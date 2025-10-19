NoBoCap Community Summit 2025: ICI București, implicat în discuțiile privind armonizarea cerințelor europene pentru dispozitive medicale inteligente

ICI București a participat la NoBoCap Community Summit 2025, care a avut în vedere crearea unui cadru de dialog pentru a sprijini dezvoltatorii și IMM-urile din domeniul MedTech și AI. Sub tema „Bringing Together Europe to Unlock Medical Device Regulations & the AI Act for Innovators and SMEs in Europe”, summitul a analizat modul în care reglementările europene pot deveni mai accesibile pentru companiile inovatoare.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților de reglementare, clustere și huburi de inovare din întreaga Europă.

Invitat de clusterul ROHEALTH – The Health and Bioeconomy Cluster în calitate de membru al acestei comunități, ICI București a participat la summit, contribuind la discuțiile privind armonizarea cerințelor europene pentru dispozitive medicale inteligente. Prin această participare, institutul își consolidează rolul în rețeaua europeană de inovare în sănătate și sprijină dezvoltarea unor politici care să accelereze adoptarea tehnologiilor emergente în sistemul medical.

NoBoCap (Notified Bodies and Competent Authorities Partnership) este o inițiativă europeană care reunește huburi de inovare, IMM-uri și autorități de reglementare, cu scopul de a sprijini accesul rapid al inovațiilor medicale pe piața europeană. În cadrul acestui proiect, sunt dezvoltate programe de training și certificare destinate specialiștilor din domeniul sănătății digitale, pentru a facilita înțelegerea și aplicarea corectă a reglementărilor europene MDR/IVDR și AI Act. În acest context, cercetători din cadrul ICI București participă activ la sesiunile de formare și procesul de certificare, dobândind competențe esențiale pentru implementarea cadrului legislativ european în proiectele naționale și internaționale.

Evenimentul de anul acesta a fost organizat de consorțiul format din RoHealth, TUDublin, Ghent University, HBio, iVita, AltFactor și EU4HealthSolutions.