Noile taxe vamale impuse de SUA la oțel și aluminiu cresc costurile și incertitudinile pentru industria europeană

Noile taxe vamale introduse de Statele Unite pentru oțel și aluminiu, menite să determine originea exactă a acestor materiale în produsele importate, pun presiune suplimentară asupra industriei europene, generând costuri și incertitudini, potrivit reprezentanților sectorului, citați de Euronews.

„Stabilirea originii exacte a oțelului și aluminiului conform regulii topește și toarnă este extrem de complexă și necesită deseori cooperare în rândul furnizorilor, mulți dintre ei neavând aceste informații ei înșiși. Situația este complicată suplimentar când o singură componentă intră simultan sub incidența categoriilor de taxe vamale, cum ar fi cupru, oțel și aluminiu”, a explicat un purtător de cuvânt al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Administrația Trump a introdus în iunie o taxă de 50% pentru oțelul și aluminiul provenite din Uniunea Europeană, iar în august a extins măsura la încă 407 categorii de produse, inclusiv stingătoare, echipamente, turbine eoliene și materiale de construcții care conțin metale.

„În timp ce majoritatea produselor rămân în afara domeniului de aplicare, multe materiale generice, esențiale pentru producerea mașinilor, sunt acum afectate”, au adăugat reprezentanții ACEA, care avertizează că unele companii auto resimt deja un impact financiar „substanțial”.

Conform acordului comercial UE-SUA convenit în august, Washington-ul urma să reducă taxele vamale pentru mașinile europene de la 27% la 15%, însă această măsură nu a fost pusă încă în aplicare.

„Aceste taxe vamale duc la presiuni suplimentare asupra sectorului mașini-unelte, sporesc costurile și incertitudinile pentru exportatorii europeni, afectați de povara administrativă legată de stabilirea originii exacte a oțelului și aluminiului”, a transmis și CECIMO, Asociația europeană pentru tehnologiile de producție.