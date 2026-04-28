Nicușor Dan susține că niciun partid pro-european nu vrea guvern cu forțe anti-occidentale, în ciuda moțiunii PSD-AUR: În scenariul unui nou premier, mă voi asigura că acest lucru nu se întâmplă

Corespondență din Dubrovnik

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la finalul summitului Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik, că depunerea unei moțiuni de cenzură de către Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor era un scenariu anticipat, în contextul tensiunilor politice din ultimele luni, subliniind în același timp importanța menținerii direcției pro-europene. Întrebat de CaleaEuropeană.ro despre cum va acționa pentru protejarea României europene, șeful statului a asigurat că în situația în care va trebui să nominalizeze un nou prim-ministru, nu va nominaliza pe cineva anti-occidental.

„Azi s-au întâmplat două lucruri. S-a depus o moțiune de cenzură și în Parlamentul României s-a votat 9 miliarde de euro pentru SAFE. Pe de o parte avem o moțiune de cenzură, era unul din scenariile la care ne așteptam, în urma tensiunilor care au crescut și au crescut. Pe de altă parte trebuie să salutăm direcția pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect așa de important pentru România, ca el să treacă și să intre în procedura de contractare la Ministerul Apărării”, a afirmat șeful statului.

Întrebat dacă îl susține pe premierul Ilie Bolojan în contextul moțiunii, președintele a evitat un răspuns direct, invocând rolul său de mediator.

„E o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă, însă ce am constatat cu toții de mai mult timp este că avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europane. Și față de această chestiune care s-a transpus într-un act administrativ moțiune de cenzură, îmi păstrez echidistanță”, a spus șeful statului

Referitor la posibilitatea unei alianțe de guvernare între PSD și AUR, Nicușor Dan a catalogat acest scenariu drept improbabil: „Extrem de improbabil. Extrem de improbabil, cum au și declarat președintele PSD-ului. Adică sunt niște oameni care sunt în funcție de lideri de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni și când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios”.

Șeful statului a minimalizat și riscul declanșării alegerilor anticipate, în pofida crizei politice: „Este un scenariu, teoretic, îl avem așa, dar nu trebuie să-l luăm prea mult în considerare. Acest scenariu este extrem, extrem de puțin probabil, pentru că am avut crize politice similare. Niciuna din acele crize nu s-a terminat cu alegeri anticipate”.

În ceea ce privește relația cu PSD, în contextul unor posibile colaborări cu AUR, președintele a subliniat diferența dintre planul instituțional și cel personal: „Noi vorbim aici de relații instituționale, nu de relații personale. Instituțional e o evaluare pe care o fac. Au făcut un lucru bun pe care l-au făcut, că au votat azi programul Safe. Toată evaluarea pe toate lunile astea e în toate direcțiile”.

Pe tema menținerii direcției europene a României, Nicușor Dan a invocat poziționările oficiale ale partidelor: „În primul rând avem declarația partidelor. Nici unul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale AUR”.

În același timp, președintele a indicat că va avea un rol decisiv în eventualitatea formării unui nou guvern.

„În acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, în acel scenariu, repet, nu mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”, a conchis Nicușor Dan.