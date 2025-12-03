Nicușor Dan susține că raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat la finalul lunii ianuarie: Au apărut suficiente informații care să explice acea decizie

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor.

“Ce este cert că s-a schimbat este conștientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare din partea Rusiei. Eu, ca om politic și persoană oarecum informată, vă spun sincer că, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut, mi se părea că lucrul ăsta este unul absolut periferic și ne-am dat seama că nu este. Deci, eu cred că ăsta este un lucru pe care ca societate l-am învățat. După aceea, de la momentul respectiv și de la dubiul pe care, fără discuție, o decizie ca asta l-a dat și românilor și partenerilor noștri despre cât de viabilă e democrația noastră, cred că au apărut suficiente informații care să explice acea decizie”, a susținut șeful statului, într-o declarație acordată presei.

Nicușor Dan a abordat luni, în primul său discurs de Ziua Națională în calitate de șef al statului rostit la Palatul Cotroceni, tema alegerilor anulate din anul precedent și impactul acestui episod asupra încrederii cetățenilor și a partenerilor externi.

Șeful statului a subliniat că lipsa unui raport complet rămâne o vulnerabilitate majoră, deși există dovezi privind interferențe ilegale și acțiuni hibride.

„Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat un dubiu cu privirea la democrația din România, și între cetățenii români, și în rândul partenerilor noștri”, a afirmat președintele.

El a adăugat că „avem totuși între timp multe dovezi ale faptului că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal și multe dovezi că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România și în Europa”.

În ciuda progreselor în detectarea interferențelor, președintele a precizat că „nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an”.