelorași surse, liderii celor două state ar urma să semneze trei documente distincte. Unul dintre acestea vizează cooperarea în industria de apărare, inclusiv proiecte privind construcția de drone, iar un alt acord privește cooperarea în domeniul energiei.

Negocierile pentru acest pachet de acorduri dintre România și Ucraina sunt în desfășurare încă din 2023. Documentele sunt menite să consolideze relația bilaterală și cooperarea strategică dintre cele două state în contextul actual de securitate din regiune.

În 2023, președintele ucrainean era primit la Palatul Cotroceni de omologul român de atunci Klaus Iohannis la trei zile după atacul Hamas împotriva Israelului, care a declanșat o ripostă puternică israeliană și un conflict ale cărei efecte persistă în prezent.

Întrevederea de atunci s-a soldat cu semnarea declarației comune prin care Iohannis și Zelenski au decis ridicarea relației bilaterale România-Ucraina la nivel de Parteneriat Strategic. Totodată, cei doi lideri au agreat că piloții ucraineni vor fi incluși în primul val de pregătire în cadrul Centrului European de Instruire F-16 din România, soluționarea distincției artificiale dintre limba română și cea “moldovenească” și îmbunătățirea coridoarelor de transport pentru cereale.

Aceasta este prima vizită în format bilateral după instalarea în funcție a președintelui Nicușor Dan și întâia deplasare la București a liderului de la Kiev după vizita din 10 octombrie 2023.

Ca și atunci, vizita lui Volodimir Zelenski coincide cu un moment critic pentru securitatea internațională și atenția acordată sprijinului pentru Ucraina din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu.

Acum, Zelenski este primit de Nicușor Dan în timp ce Statele Unite conduc o operațiune militară majoră alături de Israel împotriva Iranului, care a culminat cu asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei și cu blocarea strâmtorii Ormuz, o zonă-cheie pentru transportul internațional de țiței.