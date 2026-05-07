Noi atacuri ale administrației Trump la adresa Europei: Bătrânul continent este descris în noua strategie de combatere a terorismului drept „incubator al amenințărilor teroriste” 

Administrația Trump a acuzat Europa că ar fi un „incubator al amenințărilor teroriste” alimentat de migrația în masă, într-o nouă strategie antiteroristă prezentată miercuri care riscă să augmenteze și mai mult prăpastia din relația transatlantică.

Strategia se concentrează, de asemenea, pe eradicarea „extremiștilor violenți de stânga”, inclusiv a grupurilor „radicale pro-transgender”, pe măsură ce administrația conservatoare a lui Trump își intensifică atacurile politice asupra oponenților, informează Euronews și The Guardian.

De asemenea, plasează cartelurile de droguri din America în centrul eforturilor de combatere a terorismului.

Însă unele dintre cele mai dure formulări sunt rezervate Europei, unde se află numeroși aliați ai Statelor Unite, care vor fi îngrijorați să vadă că bătrânul continent este din nou ținta atacurilor administrației Trump.

„Este evident pentru toată lumea că grupurile ostile bine organizate exploatează frontierele deschise și idealurile globaliste asociate acestora. Cu cât aceste culturi străine se extind mai mult și cu cât politicile europene actuale se mențin mai mult timp, cu atât terorismul devine mai inevitabil. În calitate de leagăn al culturii și valorilor occidentale, Europa trebuie să acționeze acum și să pună capăt declinului său intenționat”, este precizat în strategie.

Noile critici la adresa Europei vin la doar câteva luni după ce în noua strategie de securitate națională a lui Trump este menționat că Europa se confruntă cu „dispariția civilizației” din cauza imigrației.

Trump a criticat recent și aliații europeni din NATO pentru că nu l-au ajutat în războiul său împotriva Iranului.

Administrația Trump a întreprins acțiuni decisive pentru a remodela regiunea emisferei occidentale prin înlăturarea lui Nicolás Maduro din funcția de președinte al Venezuelei, zeci de atacuri militare americane asupra unor nave suspectate de trafic de droguri operate de carteluri și noi presiuni asupra guvernului comunist din Cuba.

Campania administrației de a distruge nave suspectate de trafic de droguri în apele latino-americane continuă de la începutul lunii septembrie și a dus la moartea a cel puțin 191 de persoane în total.

În același timp, Trump a încercat să facă presiuni asupra liderilor regionali pentru a colabora mai strâns cu SUA în vederea combaterii cartelurilor și a întreprinderii de acțiuni militare împotriva traficanților de droguri și a bandelor transnaționale care, potrivit acestuia, reprezintă o „amenințare inacceptabilă” la adresa securității naționale a emisferei.

Grupurile de stânga reprezintă o preocupare majoră pentru administrația președintelui republican.

Strategia menționează inclusiv uciderea lui Charlie Kirk – aliat al lui Trump și influencer conservator – „de către un radical care susținea ideologii transgender extreme”.

Strategia afirmă că eforturile SUA în materie de combatere a terorismului vor „acorda prioritate identificării și neutralizării rapide a grupurilor politice seculare violente a căror ideologie este antiamericană, radical pro-transgender și anarhistă”.

De la revenirea sa la putere anul trecut, Trump a demonizat orice recunoaștere a diversității de gen și a persoanelor transgender.