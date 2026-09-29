Nicușor Dan, vizită la Praga pentru întâlniri cu Petr Pavel și Andrej Babiš: Cooperarea româno-cehă la nivel bilateral, european și NATO, pe agendă

NATOROMÂNIAU.E.
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan va efectua miercuri o vizită oficială la Praga, la invitația președintelui ceh Petr Pavel, cu care va discuta despre cooperarea bilaterală, inclusiv în context european și nord-atlantic, transmite marți Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Președintele va avea cu această ocazie întrevederi cu președintele Petr Pavel, cu prim-ministrul Andrej Babiš și cu președinții celor două camere ale Parlamentului.

De asemenea, șeful statului va avea și întâlnire cu membri ai comunității românești.

Agenda discuțiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european și Aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Vor fi abordate, de asemenea, teme de pe agenda europeană și dezvoltarea legăturilor economice și a investițiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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