Noile taxe vamale impuse de SUA la oțel și aluminiu cresc costurile și incertitudinile pentru industria europeană
Noile taxe vamale introduse de Statele Unite pentru oțel și aluminiu, menite să determine originea exactă a acestor materiale în produsele importate, pun presiune suplimentară asupra industriei europene, generând costuri și incertitudini, potrivit reprezentanților sectorului, citați de Euronews.
„Stabilirea originii exacte a oțelului și aluminiului conform regulii topește și toarnă este extrem de complexă și necesită deseori cooperare în rândul furnizorilor, mulți dintre ei neavând aceste informații ei înșiși. Situația este complicată suplimentar când o singură componentă intră simultan sub incidența categoriilor de taxe vamale, cum ar fi cupru, oțel și aluminiu”, a explicat un purtător de cuvânt al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).
Administrația Trump a introdus în iunie o taxă de 50% pentru oțelul și aluminiul provenite din Uniunea Europeană, iar în august a extins măsura la încă 407 categorii de produse, inclusiv stingătoare, echipamente, turbine eoliene și materiale de construcții care conțin metale.
„În timp ce majoritatea produselor rămân în afara domeniului de aplicare, multe materiale generice, esențiale pentru producerea mașinilor, sunt acum afectate”, au adăugat reprezentanții ACEA, care avertizează că unele companii auto resimt deja un impact financiar „substanțial”.
Conform acordului comercial UE-SUA convenit în august, Washington-ul urma să reducă taxele vamale pentru mașinile europene de la 27% la 15%, însă această măsură nu a fost pusă încă în aplicare.
„Aceste taxe vamale duc la presiuni suplimentare asupra sectorului mașini-unelte, sporesc costurile și incertitudinile pentru exportatorii europeni, afectați de povara administrativă legată de stabilirea originii exacte a oțelului și aluminiului”, a transmis și CECIMO, Asociația europeană pentru tehnologiile de producție.
Donald Trump dă asigurări că SUA vor participa la apărarea Poloniei și a țărilor baltice dacă Rusia își intensifică activitatea militară în regiune
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite vor participa la apărarea Poloniei și a țărilor baltice – Estonia, Letonia și Lituania – în cazul în care Rusia își intensifică activitatea militară în regiune, la două zile după incursiunea unor avioane rusești în Estonia, relatează AFP, potrivit Agerpres.
La întrebarea unui jurnalist dacă ar ajuta la apărarea acestor patru țări membre ale NATO în cazul în care Rusia și-ar accelera și mai mult acțiunile în regiune, președintele american a răspuns:„Da, o voi face, o voi face”.
Trei avioane de vânătoare MiG-31 rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei deasupra golfului Finlandei și au rămas acolo circa 12 minute, au alertat vineri Estonia și NATO.
„Nu ne place asta”, a declarat Donald Trump duminică de la Casa Albă.
Italia, care își asumă în cadrul NATO o misiune de poliție pe cerul baltic, dar și Suedia și Finlanda au ridicat aparate de la sol pentru a intercepta avioanele rusești.
O reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU urmează să aibă loc luni la cererea Estoniei, a anunțat duminică Ministerul estonian de Externe.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă că va avea o întâlnire cu președintele american Donald Trump, săptămâna aceasta, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, în timp ce Rusia își intensifică atacurile asupra teritoriului ucrainean.
Frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
Prima vizită a unei delegații a Camerei Reprezentanților a SUA în China din 2019: „Trebuie să spargem gheața” în relațiile bilaterale
O delegație bipartizană a Congresului american a sosit duminică în China, marcând prima vizită a Camerei Reprezentanților la Beijing din ultimii șase ani, în contextul în care cele mai mari două economii ale lumii încearcă detensionarea relației bilaterale, transmite Reuters, preluat de Agerpres.
Delegația, condusă de reprezentantul democrat Adam Smith, fost președinte și actual lider democrat în Comisia pentru Forțele Armate al Camerei, s-a întâlnit cu premierul chinez Li Qiang la Marea Sală a Poporului.
„Această vizită de tip ‘spargere a gheții’ va consolida relațiile bilaterale”, a afirmat Li Qiang, citat de ambasada SUA la Beijing.
Smith a răspuns că este nevoie de un dialog mai constant între cele două părți: „Putem recunoaște ambii că atât China, cât și SUA au de lucru pentru a întări această relație, care nu ar trebui să însemne șapte, șase ani între vizitele Camerei Reprezentanților. Avem nevoie de mai multe astfel de schimburi și sperăm, așa cum ați spus, că aceasta va sparge gheața și vom începe să avem mai multe astfel de schimburi”, a declarat oficialul american.
Vizita vine la doar câteva zile după convorbirea telefonică dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, în care cei doi au discutat despre comerț, conflictul din Ucraina și problema TikTok. Ulterior apelului, președintele SUA a anunțat că se va întâlni cu omologul de la Beijing luna viitoare, în Coreea de Sud, în marja Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific(APEC). Întâlnirea dintre cei doi lideri va fi prima față în față din al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă. Totodată, liderul american a anunțat că va vizita China la începutul anului 2026, iar Xi a acceptat să vină în Statele Unite „la un moment oportun”.
Discuțiile delegației americane cu oficialii chinezi au loc pe fondul unor divergențe majore, de la restricțiile impuse de Washington asupra exporturilor de semiconductori către China, vânzarea TikTok și activitățile Beijingului în Marea Chinei de Sud, până la disputa legată de Taiwan, pe care China îl consideră parte a teritoriului său.
Vizita a fost anunțată la începutul lunii septembrie, iar la scurt timp după aceea, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a purtat prima sa discuție cu omologul său chinez, Dong Jun. Oficialul american a subliniat că Statele Unite „nu doresc un conflict cu China, dar își vor proteja interesele vitale în regiunea Asia-Pacific”.
Casa Albă: TikTok va avea un consiliu de administrație majoritar american, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”
Un posibil acord între Washington și Beijing privind vânzarea operațiunilor TikTok din Statele Unite de către compania-mamă chineză ByteDance ar urma să ducă la formarea unui consiliu de administrație majoritar american, a anunțat Casa Albă, potrivit BBC.
„Vor fi șapte locuri în consiliul care controlează aplicația în Statele Unite, iar șase dintre acestea vor fi ocupate de americani”, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, la emisiunea Saturday in America de la Fox News. Potrivit acesteia, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”.
Declarațiile vin la o zi după ce președintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, au discutat pentru a definitiva un acord care să permită TikTok să continue să funcționeze pe piața americană, în contextul amenințărilor cu interzicerea platformei. Trump a descris convorbirea drept „un apel foarte bun … apreciez aprobarea TikTok”, într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, însă partea chineză nu a confirmat existența unei înțelegeri. În schimb, președintele Chinei a cerut pur și simplu Statelor Unite să „ofere un mediu de afaceri deschis, echitabil și nediscriminatoriu pentru companiile chineze care investesc în Statele Unite”.
Citiți și Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping în marja summit-ului APEC din Coreea de Sud. O vizită în China va fi programată pentru începutul lui 2026
Controversa privind TikTok a izbucnit încă din timpul administrației Biden, când Congresul a adoptat o lege care obliga platforma să se desprindă de compania-mamă chineză ByteDance, invocând riscuri de securitate legate de accesul Beijingului la datele utilizatorilor și de posibila influențare a algoritmului pentru propagandă. Măsura a fost susținută deopotrivă de democrați și republicani.
Donald Trump însuși a propus interzicerea TikTok în primul său mandat, semnând în august 2020 două ordine executive împotriva aplicației. Totuși, în campania sa de realegere din 2024, Trump s-a răzgândit, promițând să „salveze” platforma extrem de populară.
China a respins constant acuzațiile potrivit cărora ar folosi aplicații precum TikTok pentru a colecta datele personale ale utilizatorilor în beneficiul statului.
Printre investitorii care ar putea participa la achiziția operațiunilor TikTok din SUA se numără și miliardarul Larry Ellison, cofondatorul companiei Oracle. Karoline Leavitt a lăsat să se înțeleagă că Oracle va juca un rol-cheie în noua structură:
„Datele și confidențialitatea vor fi gestionate de una dintre cele mai mari companii americane de tehnologie, Oracle, iar algoritmul va fi și el controlat de America”, a precizat purtătoarea de cuvânt. „Toate aceste detalii au fost deja agreate. Acum trebuie doar semnat acordul.”
TikTok are aproximativ 175 milioane de utilizatori în Statele Unite, ceea ce o plasează în top 5 cele mai populare platforme sociale din țară.
