Noi tensiuni între Ungaria și Ucraina. Budapesta refuză să facă parte din inițiativa „Carpathian 8”

Relația dintre Ungaria și Ucraina a devenit din nou una tensionată după ce Budapesta a acuzat Kievul că a inclus-o într-un forum de dezvoltare regională fără consimțământul său, informează Euronews.

Prim-ministrul maghiar Péter Magyar a intrat în conflict cu ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, pe platforma X în cursul nopții, insistând că Ungaria nu a fost niciodată de acord să adere la „Carpathian 8” (C8).

Zelenski a lansat inițiativa C8 vinerea trecută pentru a stimula investițiile regionale, menționând Ungaria printre membrii săi. Însă Budapesta a negat luni orice implicare, afirmând că a respins invitația de aderare.

Într-o postare pe rețelele sociale, Sybiha l-a acuzat pe Magyar că urmează exemplul lui Viktor Orbán în ceea ce privește politica față de Ucraina. Orbán, care a condus Ungaria timp de 16 ani până la începutul acestui an, a dus o campanie virulentă împotriva Ucrainei, prezentând Kievul ca o amenințare pentru Europa.

„Ceea ce am auzit în ultima vreme de la Budapesta ne lasă perplecși. Se pare că, deși Viktor Orbán nu mai este la putere, politicile sale de obstrucționism și izolaționism continuă să prospere”, a scris Sybiha pe X, adăugând că remarca lui Magyar a fost inutil de conflictuală.

We are surprised by the Hungarian Prime Minister’s unnecessarily confrontational statements toward Ukraine. The Carpathian Integration Initiative is aimed at the development of our entire region, contributing to prosperity, interconnectivity, and mutually beneficial projects… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 21, 2026

„În ciuda acestor declarații, reiterăm în continuare disponibilitatea și deschiderea Ucrainei de a dezvolta o cooperare bilaterală reciproc avantajoasă, pragmatică și respectuoasă cu Ungaria”, a arătat ministrul ucrainean de Externe.

Magyar a răspuns printr-un comentariu, reiterând faptul că Ungaria a fost adăugată pe lista C8 fără consimțământul său.

„Vă ajut. A afirma că o țară suverană este membră a unei cooperări internaționale (Integrarea Carpaților) fără consultarea prealabilă sau consimțământul țării în cauză este complet inacceptabil”, a replicat Magyar.

I am helping you. To claim that a sovereign country is a member of an international cooperation (Carpathian Integration) without prior consultation or consent of the country concerned is completey unacxeptable. Just to give you an example: Hi, we have formed a football team in… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) September 21, 2026