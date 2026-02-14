“Noi câștigăm, ei pierd” în cazul unei invazii a Rusiei în Polonia, răspunde Sikorski la München, cerând un loc al Europei la negocierile de pace pentru Ucraina: Încheierea războiului ține de “cine va ceda primul”

Corespondență din München

Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat sâmbătă, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, că Europa ar trebui să aibă un loc la masa negocierilor de pace privind Ucraina, argumentând că statele europene suportă în prezent cea mai mare parte a poverii războiului și a sprijinului acordat Kievului.

Oficialul polonez a subliniat că miza conflictului depășește granițele Ucrainei și privește direct securitatea și poziția Europei în arhitectura globală de putere.

„A fost firesc ca SUA să fie în fruntea acestor negocieri, atunci când SUA furnizau cea mai mare parte a asistenței militare, iar SUA au fost, de asemenea, curajoase și eficiente în utilizarea informațiilor strategice pentru a priva Rusia de casus belli în zilele dinaintea războiului și în primele zile ale războiului. Dar aș vrea, în special pentru oaspeții noștri americani, să știe – pentru că acest lucru nu este pe deplin prezent în spațiul informațional american – că acum noi plătim pentru acest război. Cheltuielile americane pentru război anul trecut au fost aproape de zero. Noi cumpărăm arme americane pentru a fi livrate Ucrainei. Nu există niciun pachet în Congresul SUA și nici măcar perspectiva unui astfel de pachet. Dacă noi plătim, dacă acest război ne afectează securitatea, nu doar pe cea a Ucrainei, atunci merităm un loc la masă, pentru că rezultatul acestui război ne va afecta”, a declarat el, în cadrul unui panel cu omologul ucrainean și cu președintele Lituaniei, deschis printr-un discurs al ministrului german al apărării.

Șeful diplomației poloneze a afirmat că războiul din Ucraina este tot mai mult o confruntare a rezistenței, în care se va vedea „cine va ceda primul”, în condițiile în care Rusia pare hotărâtă să testeze determinarea poporului ucrainean, iar economia rusă se confruntă cu presiuni tot mai mari.

„Putin spune că vrea pace și, într-un anumit sens… orice dictator și orice cuceritor vrea pace: dacă renunți și capitulezi, vei avea pace. Dar întrebarea este în ce condiții Rusia poate tolera ucrainitatea ca pe o versiune provincială a folclorului rusesc, însă Rusia nu poate tolera Ucraina, sau cel puțin Putin nu poate, ca națiune cu propria identitate, propria istorie, propriile interese, inclusiv interese de securitate, și propria dorință de a se integra în alte organizații decât cele ale Rusiei. Întrebarea în acest război este, cine va ceda primul? Iar ucrainenii arată că nu cedează pe linia frontului. Avansurile rusești sunt minuscule, iar istoria ne învață că bombardarea populațiilor nu funcționează. Luftwaffe nu a frânt spiritul Londrei, Royal Air Force nu a frânt voința de luptă a poporului german. De fapt, acestea se întăresc. Așadar, adevărata întrebare este când va rămâne Putin fără resurse pentru a duce acest război, iar fisurile încep să apară în economia rusă”, a detaliat ministrul polonez de externe.

La München, el a avut întrevederi cu secretarul de stat al SUA Marco Rubio, cu subsecretarul de război al Pentagonului Elbridge Colby și cu miniștrii de externe din principalele cinci țări europene – Germania, Franța, Italia, Spania – alături de care Polonia compune formatul “E5”.

Sikorski a revenit asupra argumentului privind participarea Europei la negocieri, subliniind că miza este „incredibil de mare”, nu doar pentru Ucraina sau pentru flancul estic al continentului, ci pentru echilibrul global de putere.

„Este vorba despre locul Europei în viitor și despre distribuția puterii în lume sau, cu alte cuvinte, cine va fi al treilea pilon – China, Statele Unite și Rusia, fie Uniunea Europeană. Nu mă întrebați pe mine ce aș prefera”, a afirmat șeful diplomației de la Varșovia.

În final, întrebat care ar fi reacția Poloniei în cazul unei invazii ruse pe teritoriul său, ministrul polonez a invocat mecanismele NATO și a transmis un mesaj fără echivoc.

„Dacă vor trece granița și vor începe să ucidă cetățeni NATO, cetățeni polonezi, ne-am aștepta ca Consiliul Nord-Atlantic să se întrunească și să activeze planul de contingență, iar după aceea planul este foarte simplu: noi câștigăm, ei pierd”, a conchis el.