Nobel 2021: Economiștii David Card, Joshua D. Angrist și Guido W. Imbens au câștigat Premiul Nobel pentru Economie datorită contribuțiilor lor la economia muncii și analiza relațiilor cauzale

Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde Premiul Sveriges Riksbank în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel pentru anul 2021, jumătate lui David Card „pentru contribuțiile sale empirice la economia muncii”, iar cealaltă jumătate, în comun, lui Joshua D. Angrist și Guido W. Imbens „pentru contribuțiile lor metodologice la analiza relațiilor cauzale”.

Laureații din acest an – David Card, Joshua Angrist și Guido Imbens – ne-au oferit noi informații despre piața muncii și au arătat ce concluzii despre cauză și efect pot fi trase din experimente naturale. Abordarea lor s-a propagat în alte domenii și a revoluționat cercetarea empirică.

Multe dintre marile întrebări din științele sociale se referă la cauză și efect. Cum afectează imigrația salariile și nivelurile de ocupare a forței de muncă? Cum afectează o educație mai aprofundată veniturile viitoare ale unei persoane? Este dificil de răspuns la aceste întrebări, deoarece nu avem nimic care să ne servească drept comparație. Nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi existat mai puțină imigrație sau dacă acea persoană nu ar fi continuat să studieze.

Cu toate acestea, laureații din acest an au demonstrat că este posibil să se răspundă la aceste întrebări și la altele similare folosind experimente naturale. Cheia constă în utilizarea unor situații în care evenimente întâmplătoare sau schimbări de politici au ca rezultat tratarea diferită a unor grupuri de persoane, într-un mod asemănător cu testele clinice din medicină.

Folosind experimente naturale, David Card a analizat efectele pe piața muncii ale salariului minim, ale imigrației și ale educației. Studiile sale de la începutul anilor 1990 au pus în discuție cunoștințele convenționale, conducând la noi analize și la noi perspective. Rezultatele au arătat, printre altele, că majorarea salariului minim nu duce neapărat la reducerea numărului de locuri de muncă. Acum știm că veniturile persoanelor care s-au născut într-o țară pot beneficia de o creștere a imigrației, în timp ce persoanele care au imigrat mai devreme riscă să fie afectate negativ. De asemenea, ne-am dat seama că resursele din școli sunt mult mai importante pentru succesul viitor al elevilor pe piața muncii decât se credea anterior.

Cu toate acestea, datele dintr-un experiment natural sunt dificil de interpretat. De exemplu, prelungirea învățământului obligatoriu cu un an pentru un grup de elevi (dar nu și pentru altul) nu îi va afecta pe toți cei din acel grup în același mod. Unii elevi ar fi continuat să studieze oricum și, pentru aceștia, valoarea educației nu este adesea reprezentativă pentru întregul grup. Așadar, este chiar posibil să se tragă vreo concluzie cu privire la efectul unui an în plus la școală? La mijlocul anilor 1990, Joshua Angrist și Guido Imbens au rezolvat această problemă metodologică, demonstrând cum pot fi trase concluzii precise despre cauză și efect din experimente naturale.