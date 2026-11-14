Nicușor Dan: UE și Coaliția de Voință vor reprezenta Europa la negocierile cu Rusia, Ucraina și SUA. Acestea nu vor viza arhitectura de securitate europeană

Președintele Nicușor Dan a declarat că liderii europeni au convenit, în cadrul summitului informal din Irlanda, că Europa trebuie să fie parte a viitoarelor negocieri privind războiul din Ucraina, însă discuțiile trebuie să vizeze strict conflictul și garanțiile de securitate pentru perioada de după încheierea acestuia, nu arhitectura de securitate a Europei.

Șeful statului a precizat că au fost stabilite și formulele de reprezentare a Uniunii Europene și a Coaliției de Voință la aceste discuții. Deși președintele nu a nominalizat țările participante, liderii au convenit că cinci țări europene – Franța, Italia, Polonia, Germania și Regatul Unit (E5) – alături de instituțiile europene, vor reprezenta Europa în negocierile cu Rusia, Ucraina și SUA.

„A fost și o discuție, mai generală, legată de securitate și, evident, legată de războiul din Ucraina și de recentele negocieri. Poziția noastră cu privire la Marea Neagră vă este cunoscută și interesul de a o proteja cu toate elementele, și militare, și diplomatice, și de, să spunem, informații”, a declarat Nicușor Dan, la finalul summitului informal al Consiliului European, găzduit de Irlanda.

Referindu-se la negocierile privind războiul din Ucraina, președintele a subliniat că liderii europeni au convenit în unanimitate asupra necesității implicării Europei, dar și asupra delimitării subiectelor care pot fi abordate în cadrul acestora.

„Am stabilit că e util ca Europa să fie parte din aceste discuții. S-a stabilit în mod unanim că aceste discuții nu trebuie să aibă de a face cu arhitectura de securitate a Europei, ci doar strict cu războiul din Ucraina, inclusiv cu garanțiile de securitate din faza de după terminarea războiului”, a afirmat șeful statului.

Anterior summitului informal al șefilor de stat sau de guvern din UE, liderii a 40 de țări europene, reuniți în capitala irlandeză în cadrul summitului Comunității Politice Europene, au semnat o declarație ce arată că orice chestiune ce afectează securitatea europeană ar trebui să fie decisă cu implicarea europenilor.

În acel context, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat că arhitectura de securitate europeană este deja bine stabilită și că Europa este hotărâtă să continue să susțină principiile fundamentale care au ghidat timp de decenii politicile externe ale națiunilor europene pașnice: egalitatea suverană între națiunile europene, abținerea de la amenințarea cu forța sau de la folosirea forței, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială a statelor și soluționarea pașnică a diferendelor.

Nicușor Dan a mai precizat că au fost stabilite formulele de reprezentare pentru Uniunea Europeană și Coaliția de Voință, urmând ca eventualele decizii rezultate din negocieri să fie luate în cadrul celor două organisme.

„Și, pentru Uniunea Europeană și pentru Coaliția de Voință, s-a stabilit cine să participe la aceste discuții, urmând ca, dacă ele vor avea loc, ulterior deciziile să fie luate în interiorul celor două organisme, Uniunea Europeană și Coaliția de Voință”, a mai declarat președintele.