Nicușor Dan, vizită la Praga pentru întâlniri cu Petr Pavel și Andrej Babiš: Cooperarea româno-cehă la nivel bilateral, european și NATO, pe agendă

Președintele Nicușor Dan va efectua miercuri o vizită oficială la Praga, la invitația președintelui ceh Petr Pavel, cu care va discuta despre cooperarea bilaterală, inclusiv în context european și nord-atlantic, transmite marți Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Președintele va avea cu această ocazie întrevederi cu președintele Petr Pavel, cu prim-ministrul Andrej Babiš și cu președinții celor două camere ale Parlamentului.

De asemenea, șeful statului va avea și întâlnire cu membri ai comunității românești.

Agenda discuțiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european și Aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Vor fi abordate, de asemenea, teme de pe agenda europeană și dezvoltarea legăturilor economice și a investițiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare.