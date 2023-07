Nikolai Denkov îi liniștește pe cetățenii bulgari: ”Bulgaria nu se confruntă cu un risc pentru că facem parte din NATO, iar Rusia nu se va aventura să atace o ţară membră a NATO”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat pentru miercuri, la solicitarea Kievului, o reuniune a Consiliului NATO-Ucraina, anunță DPA, citat de Agerpres.

Reuniunea se va desfășura la nivel de ambasadori și va viza ”consultări asupra celor mai recente evoluţii şi discutarea transportului de cereale ucrainene prin Marea Neagră”, a declarat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a Alianţei, Oana Lungescu.

NEW: NATO-Ukraine Council to meet on Wednesday at Zelenskiy’s request to discuss transport of Ukrainain grain through the Black Sea, per @NATOpress.

Council established at Vilnius summit, held first meeting there. This one will be at ambassador level.https://t.co/KWMh0yEGPp

— Andrew Gray (@andrew_r_gray) July 22, 2023