Nikki Haley, o figură influentă în prima administrație Trump, cere Americii să nu fie “arogantă” crezând că nu are nevoie de prieteni: Trebuie să fim prieteni cu aliații noștri

Republicana Nikki Haley, fosta ambasadoare a SUA la NATO în perioada primului mandat al lui Donald Trump, a lansat miercuri un apel către administrația președintelui Trump să nu fie “arogantă” în a considera că nu are nevoie de prieteni și să înceapă să aibă o abordare ca între prieteni cu aliații.

“Cel mai rău lucru pe care îl putem face acum este să ne îndepărtăm de prietenii noștri. America trebuie să fie alături de Israel, Taiwan și Ucraina. Prin urmare, trebuie să fim prieteni ai Ucrainei, nu să o facem să ne ceară ajutorul. Trebuie să începem să fim prieteni cu aliații noștri. O voi spune până când voi fi albastră pe față. America nu poate fi niciodată atât de arogant să credem că nu avem nevoie de prieteni. Și trebuie să fii un prieten pentru a obține un prieten”, a scris Haley, pe X.

The worst thing we can do is walk back from our friends right now.

America needs to stand with Israel, Taiwan and Ukraine.pic.twitter.com/qhx07rzJ9D

