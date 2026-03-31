„Noi dovezi aduse de jurnaliștii de investigație scot la iveală că Ungaria și Slovacia au acționat în interesul Kremlinului”, acuză ministrul de Externe al Estoniei: Subminează securitatea noastră

Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, semnalează că relațiile strânse dintre omologul său ungar Péter Szijjártó și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, „subminează securitatea noastră, unitatea UE și măsurile pe care le luăm pentru a trage Rusia la răspundere pentru agresiunea sa.”

Acesta a reacționat pe rețeaua de socializare X la investigația unor jurnaliști independenți care scot la „iveală o coordonare directă între ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, și omologul său rus, Serghei Lavrov, demonstrând modul în care Ungaria și Slovacia au acționat în interesul Kremlinului.”

New evidence from investigative journalists exposes direct coordination between Hungary’s FM Péter Szijjártó and Russia’s Sergey Lavrov, showing how Hungary and Slovakia have been acting on the Kremlin’s behalf. This undermines our security, EU unity, and the steps we are taking… https://t.co/PzTJsHQrM5 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) March 31, 2026

Investigația, publicată de un consorțiu din care face parte VSquare, arată cum Ungaria a colaborat cu Rusia pentru a scoate de pe lista sancțiunilor europene oligarhi, companii sau bănci.

VSquare este o publicație regională independentă, axată pe dezvăluirea actelor de corupție, dezinformare și amenințări la adresa statului, cu precădere din țările care fac parte din Grupul de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Slovacia și Cehia).

Ministrul de Externe al Estoniei a distribuit ulterior convorbirile telefonice dintre omologii ungar și rus, publicate de Nexta, una dintre cele mai influente instituții media independente din Belarus și un critic vocal al regimului Lukașenko, care dezvăluie cum Szijjártó îi spune lui Lavrov că este întotdeauna la dispoziția sa.

“I’m always at your service”: leaked calls between Lavrov and Hungary’s FM Recordings of conversations between Sergey Lavrov and Péter Szijjártó suggest the Hungarian minister was willing to advance Moscow’s interests within the EU. In one call, Lavrov asks for sanctions on… pic.twitter.com/ShNgsZDwun — NEXTA (@nexta_tv) March 31, 2026

„<<Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră>>: convorbiri telefonice scurse în presă între Lavrov și ministrul de externe al Ungariei. Înregistrările convorbirilor dintre Serghei Lavrov și Péter Szijjártó sugerează că ministrul ungar era dispus să promoveze interesele Moscovei în cadrul UE. Într-o convorbire, Lavrov cere ridicarea sancțiunilor împotriva surorii oligarhului Alisher Usmanov — Szijjártó răspunde că Ungaria, împreună cu Slovacia, pregătește deja o propunere. Ulterior, ea a fost eliminată de pe lista sancțiunilor UE. Înainte de a încheia convorbirea, Szijjártó a menționat, de asemenea, vizita la noul sediu al Gazprom și a adăugat: <<Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră>> Potrivit oficialilor serviciilor de informații europene, tonul schimburilor de replici seamănă mai degrabă cu cel dintre un „coordonator și o sursă” decât cu cel dintre doi oficiali egali. Au existat, de asemenea, informații anterioare conform cărora Ungaria a împărtășit Moscovei detalii despre discuțiile închise ale UE”, arată Nexta într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Washington Post a acuzat săptămâna trecută că guvernul lui Orban a menținut contacte strânse cu Moscova pe toată durata războiului din Ucraina, iar ministrul de externe Peter Szijjarto a profitat de pauzele din cadrul reuniunilor cu alte țări membre pentru a-l informa pe omologul său rus, Serghei Lavrov.

Ministrul ungar de Externe a recunoscut acest lucru și s-a ascuns în spatele interesului național și diplomației pentru a-și motiva contactele repetate cu omologul rus.

Îngrijorările legate de faptul că Ungaria ar trimite informații direct la Moscova au stat la baza apariției unor formate de discuții restrânse cu lideri care împărtășesc aceeași viziune, în locul organizării de reuniuni cu toți cei 27 de membri ai UE, a declarat unul dintre oficialii guvernamentali europeni, căruia, la fel ca și altora menționați în acest articol, i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre chestiuni sensibile, potrivit Politico Europe.

„În general, statele membre mai puțin loiale sunt principalul motiv pentru care cea mai mare parte a diplomației europene relevante se desfășoară acum în diferite formate mai mici — E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF etc.”, a spus oficialul.

Fostul ministru de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, care a participat frecvent la reuniunile Consiliului la care era prezent Szijjártó, a declarat pentru POLITICO că a fost avertizat încă din 2024 că partea maghiară ar putea transmite informații Rusiei și că el și omologii săi au limitat informațiile pe care le împărtășeau atunci când el era prezent.

Dezvăluirile făcute de publicația americană vin pe fondul desfășurării campaniei pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie.

Potrivit Politico Europe, diferența dintre partidul lui Orban – Fidesz – și cel al reprezentantului opoziției, Péter Magyar, – Tisza – este de aproape 10 puncte procentuale.