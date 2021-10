Nobel 2021: Cercetătorii Benjamin List și David W.C. MacMillan au câștigat premiul Nobel pentru chimie datorită dezvoltării „organocatalizei asimetrice”

Un grup de 45 de ţări, printre care și România, Statele Unite, Canada și alte state membre UE, au cerut marţi în faţa Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) ca Rusia să ofere explicaţii după otrăvirea în 2020 a opozantului Aleksei Navalnîi, informează Agerpres.

Moscova are la dispoziţie 10 zile pentru a răspunde la întrebările adresate de ţările respective, în conformitate cu regulile OIAC al cărei sediu se află la Haga.

Pentru experţii occidentali, adversarul Kremlinului a fost victima în august 2020 agentului neurotoxic din epoca sovietică Noviciok. Aleksei Navalnîi a primit îngrijiri medicale în Germania înainte de a fi închis la întoarcerea în Rusia.

Marţi, „45 de state părţi, printre care Marea Britanie, au informat Consiliul Executiv al OIAC că vor pune oficial întrebări Rusiei despre otrăvirea lui Navalnîi în temeiul articolului 9 al Convenţiei. Este esenţial ca Rusia să expună în detaliu măsurile luate pentru a investiga şi a face lumină asupra utilizării unei arme chimice pe teritoriul său”, a anunţat pe Twitter delegaţia britanică.

Today, 45 States Parties, including 🇬🇧, have informed the #OPCW Executive Council that they will formally put questions to Russia about the poisoning of @Navalny, under Article IX of the Convention. Russia has 10 days to answer. Details will appear here: https://t.co/hfvYMeEVwP pic.twitter.com/rhY3rk3HX5

— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) October 5, 2021