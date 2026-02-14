INTERNAȚIONAL
“Noi câștigăm, ei pierd” în cazul unei invazii a Rusiei în Polonia, răspunde Sikorski la München, cerând un loc al Europei la negocierile de pace pentru Ucraina: Încheierea războiului ține de “cine va ceda primul”
Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat sâmbătă, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, că Europa ar trebui să aibă un loc la masa negocierilor de pace privind Ucraina, argumentând că statele europene suportă în prezent cea mai mare parte a poverii războiului și a sprijinului acordat Kievului.
Oficialul polonez a subliniat că miza conflictului depășește granițele Ucrainei și privește direct securitatea și poziția Europei în arhitectura globală de putere.
„A fost firesc ca SUA să fie în fruntea acestor negocieri, atunci când SUA furnizau cea mai mare parte a asistenței militare, iar SUA au fost, de asemenea, curajoase și eficiente în utilizarea informațiilor strategice pentru a priva Rusia de casus belli în zilele dinaintea războiului și în primele zile ale războiului. Dar aș vrea, în special pentru oaspeții noștri americani, să știe – pentru că acest lucru nu este pe deplin prezent în spațiul informațional american – că acum noi plătim pentru acest război. Cheltuielile americane pentru război anul trecut au fost aproape de zero. Noi cumpărăm arme americane pentru a fi livrate Ucrainei. Nu există niciun pachet în Congresul SUA și nici măcar perspectiva unui astfel de pachet. Dacă noi plătim, dacă acest război ne afectează securitatea, nu doar pe cea a Ucrainei, atunci merităm un loc la masă, pentru că rezultatul acestui război ne va afecta”, a declarat el, în cadrul unui panel cu omologul ucrainean și cu președintele Lituaniei, deschis printr-un discurs al ministrului german al apărării.
Șeful diplomației poloneze a afirmat că războiul din Ucraina este tot mai mult o confruntare a rezistenței, în care se va vedea „cine va ceda primul”, în condițiile în care Rusia pare hotărâtă să testeze determinarea poporului ucrainean, iar economia rusă se confruntă cu presiuni tot mai mari.
„Putin spune că vrea pace și, într-un anumit sens… orice dictator și orice cuceritor vrea pace: dacă renunți și capitulezi, vei avea pace. Dar întrebarea este în ce condiții Rusia poate tolera ucrainitatea ca pe o versiune provincială a folclorului rusesc, însă Rusia nu poate tolera Ucraina, sau cel puțin Putin nu poate, ca națiune cu propria identitate, propria istorie, propriile interese, inclusiv interese de securitate, și propria dorință de a se integra în alte organizații decât cele ale Rusiei. Întrebarea în acest război este, cine va ceda primul? Iar ucrainenii arată că nu cedează pe linia frontului. Avansurile rusești sunt minuscule, iar istoria ne învață că bombardarea populațiilor nu funcționează. Luftwaffe nu a frânt spiritul Londrei, Royal Air Force nu a frânt voința de luptă a poporului german. De fapt, acestea se întăresc. Așadar, adevărata întrebare este când va rămâne Putin fără resurse pentru a duce acest război, iar fisurile încep să apară în economia rusă”, a detaliat ministrul polonez de externe.
La München, el a avut întrevederi cu secretarul de stat al SUA Marco Rubio, cu subsecretarul de război al Pentagonului Elbridge Colby și cu miniștrii de externe din principalele cinci țări europene – Germania, Franța, Italia, Spania – alături de care Polonia compune formatul “E5”.
Sikorski a revenit asupra argumentului privind participarea Europei la negocieri, subliniind că miza este „incredibil de mare”, nu doar pentru Ucraina sau pentru flancul estic al continentului, ci pentru echilibrul global de putere.
„Este vorba despre locul Europei în viitor și despre distribuția puterii în lume sau, cu alte cuvinte, cine va fi al treilea pilon – China, Statele Unite și Rusia, fie Uniunea Europeană. Nu mă întrebați pe mine ce aș prefera”, a afirmat șeful diplomației de la Varșovia.
În final, întrebat care ar fi reacția Poloniei în cazul unei invazii ruse pe teritoriul său, ministrul polonez a invocat mecanismele NATO și a transmis un mesaj fără echivoc.
„Dacă vor trece granița și vor începe să ucidă cetățeni NATO, cetățeni polonezi, ne-am aștepta ca Consiliul Nord-Atlantic să se întrunească și să activeze planul de contingență, iar după aceea planul este foarte simplu: noi câștigăm, ei pierd”, a conchis el.
România achiziționează Portul Giurgiulești din Republica Moldova, cu miză strategică la Dunăre și Marea Neagră și în reconstrucția Ucrainei
Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
BERD a semnat, la 31 decembrie 2025, Acordul de Cumpărare de Acțiuni pentru vânzarea a 100% din acțiunile sale deținute de ICS Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiulești, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. Tranzacția a fost aprobată de acționarii Portului Constanța la 12 februarie 2026.
Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea de lungă durată a Portului Internațional Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării. Se au în vedere investiții importante, pe termen lung, pentru creșterea capacității portului, îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii, precum pentru consolidarea importanței sale strategice în zonă.
Investiția va contribui, de asemenea, la dezvoltarea capacităților maritime și la consolidarea rolului Portului Constanța în regiunea Mării Negre, mai ales în actualul context geopolitic, cu obiectivul de a fi transformat într-un hub regional care să asigure interconectarea dintre Uniunea Europeană și regiunile învecinate.
Totodată, această tranzacție oferă pârghii suplimentare operatorilor din România și Republica Moldova pentru sprijinirea procesului de reconstrucție viitoare a Ucrainei.
Tranzacția contribuie la consolidarea Parteneriatul strategic dintre România și Republica Moldova, stimulând relațiile economice și comerciale dintre cele două state. În calitate de principal port al Republicii Moldova, Portul Internațional Giurgiulești gestionează peste 70% din importurile și exporturile realizate pe cale navigabilă, asigurând lanțurile de aprovizionare ale Republicii Moldova pentru multiple tipuri de mărfuri.
Portul Internațional Giurgiulești, situat la gurile Dunării, la doar câțiva kilometri de granița cu România și în apropierea graniței cu Ucraina, poate primi atât nave fluviale, cât și maritime. Infrastructura portuară include un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un parc de afaceri.
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a depus, pe 24 aprilie 2025, prima ofertă în cadrul licitației organizate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), acționarul majoritar al ICS Danube Logistics.
Meloni anunță că Italia va participa la Consiliul Păcii în calitate de observator, după o invitație din partea SUA
Italia intenționează să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui Donald Trump ca țară observatoare, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, cu prilejul unei vizite în capitala etiopiană Addis Abeba, relatează dpa, potrivit Agerpres.
Lidera italiană a declarat anterior că Italia nu poate deveni membră a acestui organism din motive constituționale.
Meloni, care este percepută ca având relații bune cu Trump, a declarat că Washingtonul a invitat acum Italia să se alăture ca țară observatoare, ceea ce ea a descris drept “o soluție bună”.
Având în vedere toată munca necesară pentru a stabiliza situația în Orientul Mijlociu, o prezență italiană și europeană este importantă, a subliniat ea.
Italia a refuzat inițial participarea la acest format, invocând un „obstacol constituțional insurmontabil”. Constituția Italiei nu permite aderarea la o organizație condusă de un singur lider, a subliniat ministrul de externe Antonio Tajani, în timp ce premierul Giorgia Meloni s-a întâlnit la Milano cu vicepreședintele american J.D. Vance în marja ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Cortina d’Ampezzo.
Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.
Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.
Șeful statului român Nicușor Dan a declanșat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Consiliului pentru Pace în Gaza, unde România a fost invitată să se alăture de președintele american Donald Trump. În același timp, Nicușor Dan a salutat inițiativa omologului american.
Ulterior, Nicușor Dan a anunțat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, subliniind că autoritățile române analizează în acest moment condițiile în care țara noastră ar putea lua parte la eveniment.
“Suntem încă în discuții cu partea americană și obiectul discuției este care poate să fie statutul unei țări care în momentul acesta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Adică, care este formatul discuției și eventualii observatori care este rolul lor în această ședință? În funcție de răspunsul părții americane, decidem dacă să mergem sau să nu mergem”, a explicat președintele și joi, 12 februarie, înaintea participării la reuniunea informală a Consiliului European care are loc în Belgia, la Castelul din Alden Biesen.
Călăreții fără Coif
Dan Cărbunaru
Coiful de la Coțofenești simboliza jumătate din istoria de 5.000 de ani invocată de Marco Rubio în deschiderea discursului său de la #MSC2026. Europa ar putea păți precum muzeul Drents, dacă nu își păzește moștenirea. Nu ai cum continua istoria dacă nu o cunoști, respecți, aperi.
Planul de apărare a eșuat în orășelul olandez pentru că breșele exploatate de atacatori, deși erau ușor de intuit, au fost tratate superficial. Așa cum încă superficial sunt tratate vulnerabilitățile de azi și de mâine ale muzeului Europa.
Aliații americani de ani de zile avertizează pe mai multe voci, pe tonuri diferite: întăriți-vă paza! De la Sud și Est de tot atâta vreme bubuie avertismentele și agresiunile: întăriți-vă paza! În societățile noastre se instalează tot mai intens otrava războiului cognitiv: întăriți-vă sistemul imunitar.
Aflăm, azi, de la președintele Finlandei, care ”umblă teleleu” prin Bavaria, că Finlanda apără flancul estic, alături de armatele unor țări dintr-o listă fără România. Poate îi dă o replică ministra de Externe, pe model Davos.
Muzeul România din rețeaua europeană rămâne printre primele fără exponate, în acest ritm.
