Noile prevederi pentru modernizarea Politicii de Coeziune aduc flexibilitate crescută, stimulente financiare și condiții de cofinanțare mai avantajoase pentru investiții în prioritățile strategice ale UE

Consiliul Uniunii Europene a adoptat joi, în contextul revizuirii la jumătatea perioadei a politicii de coeziune, modificări legislative care permit statelor membre să direcționeze fondurile europene către noile priorități strategice ale Uniunii, precum apărarea și securitatea, competitivitatea și decarbonizarea, locuințele accesibile, gestionarea resurselor de apă și provocările regiunilor de la frontiera estică a blocului.

„Uniunea Europeană trebuie să fie mai bine pregătită pentru provocările de mâine. Legislația adoptată astăzi va permite statelor membre să cheltuiască fonduri de coeziune pe apărare, securitate și pregătire civilă, pentru a răspunde mai bine provocărilor actuale și viitoare. Este un pas important către o Uniune Europeană care își asumă propria securitate”, a declarat Marie Bjerre, ministrul afacerilor europene din Danemarca.

Modificările vizează regulamentele privind Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de Coeziune, Fondul pentru o Tranziție Justă (JTF) și Fondul Social European Plus (FSE+). Noile prevederi introduc mai multă flexibilitate, stimulente financiare și condiții de cofinanțare mai avantajoase pentru proiectele aliniate la aceste priorități.

Statele membre și regiunile care vor investi cel puțin 15% din fonduri pentru noile domenii vor beneficia de prefinanțări mai mari, de până la 20%, și de o extindere a eligibilității până la 31 decembrie 2030, pentru a accelera lansarea și implementarea proiectelor. Programele care vor realoca cel puțin 10% din buget către aceste priorități vor primi prefinanțări suplimentare. De asemenea, fondurile reprogramate vor beneficia de rate de cofinanțare europeană mai mari cu 10 puncte procentuale, reducând astfel contribuția necesară din bugetele naționale. Condiții și mai favorabile sunt prevăzute pentru regiunile UE de la granița cu Rusia și Belarus, puternic afectate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Regulamentele vor fi publicate în Jurnalul Oficial al UE în zilele următoare și vor intra în vigoare imediat după publicare. Ulterior, statele membre și regiunile vor putea depune la Comisia Europeană amendamente la programele lor de coeziune pentru a accesa noile facilități.