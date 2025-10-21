Normele UE privind permisele de conducere, actualizate pentru a crește siguranța rutieră

Parlamentul European a aprobat, marți, o actualizare a normelor Uniunii privind permisele de conducere, care urmăresc să crească siguranța rutieră și să reducă numărul accidentelor, în contextul în care în UE se înregistrează anual aproape 20.000 de decese din această cauză.

„Până în 2030, noua Directivă europeană privind permisele de conducere va introduce un permis de conducere digital, oferind în același timp cetățenilor libertatea deplină de a alege între o aplicație și un card fizic. Cursurile pentru obținerea permiselor vor conține mai multe elemente pentru siguranța pietonilor și a bicicliștilor. Voluntarii, cum ar fi pompierii și personalul de salvare, vor putea conduce mai ușor vehiculele de urgență, în timp ce noile norme privind formarea și recunoașterea vor face profesiile din domeniul transporturilor mai atractive și mai accesibile. Cetățenii din întreaga Europă vor beneficia în mod direct de aceste îmbunătățiri concrete”, raportoarea PE pentru permisele de conducere, Jutta Paulus (Grupul Verzilor, Germania).

Noile norme vor intra în vigoare în a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Țările Uniunii vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune aceste noi dispoziții în legislația națională și încă un an pentru a se pregăti de punerea lor în aplicare.

Cerințe noi privind instruirea conducătorilor auto

Examenul pentru obținerea permisului de conducere va trebui să includă verificarea cunoștințelor despre riscurile legate de unghiul mort, sistemele de asistență la condus, deschiderea în siguranță a portierelor și riscurile legate de folosirea telefonului mobil la volan. În urma mai multor solicitări ale eurodeputaților, noile cerințe privind cursurile și examenele pentru obținerea permisului vor pune un accent mai mare pe conștientizarea riscurilor legate de pietoni, copii, bicicliști și alți participanți la trafic vulnerabili.

Perioada de valabilitate și controalele medicale

Permisele de conducere pentru motociclete și autovehicule vor fi valabile 15 ani, statele membre urmând să aibă posibilitatea să reducă această perioadă la 10 ani dacă permisul de conducere este folosit și ca act de identitate la nivel național. Permisele de conducere pentru camioane și autobuze vor fi valabile cinci ani. Țările Uniunii pot reduce perioada de valabilitate în cazul șoferilor cu vârsta de 65 de ani sau peste, pentru a condiționa deținerea permisului de controale medicale sau cursuri de actualizare a cunoștințelor mai dese.

Înainte de a obține primul permis de conducere sau atunci când solicită reînnoirea celui existent, conducătorii auto ar trebui supuși unui control medical, care va include testarea vederii și a stării de sănătate cardiovasculară. Țările Uniunii pot alege să înlocuiască examenul medical pentru conducătorii de autovehicule sau motociclete cu formulare de autoevaluare sau cu alte sisteme de evaluare prevăzute la nivel național.

Șoferii începători și șoferii cu însoțitor

Normele UE vor stabili, în premieră, o perioadă de probă de cel puțin doi ani în cazul șoferilor fără experiență. În această perioadă, șoferii începători vor trebui să respecte norme mai stricte și vor fi supuși unor sancțiuni mai dure dacă conduc sub influența alcoolului sau dacă nu folosesc centura de siguranță sau sistemele de siguranță pentru copii.

În plus, tinerii în vârstă de 17 ani vor putea obține permisul de conducere (categoria B), dar vor putea conduce doar însoțiți de un șofer experimentat până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru a compensa problema lipsei de șoferi profesioniști, noile norme le vor permite tinerilor în vârstă de 18 ani să obțină permisul de conducere pentru camioane (categoria C), iar celor în vârstă de 21 de ani să obțină permisul de conducere pentru autobuze (categoria D), cu condiția să dețină un certificat de competență profesională. În lipsa acestuia, vârsta minimă pentru a conduce aceste tipuri de vehicule va fi de 21 de ani și, respectiv, 24 de ani.

Permisul de conducere digital

Potrivit noilor norme, un permis de conducere digital, accesibil pe telefonul mobil, ar urma să înlocuiască treptat permisul fizic și să devină principalul format al permiselor de conducere din Uniune. Eurodeputații au garantat însă dreptul conducătorilor auto de a solicita un permis în format fizic, care ar trebui eliberat în cel mai scurt timp posibil, în general în termen de trei săptămâni.

Decăderea din dreptul de a conduce autovehicule

Pentru a combate comportamentele imprudente la volan pe teritoriul altui stat membru, retragerea permisului de conducere, suspendarea sa sau restricțiile aplicate acestuia vor fi transferate țării Uniunii care l-a eliberat, asigurând, astfel, aplicarea transfrontalieră a sancțiunilor. Autoritățile naționale vor trebui să se informeze reciproc, fără întârzieri nejustificate, despre deciziile privind decăderea din dreptul de a conduce legate de infracțiunile rutiere cele mai grave. Aici sunt incluse conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, implicarea într-un accident rutier mortal sau viteza excesivă (de ex. depășirea cu 50 km/oră a limitei de viteză).