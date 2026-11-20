Noile norme europene privind creditele de consum se aplică începând de vineri, 20 noiembrie 2026, extinzând protecția consumatorilor la împrumuturi de până la 100.000 de euro și la serviciile de tip „cumpără acum, plătește mai târziu”. Acestea prevăd cerințe mai stricte pentru evaluarea capacității de rambursare, publicitate mai transparentă și sprijin pentru persoanele care întâmpină dificultăți financiare.

Măsurile sunt prevăzute de Directiva (UE) 2023/2225 privind contractele de credit pentru consumatori, adoptată de Parlamentul European și Consiliu în 2023, care înlocuiește cadrul legislativ din 2008.

Domeniul de aplicare este extins și la creditele de valoare mică, sub vechiul prag de 200 de euro, precum și la anumite credite fără dobândă. Creditele ipotecare, anumite împrumuturi acordate de angajatori salariaților și contractele de închiriere sau leasing fără obligația de cumpărare nu intră în acest cadru.

Înaintea semnării contractului, creditorii trebuie să ofere gratuit informații standardizate, care să permită compararea ofertelor. Acestea includ dobânda, comisioanele, valoarea creditului, dobânda anuală efectivă (DAE) și, după caz, durata contractului, suma totală de plată și valoarea ratelor.

Creditorii trebuie, de asemenea, să evalueze capacitatea consumatorului de a rambursa împrumutul în mod sustenabil, pentru a preveni supraîndatorarea. Atunci când evaluarea implică prelucrarea automată a datelor personale, consumatorul are dreptul să solicite intervenția unei persoane pentru revizuirea evaluării.

Consumatorii beneficiază de dreptul de retragere din contract în termen de 14 zile, fără să fie obligați să își motiveze decizia, precum și de dreptul de rambursare anticipată. Aceste drepturi existau și în cadrul anterior, însă noua directivă extinde categoriile de credite pentru care se aplică protecția.

Publicitatea pentru credite trebuie să fie clară și să includă vizibil informațiile standard, alături de un avertisment precum „Atenție! Împrumutul de bani costă bani”. Practicile comerciale înșelătoare și condiționarea acordării creditului de cumpărarea altor produse sunt, în principiu, interzise, cu excepțiile prevăzute de directivă.

Statele membre trebuie să introducă măsuri pentru prevenirea unor dobânzi, DAE și costuri totale excesiv de ridicate. Directiva nu stabilește un plafon numeric unic pentru întreaga UE.

Totodată, trebuie să fie disponibile servicii independente de consiliere pentru persoanele care întâmpină dificultăți în achitarea datoriilor. Creditorii trebuie să îndrume consumatorii aflați în dificultate către aceste servicii și să aplice, după caz, măsuri rezonabile de restructurare înainte de executarea silită.

Noile norme prevăd și protecție împotriva discriminării pe criterii precum cetățenia, reședința, sexul sau rasa, fără a elimina obligația evaluării capacității de rambursare.

Pentru persoanele care au supraviețuit cancerului, directiva introduce protecții în accesul la asigurările asociate creditelor. Datele privind diagnosticul oncologic nu mai pot fi utilizate după un termen stabilit de fiecare stat membru, care nu poate depăși 15 ani de la încheierea tratamentului.

Statele membre trebuiau să adopte măsurile de transpunere până la 20 noiembrie 2025 și să le aplice de la 20 noiembrie 2026. În general, contractele aflate deja în derulare rămân supuse normelor anterioare până la încetarea lor, cu anumite excepții pentru creditele pe durată nedeterminată.