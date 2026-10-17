Nicușor Dan vede “o cale de ieșire” privind noi resurse ale UE în viitorul buget, cerând eliminarea rabaturilor pentru statele frugale: Și noi am făcut concesii – comasarea coeziunii cu agricultura

Corespondență din Bruxelles

Președintele Nicușor Dan a declarat că speră ca Uniunea Europeană să ajungă la un acord privind viitorul Cadru Financiar Multianual în cursul anului 2026, în pofida divergențelor dintre grupul „Prietenii Coeziunii” și cel al „statelor frugale”, șeful statului arătând că discuțiile privind noile resurse proprii ale Uniunii au înregistrat progrese.

Întrebat la finalul summitului Consiliului European despre riscul unui blocaj al negocierilor și consecințele acestuia asupra veniturilor fermierilor români, Nicușor Dan a precizat că există soluții tranzitorii pentru a asigura continuitatea plăților directe.

„În cel și cel mai rău caz, cazul în care nu se ajunge la un acord, vor exista niște măsuri tranzitorii, astfel încât plățile directe să nu fie întrerupte. Nu există această posibilitate ca, deodată, așa cum România n-a avut buget în 2026 până în martie sau aprilie, nu mai țin minte, asta nu înseamnă că lucrurile n-au funcționat în România”, a spus el.

Președintele a apreciat că reuniunea Consiliului European nu avea ca obiectiv ajungerea la un acord asupra cifrelor, ci continuarea discuțiilor între statele membre.

„Eu cred că nu a existat o așteptare să ajungem la un acord pe cifre ieri. A fost o discuție foarte deschisă. Așa cum a existat, la fiecare negociere, tot timpul a existat dezbaterea asta între Prietenii Coeziunii și Statele frugale. Cred că, în urma discuțiilor de ieri, se vede o cale de ieșire în privința acestor noi resurse ale Uniunii, și discuția tot timpul este tehnică și foarte importante nu sunt discuțiile din Consilii, cum a fost cea de ieri, ci discuțiile reprezentanților țărilor, aici, pe toate aceste chestiuni tehnice, pentru că sunt foarte mulți oameni implicați”, a declarat șeful statului.

Referitor la poziția fermă a grupului „Prietenii Coeziunii”, care a readus în discuție eliminarea rabaturilor bugetare și posibilitatea reeșalonării plății împrumutului pentru PNRR, Nicușor Dan a subliniat că dezbaterile dintre liderii europeni sunt directe, dar se desfășoară într-un cadru cordial.

„Cred că este un Consiliu în care discuțiile sunt politicoase, civilizate, prietenești chiar, dar, atunci când opiniile sunt diferite, ele se spun foarte direct. Asta apreciez din interacțiunea pe care am avut-o până acum în Consiliu”, a insistat el.

Șeful statului a susținut că rabaturile nu își mai au locul în viitoarea structură bugetară europeană, recunoscând totodată că grupul pe care îl co-prezidează alături de premierul italian Giorgia Meloni a acceptat compromisuri.

„Cred că acele rebate-uri nu își mai găsesc locul într-o structură a bugetului european și trebuie spus că, dincolo de poziția asta foarte fermă pe care o avem, au fost și concesii pe care le-am făcut. De exemplu, nu toată lumea este fericită cu comasarea politicii agricole cu politica de coeziune. Asta e o concesie pe care noi am făcut-o, tocmai ca să mergem mai departe”, a explicat președintele.

Rabaturile bugetare sunt corecții prin care anumite state membre ale Uniunii Europene beneficiază de reduceri ale contribuțiilor lor la bugetul UE, pentru a compensa diferența dintre sumele pe care le varsă la buget și fondurile europene pe care le primesc. Sistemul a fost introdus inițial pentru Regatul Unit și a fost menținut, în forme diferite, pentru unele state membre, precum Germania, Țările de Jos, Suedia, Austria și Danemarca, adică țările frugale și net contributoare la buget.

În ceea ce privește progresele privind resursele proprii ale Uniunii Europene, Nicușor Dan a afirmat că discuțiile nu au ajuns încă la nivelul necesar pentru stabilirea unor cifre și a impactului măsurilor analizate.

„Aici e o discuție care încă se poartă – și poate, dacă e să criticăm, aici aș critica – e o discuție care nu a ajuns încă la maturitatea necesară, pe resurse proprii”, a deplâns președintele.

Întrebat când ar putea exista o imagine clară asupra resurselor proprii disponibile, președintele a estimat că acest lucru s-ar putea întâmpla în aproximativ o lună. „Cred că vom fi în situația asta cam într-o lună de acum, da”, a spus el.

În privința calendarului negocierilor, Nicușor Dan a declarat că speră la un acord până la finalul anului 2026, amintind că precedentul cadru financiar multianual a fost aprobat în anul anterior începerii perioadei bugetare.

„Eu sper să avem un acord în cursul anului 2026. Dacă nu vom avea un acord în 2026, mai există 2027. Vă aduc aminte că, pentru 2021-2027, s-a aprobat în 2020”, a conchis el.

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor reveni la masa negocierilor pe 26 noiembrie, în cadrul unui summit extraordinar convocat de președintele Consiliului European, António Costa, pentru a pregăti un acord privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034.

În concluziile summitului de la Bruxelles, liderii europeni l-au invitat pe António Costa să continue negocierile în vederea unui acord în timp util. „Un acord înainte de sfârșitul anului 2026 ar permite adoptarea actelor legislative în 2027, ceea ce este necesar pentru a garanta că finanțarea UE ajunge la beneficiari fără întrerupere începând din ianuarie 2028”, se arată în document.