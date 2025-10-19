Connect with us

ROMÂNIA

NoBoCap Community Summit 2025: ICI București, implicat în discuțiile privind armonizarea cerințelor europene pentru dispozitive medicale inteligente

Published

33 minutes ago

on

© ICI București

ICI București a participat la NoBoCap Community Summit 2025, care a avut în vedere crearea unui cadru de dialog pentru a sprijini dezvoltatorii și IMM-urile din domeniul MedTech și AI. Sub tema „Bringing Together Europe to Unlock Medical Device Regulations & the AI Act for Innovators and SMEs in Europe”, summitul a analizat modul în care reglementările europene pot deveni mai accesibile pentru companiile inovatoare.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților de reglementare, clustere și huburi de inovare din întreaga Europă.

Invitat de clusterul ROHEALTH – The Health and Bioeconomy Cluster în calitate de membru al acestei comunități, ICI București a participat la summit, contribuind la discuțiile privind armonizarea cerințelor europene pentru dispozitive medicale inteligente. Prin această participare, institutul își consolidează rolul în rețeaua europeană de inovare în sănătate și sprijină dezvoltarea unor politici care să accelereze adoptarea tehnologiilor emergente în sistemul medical.

NoBoCap (Notified Bodies and Competent Authorities Partnership) este o inițiativă europeană care reunește huburi de inovare, IMM-uri și autorități de reglementare, cu scopul de a sprijini accesul rapid al inovațiilor medicale pe piața europeană. În cadrul acestui proiect, sunt dezvoltate programe de training și certificare destinate specialiștilor din domeniul sănătății digitale, pentru a facilita înțelegerea și aplicarea corectă a reglementărilor europene MDR/IVDR și AI Act. În acest context, cercetători din cadrul ICI București participă activ la sesiunile de formare și procesul de certificare, dobândind competențe esențiale pentru implementarea cadrului legislativ european în proiectele naționale și internaționale.

Evenimentul de anul acesta a fost organizat de consorțiul format din RoHealth, TUDublin, Ghent University, HBio, iVita, AltFactor și EU4HealthSolutions.

Related Topics:

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

COMISIA EUROPEANA

Comisarul european pentru afaceri interne și migrație, vizită oficială la București: Avem multe de învățat de la România, care protejează cu succes frontierele externe și contracarează amenințările hibride din partea Rusiei

Published

42 minutes ago

on

October 19, 2025

By

© European Union, 2025

Comisarul european pentru afaceri interne și migrațiune, Magnus Brunner, se va afla, luni, 20 octombrie, într-o vizită oficială la București, unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și reprezentanți ai comisiilor pentru afaceri europene și apărare din cadrul Camerei Deputaților și Senatului României, informează Comisia Europeană.

Vizita are loc în contextul în care Comisia își intensifică sprijinul prin intermediul strategiei europene de securitate internă, ProtectEU, pentru combaterea traficului de persoane, a criminalității organizate, protecția infrastructurii critice și a dimensiunii online a criminalității.

Comisarul Brunner vizitează România pentru a se implica direct în provocările de securitate cu care se confruntă România. România este un pilon cheie al arhitecturii de securitate europeană.

„Avem multe de învățat de la România, care protejează cu succes frontierele externe și contracarează amenințările hibride din partea Rusiei, inclusiv campaniile de dezinformare și incursiunile cu drone”, a transmis oficialul.

Ca răspuns, Comisia va lansa Scutul european al Democrației anul acesta și Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor anul viitor. Comisia pune la dispoziție încă 250 de milioane de euro pentru drone civile și pentru capabilități de contracarare a dronelor.

Continue Reading

ROMÂNIA

Oana Țoiu participă luni la reuniunea miniștrilor de externe din UE; Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu și relațiile UE cu regiunea Indo-Pacific, pe agendă

Published

5 hours ago

on

October 19, 2025

By

© Ministerul Afacerilor Externe

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va participa luni la reuniunea șefilor diplomațiilor din statele membre ale Uniunii Europene, care se va desfășura la Luxemburg, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

Pe agenda Consiliului Afaceri Externe (CAE) se vor afla subiecte majore de actualitate, între care agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu și relațiile Uniunii Europene cu regiunea Indo-Pacific, a informat MAE.

„La secțiunea Afaceri curente, vor fi abordate evoluțiile recente din Republica Moldova, situația din Georgia și evoluțiile din Sudan. În marja reuniunii CAE, va avea loc și o întâlnire informală pe tema metodelor de lucru, cu scopul de a întări prezența UE în plan global, printr-un proces decizional mai eficient”, a precizat ministerul.

Potrivit sursei citate, șefa diplomației române va participa, de asemenea, la Reuniunea ministerială privind securitatea și conectivitatea interregională, care va avea ca temă principală cooperarea în regiunea Mării Negre.

Continue Reading

ROMÂNIA

România şi Banca Mondială întăresc parteneriatul pentru sănătate: Alexandru Rogobete, discuții la Washington despre reforme, digitalizare şi investiţii în infrastructură

Published

1 day ago

on

October 18, 2025

By

© Alexandru Rogobete/Facebook

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat, sâmbătă, la sediul central al Băncii Mondiale din Washington D.C. la o întâlnire oficială cu vicepreședintele instituției, Antonella Bassani, în cadrul căreia a subliniat importanța colaborării pentru continuarea reformelor din sistemul medical românesc. La discuții a fost prezent și ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook.

Rogobete a mulțumit reprezentanților Băncii Mondiale pentru susținerea oferită României și a punctat prioritățile discutate: reforma mecanismelor de decontare a serviciilor medicale, accelerarea digitalizării sistemului de sănătate şi majorarea investiţiilor în infrastructură pentru a asigura condiţii moderne de tratament şi acces la tehnologie de ultimă generaţie pentru cadrele medicale. Ministrul a evidenţiat, totodată, rolul parteneriatelor public-private ca instrumente pentru implementarea şi eficientizarea proiectelor strategice în sănătate.

O componentă importantă a dialogului a vizat creşterea capacităţii de răspuns a României la urgenţe medicale, inclusiv prin creşterea numărului de paturi ATI complet dotate şi prin integrarea tehnologiilor care îmbunătăţesc siguranţa pacientului, menționează sursa citată.

Rogobete a făcut inventarul proiectelor în curs derulate în parteneriat cu Banca Mondială, precum: Centrul pentru Arşi de la Timişoara, care urmează să fie finalizat la sfârşitul acestui an; Centrul de la Târgu Mureş programat pentru începutul anului viitor; şi Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, estimat a se încheia anul viitor. Ministrul a menționat, de asemenea, planurile pentru construirea unui nou Spital de Arși pentru adulți în București, o investiţie majoră aflată în pregătire.

Rogobete a subliniat în postarea sa pe Facebook convingerea că „parteneriatul strâns dintre România, Banca Mondială și Statele Unite ale Americii este unul strategic și esențial pentru dezvoltarea sistemului nostru de sănătate”, fiind important, în acest context, ca autoritățile să prezinte partenerilor „proiecte reale, nu doar planuri pe hârtie — proiecte care se întâmplă, aici și acum”, a adăugat ministrul Sănătății în încheiere.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
U.E.1 minute ago

UE intenționează să-și consolideze competențele pentru a inspecta navele din „flota fantomă” a Rusiei, inclusiv prin acorduri bilaterale cu statele de pavilion
ROMÂNIA33 minutes ago

NoBoCap Community Summit 2025: ICI București, implicat în discuțiile privind armonizarea cerințelor europene pentru dispozitive medicale inteligente
COMISIA EUROPEANA42 minutes ago

Comisarul european pentru afaceri interne și migrație, vizită oficială la București: Avem multe de învățat de la România, care protejează cu succes frontierele externe și contracarează amenințările hibride din partea Rusiei
SUA1 hour ago

UE pregătește eforturi diplomatice pe lângă Trump pentru ca acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza să nu submineze viitorul unui stat palestinian
ROMÂNIA5 hours ago

Oana Țoiu participă luni la reuniunea miniștrilor de externe din UE; Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu și relațiile UE cu regiunea Indo-Pacific, pe agendă
SUA18 hours ago

SUA și China reiau negocierile comerciale pentru a evita o nouă confruntare tarifară. Trump: Tarifele impuse bunurilor chinezești sunt nesustenabile
ROMÂNIA1 day ago

România şi Banca Mondială întăresc parteneriatul pentru sănătate: Alexandru Rogobete, discuții la Washington despre reforme, digitalizare şi investiţii în infrastructură
ROMÂNIA1 day ago

ICI București, la conferința „Be Inspired. Make Sustainability Happen”, dedicată promovării celor mai recente inițiative și practici de sustenabilitate în mediul de afaceri și tehnologic
U.E.1 day ago

S&P Global retrogradează ratingul de țară al Franței pe fondul instabilității politice
ROMÂNIA1 day ago

EXCLUSIV România “nu a primit până în acest moment” o cerere de survol din partea Rusiei în contextul întâlnirii Putin-Trump la Budapesta

COMISIA EUROPEANA6 days ago

Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
U.E.6 days ago

Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
U.E.2 weeks ago

Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
INTERVIURI2 weeks ago

VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
REPUBLICA MOLDOVA2 weeks ago

Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
COMISIA EUROPEANA3 weeks ago

Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
ROMÂNIA3 weeks ago

Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
ROMÂNIA3 weeks ago

“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI3 weeks ago

Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip

Trending