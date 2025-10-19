ROMÂNIA
NoBoCap Community Summit 2025: ICI București, implicat în discuțiile privind armonizarea cerințelor europene pentru dispozitive medicale inteligente
ICI București a participat la NoBoCap Community Summit 2025, care a avut în vedere crearea unui cadru de dialog pentru a sprijini dezvoltatorii și IMM-urile din domeniul MedTech și AI. Sub tema „Bringing Together Europe to Unlock Medical Device Regulations & the AI Act for Innovators and SMEs in Europe”, summitul a analizat modul în care reglementările europene pot deveni mai accesibile pentru companiile inovatoare.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților de reglementare, clustere și huburi de inovare din întreaga Europă.
Invitat de clusterul ROHEALTH – The Health and Bioeconomy Cluster în calitate de membru al acestei comunități, ICI București a participat la summit, contribuind la discuțiile privind armonizarea cerințelor europene pentru dispozitive medicale inteligente. Prin această participare, institutul își consolidează rolul în rețeaua europeană de inovare în sănătate și sprijină dezvoltarea unor politici care să accelereze adoptarea tehnologiilor emergente în sistemul medical.
NoBoCap (Notified Bodies and Competent Authorities Partnership) este o inițiativă europeană care reunește huburi de inovare, IMM-uri și autorități de reglementare, cu scopul de a sprijini accesul rapid al inovațiilor medicale pe piața europeană. În cadrul acestui proiect, sunt dezvoltate programe de training și certificare destinate specialiștilor din domeniul sănătății digitale, pentru a facilita înțelegerea și aplicarea corectă a reglementărilor europene MDR/IVDR și AI Act. În acest context, cercetători din cadrul ICI București participă activ la sesiunile de formare și procesul de certificare, dobândind competențe esențiale pentru implementarea cadrului legislativ european în proiectele naționale și internaționale.
Evenimentul de anul acesta a fost organizat de consorțiul format din RoHealth, TUDublin, Ghent University, HBio, iVita, AltFactor și EU4HealthSolutions.
Comisarul european pentru afaceri interne și migrație, vizită oficială la București: Avem multe de învățat de la România, care protejează cu succes frontierele externe și contracarează amenințările hibride din partea Rusiei
Comisarul european pentru afaceri interne și migrațiune, Magnus Brunner, se va afla, luni, 20 octombrie, într-o vizită oficială la București, unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și reprezentanți ai comisiilor pentru afaceri europene și apărare din cadrul Camerei Deputaților și Senatului României, informează Comisia Europeană.
Vizita are loc în contextul în care Comisia își intensifică sprijinul prin intermediul strategiei europene de securitate internă, ProtectEU, pentru combaterea traficului de persoane, a criminalității organizate, protecția infrastructurii critice și a dimensiunii online a criminalității.
Comisarul Brunner vizitează România pentru a se implica direct în provocările de securitate cu care se confruntă România. România este un pilon cheie al arhitecturii de securitate europeană.
„Avem multe de învățat de la România, care protejează cu succes frontierele externe și contracarează amenințările hibride din partea Rusiei, inclusiv campaniile de dezinformare și incursiunile cu drone”, a transmis oficialul.
Ca răspuns, Comisia va lansa Scutul european al Democrației anul acesta și Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor anul viitor. Comisia pune la dispoziție încă 250 de milioane de euro pentru drone civile și pentru capabilități de contracarare a dronelor.
Oana Țoiu participă luni la reuniunea miniștrilor de externe din UE; Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu și relațiile UE cu regiunea Indo-Pacific, pe agendă
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va participa luni la reuniunea șefilor diplomațiilor din statele membre ale Uniunii Europene, care se va desfășura la Luxemburg, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.
Pe agenda Consiliului Afaceri Externe (CAE) se vor afla subiecte majore de actualitate, între care agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu și relațiile Uniunii Europene cu regiunea Indo-Pacific, a informat MAE.
„La secțiunea Afaceri curente, vor fi abordate evoluțiile recente din Republica Moldova, situația din Georgia și evoluțiile din Sudan. În marja reuniunii CAE, va avea loc și o întâlnire informală pe tema metodelor de lucru, cu scopul de a întări prezența UE în plan global, printr-un proces decizional mai eficient”, a precizat ministerul.
Potrivit sursei citate, șefa diplomației române va participa, de asemenea, la Reuniunea ministerială privind securitatea și conectivitatea interregională, care va avea ca temă principală cooperarea în regiunea Mării Negre.
România şi Banca Mondială întăresc parteneriatul pentru sănătate: Alexandru Rogobete, discuții la Washington despre reforme, digitalizare şi investiţii în infrastructură
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat, sâmbătă, la sediul central al Băncii Mondiale din Washington D.C. la o întâlnire oficială cu vicepreședintele instituției, Antonella Bassani, în cadrul căreia a subliniat importanța colaborării pentru continuarea reformelor din sistemul medical românesc. La discuții a fost prezent și ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook.
Rogobete a mulțumit reprezentanților Băncii Mondiale pentru susținerea oferită României și a punctat prioritățile discutate: reforma mecanismelor de decontare a serviciilor medicale, accelerarea digitalizării sistemului de sănătate şi majorarea investiţiilor în infrastructură pentru a asigura condiţii moderne de tratament şi acces la tehnologie de ultimă generaţie pentru cadrele medicale. Ministrul a evidenţiat, totodată, rolul parteneriatelor public-private ca instrumente pentru implementarea şi eficientizarea proiectelor strategice în sănătate.
O componentă importantă a dialogului a vizat creşterea capacităţii de răspuns a României la urgenţe medicale, inclusiv prin creşterea numărului de paturi ATI complet dotate şi prin integrarea tehnologiilor care îmbunătăţesc siguranţa pacientului, menționează sursa citată.
Rogobete a făcut inventarul proiectelor în curs derulate în parteneriat cu Banca Mondială, precum: Centrul pentru Arşi de la Timişoara, care urmează să fie finalizat la sfârşitul acestui an; Centrul de la Târgu Mureş programat pentru începutul anului viitor; şi Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, estimat a se încheia anul viitor. Ministrul a menționat, de asemenea, planurile pentru construirea unui nou Spital de Arși pentru adulți în București, o investiţie majoră aflată în pregătire.
Rogobete a subliniat în postarea sa pe Facebook convingerea că „parteneriatul strâns dintre România, Banca Mondială și Statele Unite ale Americii este unul strategic și esențial pentru dezvoltarea sistemului nostru de sănătate”, fiind important, în acest context, ca autoritățile să prezinte partenerilor „proiecte reale, nu doar planuri pe hârtie — proiecte care se întâmplă, aici și acum”, a adăugat ministrul Sănătății în încheiere.
