Nicușor Dan: Vă îndemn să fim solidari, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate

Robert Lupițu
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Sărbătorilor pascale, în care îi îndeamnă pe români la solidaritate, subliniind importanța sprijinului reciproc într-o perioadă marcată de incertitudini și crize.

„Hristos a Înviat! Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii, momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc – încrederea că putem mai mult, iubirea și bunătatea față de semeni. Sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta în vremuri marcate de incertitudini și crize severe, în care mulți dintre noi sunt preocupați în mod firesc de grija pentru ziua de mâine”, a scris șeful statului pe Facebook.

„Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate. Fie ca Lumina Învierii să ne aducă pacea sufletească de care avem nevoie pentru a merge înainte, oricât de anevoios ar părea uneori drumul. Vă doresc sărbători senine, cu sănătate și oameni dragi alături!”, a adăugat Nicușor Dan.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

