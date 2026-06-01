Normele consolidate ale UE privind combaterea corupției au intrat în vigoare: Luăm măsuri ferme împotriva celor care trădează încrederea publică

Noile norme ale Uniunii Europene de combatere a corupției au intrat în vigoare, în temeiul noii directive privind combaterea corupției.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, directiva introduce norme moderne menite să prevină, să detecteze și să sancționeze mai eficient corupția în întreaga UE, contribuind la protejarea încrederii publice, a instituțiilor democratice și a statului de drept, sprijinind în același timp competitivitatea în întreaga Uniune.

„Corupția subminează democrațiile noastre și securitatea societăților noastre. Aceste noi norme reprezintă o componentă esențială a angajamentului nostru de a apăra statul de drept. Împreună cu viitoarea noastră Strategie anticorupție a UE, ele transmit un mesaj clar: această Comisie va lua măsuri decisive împotriva celor care trădează încrederea publică”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, responsabilă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

La rândul său, Michael McGrath, comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, a evidențiat impactul profund pe care îl are corupția asupra societăților, economiilor.

„Corupția nu este o infracțiune fără victime. Ea epuizează resursele publice, denaturează concurența loială și erodează încrederea cetățenilor în instituțiile democratice. Prin aceste noi norme, ne consolidăm capacitatea de a preveni corupția, de a-i urmări în justiție pe cei responsabili într-un mod mai eficient și de a asigura o abordare mai coerentă la nivelul întregii UE. Este vorba despre protejarea integrității democrațiilor noastre și despre asigurarea faptului că puterea publică este exercitată întotdeauna în interesul public”, a subliniat Michael McGrath.

Noile norme stabilesc un cadru mai coerent la nivelul UE prin armonizarea definiției infracțiunilor de corupție în toate statele membre – inclusiv mita, deturnarea de fonduri, traficul de influență, exercitarea ilegală a funcțiilor publice, obstrucționarea justiției și îmbogățirea ilicită. Directiva stabilește, de asemenea, norme minime privind sancțiunile penale atât pentru persoane fizice, cât și pentru întreprinderi.

Pentru a asigura respectarea justiției, noile norme introduc reguli minime privind termenele de prescripție, astfel încât să se asigure un interval de timp suficient pentru investigarea și urmărirea penală eficientă a infracțiunilor de corupție.

De asemenea, statele membre trebuie să garanteze că autoritățile de aplicare a legii și parchetele dispun de instrumente de investigare adecvate și să consolideze măsurile preventive, inclusiv prin strategii naționale specifice de combatere a corupției.

Lupta împotriva corupției reprezintă o prioritate esențială a Comisiei, așa cum se subliniază în Orientările politice pentru perioada 2024-2029, și un element central al eforturilor mai ample ale UE de a proteja democrația și de a apăra statul de drept.

Directiva face parte dintr-o agendă mai amplă de combatere a corupției, alături de Strategia UE de combatere a corupției, pentru care o consultare publică și o cerere de contribuții sunt deschise până la 6 iulie.