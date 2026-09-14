Nicușor Dan, vizită alături de Stubb la baza aeriană din Laponia: Avem aceeași amenințare pe flancul estic și în zona arctică – Rusia

Președintele Nicușor Dan a subliniat luni importanța aprofundării cooperării dintre România și Finlanda în domeniul apărării, în special în ceea ce privește forțele aeriene, după o vizită la Aripa Aeriană Laponia, unitatea Forțelor Aeriene Finlandeze din Rovaniemi, în marja Summitului European dedicat Regiunii Arctice.

Șeful statului a transmis că vizita i-a oferit ocazia să observe modul în care Finlanda contribuie la apărarea flancului nordic al NATO și a apreciat „primirea generoasă și profesionalismul Forțelor Aeriene finlandeze”.

„Rovaniemi și bazele aeriene ale României se află la extremitățile opuse ale aceluiași flanc, dar parcursurile noastre converg”, a afirmat Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Președintele a evidențiat în special tranziția ambelor țări către avioanele de luptă F-35. Baza Lapland Air Wing va fi prima din Finlanda care va introduce acest tip de aeronave în serviciu, în timp ce România urmează aceeași direcție, prin trecerea, în anii următori, de la F-16 la F-35.

„Avem multe de învățat unii de la ceilalți, de la pregătirea piloților și infrastructura bazelor aeriene, până la mentenanță și producția industrială”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a precizat că România își dorește să aprofundeze cooperarea cu Finlanda în acest domeniu, subliniind rolul strategic al puterii aeriene în consolidarea securității europene și a NATO.

„Puterea aeriană este una dintre cele mai clare expresii ale solidarității europene și aliate, din Arctica până la Marea Neagră”, a conchis Nicușor Dan.

Vizita a avut loc în în marja summitului consacrat Arcticii, organizat la Rovaniemi în perioada 13-14 septembrie de premierul finlandez Petteri Orpo. Reuniunea este dedicată consolidării unei abordări strategice comune a UE față de o regiune cu o importanță geopolitică în creștere.

Într-o declarație de presă susținută la sosirea la summit, șeful statului român a precizat că Federația Rusă reprezintă o amenințare comună pentru flancul estic și zona arctică.

„Suntem o țară importantă pe Flancul estic și avem aceeași amenințare pe Flancul estic și în zona arctică, desigur, Rusia este în spatele acestei amenințări. Include (atacurile cu – n.r.) drone, atacurile asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice, acte de sabotaj. Cum avem atacuri asemănătoare, trebuie să avem mijloace asemănătoare de descurajare și de pregătire pentru ele. Acesta este motivul pentru care suntem aici”, a spus șeful statului.

El a amintit că România face parte din Formatul Helsinki și va găzdui următorul summit la începutul anului viitor.

Totodată, a susținut că țara noastră are expertiză în Marea Neagră în ceea ce privește deminarea, colectarea de informații și situația care privește cablurile submarine.

„Este important să împărtășim expertiza cu țările de pe Flancul estic, cu țările de la granița arctică. De asemenea, sunt oportunități economice interesante. În România avem expertiză în ceea ce privește mineralele – și exploatarea și tratarea lor -, există o colaborare între Institutele de geologie român și finlandez pe tema asta și avem expertiză și în ceea ce privește construcția de nave. Deci, este un bun format de cooperare, pentru a aduce investiții pe Flancul estic și în zona arctică”, a completat Nicușor Dan.

La summit participă, alături de Nicușor Dan, premierii Danemarcei, Estoniei și Letoniei, cancelarul Germaniei, precum și președintele Lituaniei. Franța este reprezentată de ministrul afacerilor externe și europene, Jean-Noël Barrot. La reuniune participă, de asemenea, președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jozef Síkela.

Potrivit Administrației Prezidențiale, summitul urmărește definirea unui rol mai ambițios al UE în securitatea și dezvoltarea economică a regiunii arctice, într-un context marcat de creșterea importanței sale geopolitice, economice și climatice.

Nicușor Dan a prezentat viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în condițiile în care provocările de securitate din cele două regiuni sunt interconectate.

„Președintele României a exprimat interesul și disponibilitatea țării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE și NATO prin asumarea de responsabilități în regiunea noastră, dar și în cea extinsă, precum și prin implicarea în proiecte sectoriale concrete, în domenii precum protecția infrastructurii critice, consolidarea capacităților de apărare și securitatea energetică”, a transmis Palatul Cotroceni.