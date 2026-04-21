Noi tehnici genomice: Consiliul UE adoptă noi norme pentru a stimula sistemele alimentare durabile și competitive ale UE

Consiliul a adoptat noi norme privind tehnicile genomice (NTG), stabilind un cadru pentru sprijinirea unui sector agroalimentar al UE mai competitiv și mai durabil, informează un comunicat oficial.

Regulamentul este conceput pentru a spori securitatea alimentară, a reduce dependențele externe și a asigura condiții de concurență echitabile pentru operatorii europeni, menținând în același timp standarde ridicate pentru sănătatea umană și animală și protecția mediului. Regulamentul sprijină și obiectivele de durabilitate ale UE, permițând dezvoltarea unor culturi mai reziliente și mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.

„Fermierii noștri au nevoie de soluții practice pentru a se adapta la schimbările climatice și pentru a rămâne competitivi. Aceste noi norme le oferă acces la inovare, asigurând în același timp claritate, echitate și standarde ridicate în întreaga UE”, a transmis Maria Panaiotou, ministra cipriotă a agriculturii, dezvoltării rurale și mediului.

NTG-urile sunt tehnici moderne care aduc modificări precise, limitate la o anumită porțiune a ADN-ului plantelor pentru a dezvolta mai rapid soiuri îmbunătățite, inclusiv soiuri mai capabile să facă față secetei, inundațiilor și altor provocări legate de climă.

Categoria 1 (NTG-1):

Plante considerate echivalente cu soiurile convenționale. Autoritățile naționale le vor verifica statutul, dar descendenții lor nu vor necesita verificări suplimentare.Plantele și produsele NTG-1 nu vor fi etichetate, cu excepția semințelor și a altor materiale de reproducere, ceea ce le va permite operatorilor să mențină lanțuri de aprovizionare fără NTG dacă doresc acest lucru.Anumite trăsături, inclusiv toleranța la erbicide și producerea de substanțe insecticide cunoscute, sunt excluse din această categorie.

Categoria 2 (NTG-2):

Plante cu modificări genetice mai complexe. Acestea continuă să facă obiectul legislației UE existente privind OMG-urile, inclusiv autorizarea, trasabilitatea și etichetarea obligatorie. Statele membre pot opta să nu cultive plante NTG-2 și pot introduce măsuri de coexistență pentru a preveni prezența accidentală în alte produse.

Abordarea preocupărilor legate de proprietatea intelectuală

Normele în materie de brevete continuă să fie reglementate de Directiva UE privind biotehnologiile, însă regulamentul introduce noi măsuri de transparență. Dezvoltatorii de plante NGT-1 trebuie să transmită informații privind brevetele relevante într-o bază de date publică și pot indica în mod voluntar intențiile de acordare a licențelor în condiții echitabile.

Va fi creat un grup de experți pentru a studia impactul brevetelor asupra plantelor NTG. În termen de un an de la intrarea în vigoare a regulamentului, Comisia va publica un studiu privind efectele brevetării asupra inovării, disponibilității semințelor și competitivității sectorului și va propune acțiuni ulterioare, dacă este necesar.

Textul va trebui acum să fie adoptat în mod formal de Parlamentul European. Odată adoptat, regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al UE. Majoritatea dispozițiilor se vor aplica după o perioadă de tranziție de 24 de luni, acordându-se astfel timp pentru adoptarea normelor de punere în aplicare. Se preconizează că noul cadru se va aplica de la jumătatea anului 2028.